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Призрак красавицы с Голливудских холмов

Призрак красавицы с Голливудских холмов

Автор:
03 августа 2023 16:59
Сообщество : Истории
Метки: Hollywood   Миллисент Лилиан Пег Энтуисл   актриса   буква   голливуд   грустно   история   кино   роль   самоубийство   
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Голливуд – фабрика грёз… Это место, которое поднимает в небеса и бросает в бездну. Его символом вот уже более века является надпись HOLLYWOOD на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. С которой связана одна печальная, но поучительная история.

Миллисент Лилиан «Пег» Энтуисл (1908-1932) – британская актриса, которая родилась в Порт-Толботе (Уэльс). Детство малышка провела в Лондоне. Рано потеряла мать. Отец женился второй раз и в 1916 году перевёз семью – дочь, вторую жену Лауретту и двоих сыновей, родившихся в новом браке, в Штаты.

Пег была подростком, когда в аварии погиб отец, а через год умерла от болезни мачеха. Опеку над детьми оформил дядя Чарльз – родной брат отца. Возможно, такое количество потерь в нежном возрасте и наложило отпечаток на личность девочки. Но тогда она об этом ещё не знала.

Пег мечтала об актёрской карьере и успела отметиться в нескольких бродвейских спектаклях после окончания театральной студии в Бостоне. Успела побывать в кратковременном неудачном браке. И вдруг ей улыбнулась удача: Энтуисл пригласили на пробы к фильму «Тринадцать женщин». Не бог весть что, конечно – сумбурная мелодрама о подругах, которым вдруг начали приходить от загадочного предсказателя зловещие пророческие послания.

Но это было не так важно: роль в голливудском фильме открывала совершенно иные горизонты. Только на тестовом показе, несмотря на звёздный состав, фильм получил плохие отзывы. В связи с чем студия перемонтировала картину, существенно урезав экранное время Пег.

Для молодой актрисы это была катастрофа. Ведь мечты о прекрасном будущем рухнули в одночасье. На пятки наступали более молодые и прекрасные. А средств, чтобы вернуться в Нью-Йорк и снова попробовать себя на Бродвее, не было.

Энтуисл погрузилась в глубокую депрессию. 16 сентября она оставила дяде записку, в которой сообщила, что пойдёт развеяться – погулять с друзьями. Через два дня в одном из полицейских участков Лос-Анджелеса раздался телефонный звонок: женщина, гулявшая по горам воскресным утром, обнаружила туфельку, аккуратно сложенное пальто, женскую сумочку, в которой обнаружилась записка: «Боюсь, я трусиха. Простите за всё. Мне нужно было сделать это раньше, тогда было бы меньше боли».


Из-за чувства собственной невостребованности молодая женщина поднялась по служебной лестнице, которая одновременно выступает каркасом буквы H в надписи HOLLYWOOD (тогда ещё Hollywoodland), и шагнула в бездну. Экспертиза показала, что умерла она не сразу, некоторое время лежала на камнях, испытывая дикую боль из-за множественных переломов.

Ирония судьбы в том, что после вскрытия почтового ящика Пег внутри обнаружилось письмо: администрация театра Беверли-Хиллз предлагала ей одну из главных ролей в новой постановке. Что примечательно, в конце пьесы героиня должна была свести счёты с жизнью.

24-летняя британка вошла-таки в историю, хоть и сыграла только в одном фильме. Посмертно. Историю Пег Энтуисл обыграли в сериале Netflix «Голливуд». А в народе появилась легенда о призраке грустной молодой блондинки, которая не нашла покоя и блуждает по холму неподалёку от надписи, которая и дарит шанс, и отбирает его.

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Метки: Hollywood   Миллисент Лилиан Пег Энтуисл   актриса   буква   голливуд   грустно   история   кино   роль   самоубийство   
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