Японец превращает легендарные мемы с животными в забавные фигурки

Анонимный скульптор из Японии, который выкладывает свои творения под ником Meetissai, превращает знаменитых животных интернета в очаровательные мини-фигурки. От кошек, возмущенных предложенным им салатом, до проворных енотов, занимающихся паркуром среди деревьев — теперь это настоящие произведения искусства!