Художник добавляет обычные предметы к рисункам - и творит креатив

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Креативный художник из Ирака по имени Али Абд Аль-Раззак (Ali Abd Al-Razzaq) в своих рисунках миксует обычные предметы и творчество. Он изображает простых персонажей, а затем добавляет к ним реальные предметы - и получаются самые разные сцены, которые порождает фантазия автора. А она у него, кажется, безгранична! Оцените его необычные работы.
"Я начал создавать эти интерактивные рисунки в 2013 году, а теперь ищу идеи для рисунков в каждом подручном предмете. Цель моего искусства - создать абсолютно новые концепции с использованием самых обычных повседневных вещей. Иногда идеи приходят не так быстро, но результат стоит того," - пишет художник. Оцените его работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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