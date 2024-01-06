Эмили Мари Бушо и её талия, определившая судьбу

Эта девушка обнаружила и на протяжении всей карьеры культивировала в себе именно её – особую талию. На фоне которой таланты в принципе ушли в тень, даже если они и были.

Эмили Мари Бушо, впоследствии прославившаяся под псевдонимом Полин Полер, родилась в Алжире в 1874 году. Семья была большой и очень бедной. Из 11 детей семеро скончались в младенческом возрасте.