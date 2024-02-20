Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

26 марта 1958 года Лана Тёрнер вернулась в отель Bel Air с 30-й церемонии вручения премии "Оскар". Награду в номинации "Лучшая актриса" она уступила Джоан Вудворд, блистательно сыгравшей в фильме "Три лица Евы". Но на этом злоключения в тот день не закончились...
Поцеловав дочь Шерил перед сном, Тёрнер вошла в свою комнату.
"Было темно, но она смогла разглядеть фигуру мужчины, сидящего на стуле у кровати. Сердце Ланы замерло", - пишет Кейси Шерман в книге "Убийство в Голливуде: нерассказанная история шокирующего преступления".
"Она включила свет, и вот он, Джонни Стомпанато, её темпераментный возлюбленный".
Завязалась драка. Стомпанато ударил Тёрнер по лицу, а затем достал нож.
"Никто и никогда больше не захочет смотреть на это милое личико!" - яростно кричал он.
В это время юная Шерил пряталась в своей комнате.
Шерман рассказывает о преступлении, которое потрясло шоу-бизнес и обнажило жестокие отношения между одной из самых ярких голливудских звёзд и мошенником.
Стомпанато родился в Вудстоке, штат Иллинойс, в 1925 году. Бывший морской пехотинец работал на Микки Коэна, главу известной лос-анджелесской преступной семьи Коэнов.
В 1957 году они придумали план шантажа актрисы, которая была известна своим пристрастием к мужчинам не того сорта.
"Два гангстера разработали классическую схему. Стомпанато должен был заманить Лану в постель, - пишет Шерман. - Но этого было недостаточно. Им нужно было устроить что-то вроде секса втроём и тайно снять половой акт. Они хотели шантажировать Тёрнер, выкачивать кучу денег с её банковского счета".
Используя псевдоним "Джон Стил", Стомпанато заваливал Лану цветами и подарками. Аферист очаровал Шерил, позволив ей прокатиться на своей лошади и новом кабриолете Thunderbird.
Чего Коэн не ожидал, так это того, что его верный помощник влюбится в Тёрнер.
"Игра изменилась. Его больше не интересовали шантаж и домашнее видео".
Однако целый год Джонни изводил Лану. Он издевался над ней, накачивал её наркотиками и фотографировал обнажённой.
Только когда её друг, актёр Микки Руни, показал старую статью в журнале Confidential, разоблачающую "Джона Стила", Тёрнер попыталась разорвать отношения с гангстером.
Но Стомпанато не смирился. В 1957 году он узнал, что у Ланы роман с перспективным шотландским актёром Шоном Коннери, с которым она снималась в Англии в фильме "Другое время, другое место".
Джонни по поддельному паспорту перелетел через Атлантику, чтобы встретиться с возлюбленной и во время ссоры чуть не задушил её.
Через две недели Стомпанато явился на съёмочную площадку и стал угрожать Коннери.
"Стомпанато вытащил револьвер из кармана и прицелился в грудь актёра. Лана испустила леденящий кровь крик", - рассказывает писательница.
Коннери не испугался. Он схватил ревнивца за запястье и вывернул ему руку, оружие тут же упало. Тогда Шон ударил противника по лицу, из его носа хлынула кровь.
Полицейские сопроводили гражданина с поддельным паспортом в аэропорт и посадили на рейс до Лос-Анджелеса.
По окончании съемок Тёрнер отправилась в Копенгаген, чтобы совершить пересадку на рейс до Акапулько, Мексика, где она хотела провести отпуск. Но у подножия трапа самолёта её ждал Стомпанато с единственной жёлтой розой. "Лана, ты знаешь, я никогда не отпущу тебя".
Уже в Мексике он угрожал ей: "Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем".
Ради собственной безопасности Тёрнер играла роль заботливой возлюбленной, а сама придумывала, как избавиться от него навсегда.
Роман закончился 4 апреля 1958 года, через несколько недель после вручения "Оскара". В тот вечер Стомпанато явился в дом Тёрнер в Беверли-Хиллз и грозился убить её. Когда Лана попыталась спрятаться в своей спальне, мужчина ворвался внутрь. Тогда дочь Шерил вмешалась в потасовку и вонзила нож в живот гангстера.
"Через несколько секунд Джонни Стомпанато, гангстер, мошенник и насильник, был мертв".
Когда дело дошло до суда, 14-летнюю Шерил Тёрнер оправдали. Присяжные решили, что убийство было совершено исключительно ради спасения жизни матери.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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