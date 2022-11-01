Фантастические звери Евгения Хонтора

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Российский художник и скульптор Евгений Хонтор создает фигурки удивительных существ из полимерной глины и расписывает их акрилом вручную. В 2006 году он сделал первые шаги на этом поприще, а сегодня у него есть небольшая мастерская и помощники. Евгений любит фэнтези и научную фантастику, дикую природу и космос. А еще он, по собственному признанию, безумный фанат ксеноморфов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: демиург сказочные животные сказочные звери скульптор скульптура творчество фантазия фигурки фэнтези
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