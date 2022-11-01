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Фантастические звери Евгения Хонтора

Фантастические звери Евгения Хонтора

Автор:
01 ноября 2022 16:43
Сообщество : Искусство
Метки: демиург   сказочные животные   сказочные звери   скульптор   скульптура   творчество   фантазия   фигурки   фэнтези   
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Российский художник и скульптор Евгений Хонтор создает фигурки удивительных существ из полимерной глины и расписывает их акрилом вручную. В 2006 году он сделал первые шаги на этом поприще, а сегодня у него есть небольшая мастерская и помощники. Евгений любит фэнтези и научную фантастику, дикую природу и космос. А еще он, по собственному признанию, безумный фанат ксеноморфов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: демиург   сказочные животные   сказочные звери   скульптор   скульптура   творчество   фантазия   фигурки   фэнтези   
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Александр Николаевич 2 часа назад
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SHAGREEN 44 секунды назад
Зашел ради котика с чужим - увидел котика с чужим.
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26k
Ego sum qui sum Час назад
Фантастические звери и где они продаются
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Corvus Corax 2 часа назад
Красивое!
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
У него добрые звери.
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