22 тысячи рублей стали причиной побега из ресторана. И больших проблем...
В Симферополе двое нетрезвых мужчин с материка прокатили на капоте автомобиля полицейского, который пытался их задержать после неуплаты по счету в ресторане.
44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа посидели в одном из ресторанов на 22 тысячи рублей. Увидев чек, платить они не захотели и решили бежать. Запрыгнув в свой BMW,
жлобы мужчины попытались уехать, однако им преградил дорогу оперуполномоченный уголовного розыска. Но несмотря на то, что полицейский предъявил удостоверение, водитель нажал на педаль газа и провез правоохранителя несколько метров на капоте.
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Туристам, однако, далеко уехать не удалось. Информацию о правонарушителях сразу передали всем нарядам ГИБДД и буквально через несколько минут их задержали. Как оказалось, оба были пьяны. В крови россиян обнаружили 0,65 и 0,73 промилле алкоголя.
Пока составлено только одно административное дело в отношении водителя за нетрезвое вождение. Однако, можно быть уверенными, что после инициированной проверки к приключениям туристов в Крыму добавятся еще несколько новых протоколов.
Съездили в родную гавань...
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Судя по прикиду, мордам и "крутой бмв" с подмосковными номерами, важные товарищи вальяжно ввалились в нищебродский по их "московскому" мнению ресторан захудалого полуострова и на вопрос официантки "что будете заказывать?", ответили: "дорогуша, сделай нам красиво!". А ресторан взял и сделал им красиво, на 22 штуки И тут московские бандито-бизнесмены сразу стали ростовчанами и майкоповцами
Всю облицовку стер!
Нурсултан, увидя аналогичное с парой россиян, удивился. Его можно понять и не осуждать...
Устькаман.
Уехал в 88-м. В детстве пару лет жил в Алма-Ате, потом часто туда ездил.