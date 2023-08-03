Призрак красавицы с Голливудских холмов

Но это было не так важно: роль в голливудском фильме открывала совершенно иные горизонты. Только на тестовом показе, несмотря на звёздный состав, фильм получил плохие отзывы. В связи с чем студия перемонтировала картину, существенно урезав экранное время Пег.

Для молодой актрисы это была катастрофа. Ведь мечты о прекрасном будущем рухнули в одночасье. На пятки наступали более молодые и прекрасные. А средств, чтобы вернуться в Нью-Йорк и снова попробовать себя на Бродвее, не было.