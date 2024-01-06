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Эмили Мари Бушо и её талия, определившая судьбу

Эмили Мари Бушо и её талия, определившая судьбу

Автор:
06 января 2024 12:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Франция   Эмили Мари Бушо   актриса   история   певица   слава   талия   толщина   фигура   
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Наличие талии – это не только про красоту, но и про здоровье. Но всё же для представительниц прекрасной половины человечества заветные 60 сантиметров играют более важную роль именно с позиции эстетики.

В начале позапрошлого века таланты артистов стали с точки зрения публики вторичными. Во главу угла начали ставить внешность, которая должна была быть либо очень привлекательной, либо неординарной.

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Эта девушка обнаружила и на протяжении всей карьеры культивировала в себе именно её – особую талию. На фоне которой таланты в принципе ушли в тень, даже если они и были.

Эмили Мари Бушо, впоследствии прославившаяся под псевдонимом Полин Полер, родилась в Алжире в 1874 году. Семья была большой и очень бедной. Из 11 детей семеро скончались в младенческом возрасте.

После смерти отца мать вышла замуж и перевезла детей в Париж. Потом Эмили вернулась на воспитание к бабушке, а во Францию переехала, когда уже была юной привлекательной девушкой.

Брат помог ей устроиться в мюзик-холл, где Бушо выступала под звучным псевдонимом «Полярная звезда» (Полер), завоёвывая благосклонность публики.

При небольшом росте 161 сантиметр певица и танцовщица обладала довольно пышными формами, которые выглядели особенно эффектно на фоне тонкой талии. По одним данным, она составляла 41, по другим всего 33 сантиметра.

Что примечательно, она изначально была природной особенностью девушки. В мемуарах Полер упоминала, что на заре карьеры носила специальные утолщающие накладки, чтобы быть похожей на обычную женщину и не шокировать публику. Но потом поняла, что физиологию можно сделать уникальной особенностью. И талию надо демонстрировать и подчёркивать, а не прятать.

Для пущего эпатажа артистка стала коротко стричь волосы, надевала короткие юбки и выделяла глаза с помощью яркого макияжа. После гастролей в Штаты вернулась в Париж с экзотическим украшением – кольцом в носу, что привлекало внимание многих художников и фотографов, желающих заполучить необычную натурщицу в качестве модели.

В период с 1909 по 1935 год женщина снялась более чем в трёх десятках картин американских и французских режиссёров.

Последние годы жизни Полер провела в забвении и депрессии, когда публика потеряла к ней интерес. Из жизни обладательница удивительной талии ушла в 1939 году в возрасте 65 лет.

Источник:

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Метки: Жизнь   Франция   Эмили Мари Бушо   актриса   история   певица   слава   талия   толщина   фигура   
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2  комментария
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Vacony Час назад
а вот где умещалось все то, что должно быть внутри .... кишечник там толстый... почки.. это ненормально кажется
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364
Павел Верещагин 7 минут назад
и никакой личной жизни,хотя в общем симпатичная и привлекательная женщина..
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