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Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

Автор:
20 февраля 2024 11:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Стомпанато   Лана Тёрнер   актриса   голливуд   история   убийство   
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26 марта 1958 года Лана Тёрнер вернулась в отель Bel Air с 30-й церемонии вручения премии "Оскар". Награду в номинации "Лучшая актриса" она уступила Джоан Вудворд, блистательно сыгравшей в фильме "Три лица Евы". Но на этом злоключения в тот день не закончились...

Поцеловав дочь Шерил перед сном, Тёрнер вошла в свою комнату.

"Было темно, но она смогла разглядеть фигуру мужчины, сидящего на стуле у кровати. Сердце Ланы замерло", - пишет Кейси Шерман в книге "Убийство в Голливуде: нерассказанная история шокирующего преступления".

"Она включила свет, и вот он, Джонни Стомпанато, её темпераментный возлюбленный".

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Завязалась драка. Стомпанато ударил Тёрнер по лицу, а затем достал нож.

"Никто и никогда больше не захочет смотреть на это милое личико!" - яростно кричал он.

В это время юная Шерил пряталась в своей комнате.

Шерман рассказывает о преступлении, которое потрясло шоу-бизнес и обнажило жестокие отношения между одной из самых ярких голливудских звёзд и мошенником.

Стомпанато родился в Вудстоке, штат Иллинойс, в 1925 году. Бывший морской пехотинец работал на Микки Коэна, главу известной лос-анджелесской преступной семьи Коэнов.

В 1957 году они придумали план шантажа актрисы, которая была известна своим пристрастием к мужчинам не того сорта.

"Два гангстера разработали классическую схему. Стомпанато должен был заманить Лану в постель, - пишет Шерман. - Но этого было недостаточно. Им нужно было устроить что-то вроде секса втроём и тайно снять половой акт. Они хотели шантажировать Тёрнер, выкачивать кучу денег с её банковского счета".

Используя псевдоним "Джон Стил", Стомпанато заваливал Лану цветами и подарками. Аферист очаровал Шерил, позволив ей прокатиться на своей лошади и новом кабриолете Thunderbird.

Чего Коэн не ожидал, так это того, что его верный помощник влюбится в Тёрнер.

"Игра изменилась. Его больше не интересовали шантаж и домашнее видео".

Однако целый год Джонни изводил Лану. Он издевался над ней, накачивал её наркотиками и фотографировал обнажённой.

Только когда её друг, актёр Микки Руни, показал старую статью в журнале Confidential, разоблачающую "Джона Стила", Тёрнер попыталась разорвать отношения с гангстером.

Но Стомпанато не смирился. В 1957 году он узнал, что у Ланы роман с перспективным шотландским актёром Шоном Коннери, с которым она снималась в Англии в фильме "Другое время, другое место".

Джонни по поддельному паспорту перелетел через Атлантику, чтобы встретиться с возлюбленной и во время ссоры чуть не задушил её.

Через две недели Стомпанато явился на съёмочную площадку и стал угрожать Коннери.

"Стомпанато вытащил револьвер из кармана и прицелился в грудь актёра. Лана испустила леденящий кровь крик", - рассказывает писательница.

Коннери не испугался. Он схватил ревнивца за запястье и вывернул ему руку, оружие тут же упало. Тогда Шон ударил противника по лицу, из его носа хлынула кровь.

Полицейские сопроводили гражданина с поддельным паспортом в аэропорт и посадили на рейс до Лос-Анджелеса.

По окончании съемок Тёрнер отправилась в Копенгаген, чтобы совершить пересадку на рейс до Акапулько, Мексика, где она хотела провести отпуск. Но у подножия трапа самолёта её ждал Стомпанато с единственной жёлтой розой. "Лана, ты знаешь, я никогда не отпущу тебя".

Уже в Мексике он угрожал ей: "Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем".

Ради собственной безопасности Тёрнер играла роль заботливой возлюбленной, а сама придумывала, как избавиться от него навсегда.

Роман закончился 4 апреля 1958 года, через несколько недель после вручения "Оскара". В тот вечер Стомпанато явился в дом Тёрнер в Беверли-Хиллз и грозился убить её. Когда Лана попыталась спрятаться в своей спальне, мужчина ворвался внутрь. Тогда дочь Шерил вмешалась в потасовку и вонзила нож в живот гангстера.

"Через несколько секунд Джонни Стомпанато, гангстер, мошенник и насильник, был мертв".

Когда дело дошло до суда, 14-летнюю Шерил Тёрнер оправдали. Присяжные решили, что убийство было совершено исключительно ради спасения жизни матери.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джонни Стомпанато   Лана Тёрнер   актриса   голливуд   история   убийство   
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