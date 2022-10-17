Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки

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Анонимный скульптор из Японии, который выкладывает свои творения под ником Meetissai, превращает знаменитых животных интернета в очаровательные мини-фигурки. От кошек, возмущенных предложенным им салатом, до проворных енотов, занимающихся паркуром среди деревьев — теперь это настоящие произведения искусства!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мемы Юмор забавно скульптура творчество фигурки
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