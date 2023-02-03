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История о том, как невинное прикосновение исковеркало жизнь звезды золотого века Голливуда

История о том, как невинное прикосновение исковеркало жизнь звезды золотого века Голливуда

Автор:
03 февраля 2023 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джин Тирни   Жизнь   Олег Кассини   актриса   голливуд   депрессия   звезда   история   кино   краснуха   
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Глядя на фото этой прекрасной женщины, кажется, что и жизнь у неё должна быть сказочной, как у принцессы. Поначалу так всё и начиналось, если бы не роковое стечение обстоятельств и её, казалось бы, ничего не значащий выбор.

Имя Джин Тирни сейчас не на слуху. Но, тем  не менее, эта актриса по праву считается одной из икон золотой эры Голливуда. Джин дебютировала в картине Фрица Ланга «Возвращение Фрэнка Джеймса», сыграв Элеонору Стоун. Затем  были и другие работы, благосклонно воспринятые публикой.

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В 1941 году в сердце девушки пришла любовь. Избранником Джин стал Олег Кассини – отпрыск необычной династии (Олег был сыном русского дипломата Александра Лоевского и графини Маргариты Кассини). Он работал на студии, а впоследствии сделал карьеру дизайнера одежды.

Семьи были против отношений, но что такое мнение родных, когда при взгляде на любимого сердце колотится, как раненая птица? Пара сбежала в Лас-Вегас, где и узаконила отношения.

Джин продолжала сниматься, Олег разрабатывал костюмы для фильмов. Когда началась Вторая мировая, ушёл добровольцем на фронт. А красавица-жена, как и многие звёзды того времени, занималась волонтёрской деятельностью. В том числе в так называемой Голливудской столовой, которая представляла собой особый ночной клуб, куда военные приходили повеселиться перед отбытием на фронт.

В ту ночь, перевернувшую впоследствии жизнь актрисы с ног на голову, Джин раздавала автографы, общалась с людьми, пожимала руки всем  желающим. Сердце женщины затапливала любовь. Не только к мужу, но и к малышу – первенцу, которого она носила под сердцем.

Через пару дней после мероприятия Джин обнаружила, что лицо и руки покрылись красными пятнами. Вердикт медиков был однозначным: краснуха.

Болячка пустяковая, но если перенести её в детском  возрасте. Итог в случае с беременной может оказаться плачевным. До изобретения вакцины пройдёт ещё 20 с лишним лет.

Актриса и не подозревала, что её маленький акт доброй воли, чистый душевный порыв обернётся такой бедой. Антуанетта Дарья – дочь Тирни и Кассини родилась недоношенной и очень слабой при весе чуть менее полутора  килограммов. Малышка не слышала, почти не видела и страдала умственной отсталостью. Когда девочка немного подросла, то ничем не отличалась от других детей: хорошенькая златокудрая малышка с огромными глазами. Болезнь дочери, которую, как сказали врачи, нет никаких шансов вылечить, стала страшным ударом для Джин. Она погрузилась в омут тяжёлой депрессии.

Страшную правду раздавленная горем мать узнала через два года. На теннисном матче к ней подошла женщина и радостно сообщила, что является преданной поклонницей актрисы. И даже совершила очень смелый поступок – сбежала из-под карантина во время болезни краснухой, чтобы увидеть своего кумира и прикоснуться к нему:

Все говорили, что мне не стоит идти, но я просто должна была это сделать: вы ведь были моей любимицей!

Тирни молчала, совершенно убитая и раздавленная этим признанием.

Когда стало понятно, что девочке никогда  не быть нормальной, Джин начала лечиться от депрессии. В том числе с помощью таких радикальных мер как шоковая терапия. Она спровоцировала проблемы с памятью и, соответственно, с работой. Тирни неоднократно ложилась в клинику, забывала реплики, опаздывала на съёмки. Супруги поместили дочь в специализированное заведение. Решение далось очень тяжело, но они понимали, что ничего больше не смогут сделать для Антуанетты. Вскоре они расстались.

Чтобы забываться, женщина закрутила роман с Джоном Фицджеральдом Кеннеди. Счастливого конца предсказуемо не случилось: могущественный клан Кеннеди запретил Джону жениться на актрисе, разведенной и с проблемами со здоровьем.

После неудачного романа Джин на некоторое время воссоединилась с бывшим мужем. В 1948 году у пары родилась ещё одна дочь, Кристина. К счастью, совершенно здоровая девочка. Но разбитую чашку супругам склеить не удалось. И они расстались теперь уже навсегда, сохранив дружеские отношения.

Карьера постепенно сошла на нет. Душевная болезнь прогрессировала, Джин стала отказываться от ролей. Но зато встретила свою позднюю любовь – Тирни стала супругой нефтяного магната Говарда Ли.

Попыталась родить от любимого, но возраст и подорванное здоровье сделали своё дело: сохранить беременность не удалось. Но Говард окружил любимую женщину таким вниманием и заботой, что она действительно стала счастливой. И восстановилась, вернувшись  в кино. После очередных съёмок всю группу пригласили в Белый дом, где к Джин подошёл президент Кеннеди и спросил тихонько: «Ну, как ты живёшь?» На что она отвечала: «Просто замечательно! Потому что у меня есть любящий муж, которому наплевать, актриса я или нет, сумасшедшая или нет».

В память об актрисе, чей яркий талант так полностью и не раскрылся, подобно бутону, из-за жизненных потрясений, назвали сорт роз.

Источник:

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Метки: Джин Тирни   Жизнь   Олег Кассини   актриса   голливуд   депрессия   звезда   история   кино   краснуха   
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4k
vasilykopkov Час назад
Этот сюжет был обыгран в фильме "Зеркало треснуло" по детективу Агаты Кристи.
В главной роли Элизабет Тейлор.
На вечеринке она узнаёт, что одна из поклонниц, присутствующих на пати, во время войны заразила её корью, из-за чего у неё случился выкидыш.
Героиня Тэйлор убивает поклонницу, отдав свой бокал с заранее добавленным ядом.
Ну, а мисс Марпл как всегда все выясняет...
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16k
AzuveR 3 минуты назад
Красивая женщина.
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8k
Борис Карабанов Час назад
"До изобретения вакцины пройдёт ещё 20 с лишним лет." (с)
И пройдет еще шестьдесят лет до массового помешательства: "Вакцины - приманка для тупого стада, придуманная фармацевтическими компаниями! Вакцины - гарантированная гибель от побочных осложнений! Организм сам должен побороть болезнь! Нет вакцинации!!!"
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6k
Бу Час назад
Необычная судьба
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
История о том, как невинное прикосновение исковеркало жизнь звезды золотого века Голливуда
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