Короткий миг славы царевны Будур

Додо Чоговадзе родилась в Тбилиси в 1951 году. Необычная красота – результат смешанного брака (отец девочки был грузином, а мать русской). В детстве Додо была очень хрупкой, буквально тростинкой. И родители отдали её в кружок хореографии.

Затем девушка поступила в училище, где на студентку обратил внимание ассистент режиссера местной киностудии и предложил пройти пробы на роль в фильме «Маленькие рыцари». Которая и стала первой в карьере.