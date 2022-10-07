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Художница просит исчезающих животных "вернуться домой"

Художница просит исчезающих животных "вернуться домой"

Автор:
07 октября 2022 16:02
Сообщество : Искусство
Метки: инсталляции   интересное   искусство   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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Иногда стоит задуматься о глобальном - например, состоянии нашей планеты и природы, которая буквально составляет её основу. Художница Эс Девлин (Es Devlin) организовала вдохновляющую выставку, как раз затрагивающую эти глобальные темы. Она изобразила 243 исчезающих вида, объединив их в огромную инсталляцию - и назвала выставку "Возвращайтесь домой". Кого и куда она просит вернуться?.. Всё просто - художница "просит" исчезающие виды вернуться на планету Земля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инсталляции   интересное   искусство   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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1  комментарий
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Matrosskin 5 часов назад
Тоже думаю создать инсталляцию: "Возвращайтесь домой!" Она будет посвящена пивасику, который исчез в ходе посиделок. Может поможет, эх.
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