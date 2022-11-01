Фантастические звери Евгения Хонтора

Российский художник и скульптор Евгений Хонтор создает фигурки удивительных существ из полимерной глины и расписывает их акрилом вручную. В 2006 году он сделал первые шаги на этом поприще, а сегодня у него есть небольшая мастерская и помощники. Евгений любит фэнтези и научную фантастику, дикую природу и космос. А еще он, по собственному признанию, безумный фанат ксеноморфов.

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1. Крылатая кошка 0 Источник:

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2. Забавная лиса 0 Источник:

3. Дубовые драконы 0 Источник:

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5. Сказочный дракон 0 Источник:

6. Кролик-бонсай 0 Источник:

7. Крылатая рыжая лисица 0 Источник:

8. Великий Феникс 0 Источник:

9. Пушистый дракон 0 Источник:

10. Восточный дракон 0 Источник:

11. Коралловый дракон 0 Источник:

12. Волчонок, воющий на луну 0 Источник:

13. Крылатый горностай 0 Источник:

14. Прыгающая лиса 0 Источник:

15. Анубис 0 Источник:

16. Вороны 0 Источник:

17. Слоненок 0 Источник:

18. Симпатичный ксеноморф с котом Джонси 0 Источник:

19. Фантастический зверь Окками 0 Источник:

20. Мама-кошка с котенком 0 Источник:

21. Дракон-бабочка 0 Источник:

22. Могут ли кошки летать как птицы? 0 Источник:

23. Гиена 0 Источник:

24. Бегущий волк и ворон 0 Источник:

25. Чертополоховый дракон 0 Источник:

26. Горбатый кит 0 Источник:

27. Единорог в стиле "стимпанк" 0 Источник:

28. Композиция с пришельцем и котом "Мой очаг" 0 Источник:

29. Нахальный кот на яйце ксеноморфа 0 Источник: