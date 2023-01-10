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Художник добавляет обычные предметы к рисункам - и творит креатив

Художник добавляет обычные предметы к рисункам - и творит креатив

Автор:
10 января 2023 21:40
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   креатив   необычно   необычное   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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Креативный художник из Ирака по имени Али Абд Аль-Раззак (Ali Abd Al-Razzaq) в своих рисунках миксует обычные предметы и творчество. Он изображает простых персонажей, а затем добавляет к ним реальные предметы - и получаются самые разные сцены, которые порождает фантазия автора. А она у него, кажется, безгранична! Оцените его необычные работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   креатив   необычно   необычное   рисунки   творчество   фото   художник   художники   
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5  комментариев
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61
ruslan d 2 часа назад
забавно , но не ново )
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2k
Похаб Стебаныч 4 минуты назад
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301
shoes546 17 минут назад
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shoes546 19 минут назад
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16k
Bill 20 минут назад
Объясните как этим можно зарабатывать на жизнь? Если кто-то платит за такие картинки хотя бы пару килобаксов в месяц - я готов сделать это своим воскрестным хобби.
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