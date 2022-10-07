Художница просит исчезающих животных "вернуться домой"

317
13
Иногда стоит задуматься о глобальном - например, состоянии нашей планеты и природы, которая буквально составляет её основу. Художница Эс Девлин (Es Devlin) организовала вдохновляющую выставку, как раз затрагивающую эти глобальные темы. Она изобразила 243 исчезающих вида, объединив их в огромную инсталляцию - и назвала выставку "Возвращайтесь домой". Кого и куда она просит вернуться?.. Всё просто - художница "просит" исчезающие виды вернуться на планету Земля.
Выставка "Возвращайтесь домой" (Come Home Again) - творение британской художницы Эс Девлин. Кого она просит вернуться "домой"? Животных и вымирающие виды, которые находятся под угрозой на нашей планете. Она нарисовала 243 исчезающих вида, занесенных в список охраны, который включает мотыльков, птиц, жуков, полевые цветы, рыб и даже грибы. Художница собрала свои карандашные рисунки в одну большую инсталляцию с подсветкой, чтобы напомнить всем о чем-то важном.
На создание этой красоты у Девлин ушло около четырех месяцев. Её цель - напомнить всем, как важна природа и её обитатели - ведь мы, люди, тоже являемся ее обитателями, и наша роль тоже важна для биосферы. Инсталляция под куполом стала символом "домика", где животные могут безопасно существовать вдали от негативного влияния городской среды. Ведь к сожалению, многие виды вымирают именно из-за деятельности человека.
×
×
Сейчас инсталляция находится в парке Тейт Коммьюнити Гарден в Лондоне, и посмотреть на нее может любой желающий. Вечером здесь включается подсветка и поёт хор в сопровождении звуков природы. Рядом с инсталляцией распечатаны QR-коды, где можно пройти по ссылкам и изучить историю исчезающих видов, а также советы по сохранению биоразнообразия. Кроме того, мероприятие активно поддерживает Лондонский фонд дикой природы. В его планах - посадить в городе больше деревьев, а также ввести повседневные практики по улучшению ситуации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Художница создаёт птиц из старого оборудования и деталей
- Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом
- Китаец "сливается" с окружением с помощью боди-арта
- Британец делает креативные инсталляции из камней
- Художник сделал огромную скульптуру из 70 тысяч ваз
Новости партнёров