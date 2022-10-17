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Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки

Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки

Автор:
17 октября 2022 20:36
Сообщество : Искусство
Метки: Мемы   Юмор   забавно   скульптура   творчество   фигурки   
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Анонимный скульптор из Японии, который выкладывает свои творения под ником Meetissai, превращает знаменитых животных интернета в очаровательные мини-фигурки. От кошек, возмущенных предложенным им салатом, до проворных енотов, занимающихся паркуром среди деревьев — теперь это настоящие произведения искусства!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мемы   Юмор   забавно   скульптура   творчество   фигурки   
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3  комментария
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10k
Самка Хорька Полчаса назад
Талантище! Кое-что бы я купила))
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14k
Patmaz 12 минут назад
А где котяра, который спорит с двумя телками?
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