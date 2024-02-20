Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

Однако целый год Джонни изводил Лану. Он издевался над ней, накачивал её наркотиками и фотографировал обнажённой.

Только когда её друг, актёр Микки Руни, показал старую статью в журнале Confidential, разоблачающую "Джона Стила", Тёрнер попыталась разорвать отношения с гангстером.

Но Стомпанато не смирился. В 1957 году он узнал, что у Ланы роман с перспективным шотландским актёром Шоном Коннери, с которым она снималась в Англии в фильме "Другое время, другое место".

Джонни по поддельному паспорту перелетел через Атлантику, чтобы встретиться с возлюбленной и во время ссоры чуть не задушил её.

Через две недели Стомпанато явился на съёмочную площадку и стал угрожать Коннери.

"Стомпанато вытащил револьвер из кармана и прицелился в грудь актёра. Лана испустила леденящий кровь крик", - рассказывает писательница.