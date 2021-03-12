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Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW

Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 15:12
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   полиция   ресторан   симферополь   хулиганство   
1767
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22 тысячи рублей стали причиной побега из ресторана. И больших проблем...

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Метки: алкоголь   видео   полиция   ресторан   симферополь   хулиганство   
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36  комментариев
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20k
BillyBonzz Час назад
босяцкие разборки: урки из Ростова захотели напарить таких же крымских босяков, которые в свою очередь решили нахлобучить Ростовских урок на 22 косаря, хотя по факту те нажрали на пятеру)))
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−168
Х5 Секунду назад
Азиатчина, москали
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1k
Bhaal Минуту назад
Это что же они там назаказывали на 22 косаря? Совсем охренели крымские барыги.
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8k
Star Link 10 минут назад
Свинорожее быдло из 90х.
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13k
Александр 17 минут назад
"Жители Ростова-на-Дону и Майкопа...", а номера подмосковные...
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10k
Олегbl4 18 минут назад
Судя по промилле, они выпили по 100 грамм водки каждый. Ну, пусть в захудалом кафе была "Белуга". Ну, пусть в 10 раз дороже. Ну, пусть чебуреки из подкустового выползня. Ну " омлет" от местной " королевы". Но 22 тыров-перебор.
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1k
Bhaal Олегbl4 16 секунд назад
Да развод от крымских барыг.
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5k
Vadim Полчаса назад
Крысчане то думали, что избавились от жадных хохлов и к ним повалит богатый турист из России-матушки. А оно вон как выходит.
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73
DoctorBetruger Vadim 14 минут назад
Жадных хохлов? Да во всех крымских пабликах вой уже восьмой год стоит, что лаптеногие с собой привозят картофель и доширак.
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178
Роман Свиридов Полчаса назад
Они просто забыли дома кошелек и хотели быстренько съездить за ним и продолжить свой полдник
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3k
Rubiroid_47 40 минут назад
Ходят слухи, номер АМО не так прост.
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8k
Мегапихель Rubiroid_47 Полчаса назад
Да, ходят слухи что такие номера выдают чиновникам московской области, но некоторым частникам, владельцам БМВ удалось на них насосать.
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8k
Мегапихель Rubiroid_47 22 минуты назад
Да что там номера... ты посмотри, какая рамка на заднем номере! Наверняка что-то в духе "управление по управлению президентом РФ". Когда вижу такую рамку - сразу срусь!
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8k
Мегапихель 42 минуты назад
Нифига себе Крым подорожал))

Судя по прикиду, мордам и "крутой бмв" с подмосковными номерами, важные товарищи вальяжно ввалились в нищебродский по их "московскому" мнению ресторан захудалого полуострова и на вопрос официантки "что будете заказывать?", ответили: "дорогуша, сделай нам красиво!". А ресторан взял и сделал им красиво, на 22 штуки
И тут московские бандито-бизнесмены сразу стали ростовчанами и майкоповцами
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34
saturn 51 минуту назад
Водители бмв 750 уже не те
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806
Карл Такойто saturn Полчаса назад
Да как раз те, 11-12 летняя 750 с мотором n63(самым проблемным) стоит на рынке где то 700-900,ну а обслуживание ещё где то 300 в год,ломучий уж очень этот мотор.Поэтому немудрено что покупают эти машины отдельная категория граждан,не совсем адекватных,они у них как правило дымят,на приборке горит минимум 5 ошибок и масло долил и заправился на последние бабки
Не удивлюсь что пока она до Крыма доехала,успела сломаться,они ее где то по пути починили слили все бабки предназначенные на отпуск,ни и с горя нажрались на 22000
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627
Алксандр Шевченко 56 минут назад
Вся правда о комфорте и дешевизне российского туризма.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
На бмв насосали и на оплату чека насосут.
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10k
Bill Час назад
Любопытно было бы взглянуть на счёт
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38k
Нанук Паналык Час назад
У мусорка стальные яйца!
Всю облицовку стер!

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80k
Taras Kozalupko Час назад
Номера совсем не майкопские или ростовские
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627
Алксандр Шевченко Taras Kozalupko Час назад
Ресторанчик видать его кормушка.
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10k
Агент Безопасной Национальности Taras Kozalupko 52 минуты назад
Подмосковье
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−45
Nursultan20211 Час назад
Русский мир он такой. А вы чего ожидали?
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7k
Lev Asriev Агент Безопасной Национальности 41 минуту назад
Я думал у них только один древний обычай-насвай из говна ишака за губу закладывать...
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704
Шурман Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Там за такое жбан ломают и на месте даже при свидетелях , я Алматинйский ;)
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10k
Агент Безопасной Национальности Lev Asriev Полчаса назад
Ну да. А потом в кабак, а из кабака - сваливать с ментом на капоте. Обычная культурная программа в соответствии с заветами аксакалов.
Нурсултан, увидя аналогичное с парой россиян, удивился. Его можно понять и не осуждать...
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704
Шурман Lev Asriev Полчаса назад
Мамбеты вообще отдельный народ , помню как они в 91-92 повалили из аулов , Алмата в помойку начала превращаться а как баранов по микрашам водили жесть :)
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10k
Агент Безопасной Национальности Шурман Полчаса назад
Да лан! Пара мамбетов возомнит себя байчиками - и не такое вытворяют. Учитывая стремление к байству такое там случается гораздо чаще. Чуть ли не на потоке.
Устькаман.
Уехал в 88-м. В детстве пару лет жил в Алма-Ате, потом часто туда ездил.
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76
Hunde Beißer2 Час назад
Нехилая тошнилвка!Там вся мебель судя по видео 22к не стоит!
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627
Алксандр Шевченко Hunde Beißer2 58 минут назад
На 22 косаря не в каждом ресторане в центре Москвы насидишь, даже в 2 ем. В четвером с хорошим пивом за весь вечер редко когда чек больше 10 ки.
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12k
Toxictofa Час назад
На БМВ эти два гомика "насосали", а за ресторан заплатить денег нет.
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