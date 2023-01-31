Путь к славе и тихая жизненная гавань Леонида Неведомского

На съёмочной площадке «Цыгана» он подружился с Кларой Лучко, которая по достоинству оценила глубину души, сдержанность и скромность коллеги. Впоследствии они на протяжении долгих лет поддерживали приятельские отношения, регулярно созванивались.

Невероятным потрясением для Неведомского стала неожиданная смерть Лучко, с которой они снова встретились на съёмках фильма «Разведённые мосты». У неё внезапно оторвался тромб. Вот только что Клара жила, играла, смеялась, подбадривала остальных. И тут всё, конец.

Неведомский всегда считал себя именно театральным актёром, хотя и снялся в общей сложности более чем в 100 картинах. Потом наступили 90-е, и народу стало уже не до театра и не до кино: выжить бы.