Короткий миг славы царевны Будур

Эту девушку экзотической красоты зрители запомнили по роли царевны Будур в киносказке «Волшебная лампа Аладдина» 1966 года. Она мелькнула, как яркая звезда. А после фильма пропала.
С того времени минуло много лет. Почему же перспективная молодая актриса исчезла с кинорадаров?
Додо Чоговадзе родилась в Тбилиси в 1951 году. Необычная красота – результат смешанного брака (отец девочки был грузином, а мать русской). В детстве Додо была очень хрупкой, буквально тростинкой. И родители отдали её в кружок хореографии.
Затем девушка поступила в училище, где на студентку обратил внимание ассистент режиссера местной киностудии и предложил пройти пробы на роль в фильме «Маленькие рыцари». Которая и стала первой в карьере.
После этого Додо одобрили на роль Бэлы в картине «Бэла: герой нашего времени» 1965 года, где она должна была сыграть в дуэте с Владимиром Ивашовым. Но в последний момент режиссёр Станислав Ростоцкий изменил решение, поскольку в картине присутствовали любовные сцены, а Додо была фактически ребёнком, ей едва исполнилось 13 лет.
Отказ очень огорчил юную танцовщицу. И после предложения попробоваться на роль Будур через год она немного схитрила и прибавила себе возраст. Откровенных моментов в «Волшебной лампе Аладдина» не было за исключением единственного поцелуя. Но именно эта сцена стала самой сложной.
Режиссёр на репетициях стоял позади пары – Бориса Быстрова, сыгравшего Аладдина, и Додо, и громко шептал: «Закрой глаза, подними голову, тянись». Поняв бессмысленность затеи, Борис Рыцарев после множества дублей оставил в картине тот, где герои закрываются вуалью и убегают.
На съёмках вскрылся и обман с возрастом.
Будучи натурой впечатлительной, на съёмках нередко рыдала. Когда она споткнулась и упала со стены, режиссёр во избежание решил заменить её в сцене дублёршей. А девушка, не разобравшись, подумала, что её вообще хотят убрать, и расплакалась.
Примечательно, что на съёмках сказки случилась и первая чистая любовь. Но избранником стал не Аладдин-Быстров, а художник Константин Загорский, к которому она тайком от матери, присутствовавшей на площадке из-за возраста дочери, бегала на свидания.
После выхода сказки девушка стала звездой. Поклонники писали ей письма из разных уголков страны. Послания шли даже из мест не столь отдалённых, и заключённые признавались, что благодаря Будур по-другому увидели жизнь, и в их душе затеплилась надежда.
Рыцарев специально под Чоговадзе написал сценарий фильма «Аэлита». Но потом у режиссёра начались проблемы. Проект не запустили, а актриса отучилась в институте и вышла замуж за однокурсника и коллегу Давида Шушанина. В браке родилась единственная дочь Нино. Семейная жизнь не сложилась из-за патологической ревности супруга и стала таким жутким воспоминанием для Додо, что больше она себя узами брака не связывала.
Была в её жизни ещё одна заметная роль – в картине 1981 года «В небе "ночные ведьмы"». Примечательно, что режиссёром стала бывшая лётчица и Герой СССР Евгения Жигуленко.
После этого Чоговадзе ушла в педагогику и долгое время преподавала ритмику в университете. Сейчас киноцаревне уже 72 года, но она продолжает заниматься преподавательской деятельностью.
Хотя роман с кино оказался скоротечным, в памяти зрителей она навсегда осталась как прекрасная Будур, которая помогла поверить в сказку.
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Так, что даже ВИКИ рядом с твоими ... опусами кажется романом.
«Поистине, сон не есть не сон, а не сон не есть сон, итак, не про сон сказать, что это сон всё равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон сон или сон про не сон».
А это что за невиданное чудовище?
Это не чудовище, это коза.
- О звезда моих очей!
Как тебе не стыдно! Зачем ты позволил схватить Аладдина?
Надо было потереть лампу.
А ты что, сам не мог догадаться?
Это не моё дело.
-Десять тысяч лет живу никогда так не смеялся! Давай ещё посадим кого-нибудь в горшок!
- А ещё я видел сон, что учу крокодилов читать по-фарсидски. А ещё я видел сон, будто я минарет, а на моей голове кричат муэдзины. А ещё я видел сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок.
ну и тд. надо пересмотреть
Пусть лучше остаётся Будур из фильма - она симпатичнее.