История о том, как невинное прикосновение исковеркало жизнь звезды золотого века Голливуда

Джин продолжала сниматься, Олег разрабатывал костюмы для фильмов. Когда началась Вторая мировая, ушёл добровольцем на фронт. А красавица-жена, как и многие звёзды того времени, занималась волонтёрской деятельностью. В том числе в так называемой Голливудской столовой, которая представляла собой особый ночной клуб, куда военные приходили повеселиться перед отбытием на фронт.

В ту ночь, перевернувшую впоследствии жизнь актрисы с ног на голову, Джин раздавала автографы, общалась с людьми, пожимала руки всем желающим. Сердце женщины затапливала любовь. Не только к мужу, но и к малышу – первенцу, которого она носила под сердцем.