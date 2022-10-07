Художница просит исчезающих животных "вернуться домой"

Сейчас инсталляция находится в парке Тейт Коммьюнити Гарден в Лондоне, и посмотреть на нее может любой желающий. Вечером здесь включается подсветка и поёт хор в сопровождении звуков природы. Рядом с инсталляцией распечатаны QR-коды, где можно пройти по ссылкам и изучить историю исчезающих видов, а также советы по сохранению биоразнообразия. Кроме того, мероприятие активно поддерживает Лондонский фонд дикой природы. В его планах - посадить в городе больше деревьев, а также ввести повседневные практики по улучшению ситуации.