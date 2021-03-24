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Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу

Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 13:07
Сообщество : Криминал
Метки: prank   блогеры   видео   полиция   такси   угон   
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Розыгрыш удался. Шутникам грозит до 7 лет тюрьмы.

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Метки: prank   блогеры   видео   полиция   такси   угон   
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44  комментария
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Вот и славнентко.
На 3 долбодятла меньше будет.
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197
Племянник Путина 5 минут назад
очень хорошая шутка, это должно стать трендом.
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10
Fog 10 минут назад
Отличное продолжение говеной шутки... теперь вертухаи будут наблюдать за реакцией шутника :)
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154
Chaim Kushnir 13 минут назад
и непременно посадить! Ибо эту публику приземлять давно пора.
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5k
JACKAL 17 минут назад
Опять блогеры ёпаные!!! Посадят и хорошо... На улицах на ТРИ ГОВНА будет меньше
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78
илья 17 минут назад
чурки тоже решили стать блогерами..
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439
taxcop 20 минут назад
Отлично! А они так бодро шли к успеху)))
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1k
rustemmedved 22 минуты назад
Хорошие новости! Я вообще жутко не люблю пранки. Всем друзьям объявил , не думайте меня разыгрывать. Это , пусть на пару минут, но жуткий стресс, неприятность, беда, горе. Нет ничего смешного в том, чтобы напугать человека. Это хуже чем подраться по настоящему. Берегите друг друга, короче!
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8k
Васильевна 22 минуты назад
Иетересно, как эта женщина из видео выглядит без макияжа. Даже не могу представить.
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1k
Степан Алкоголик 24 минуты назад
И снова граждане ближнего зарубежья...
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12k
Андрей Дядя Полчаса назад
пусть теперь ведут онлайн трансляции с лесоповала и пранкуют местных медведей.
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2k
twincam Полчаса назад
блтъ когда этот биомусор отстреливать начнут.
блогеры куевы.
а если бы у водилы инфаркт случился от шока? это тоже "ну мы типа пошутили"....
пи...расы сцук.
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8k
Васильевна twincam 24 минуты назад
Надеюсь, про возможность инфаркта будут помнить и обычные шутники-неблогеры, которые любят поржать, пугая остальных.
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1k
Bhaal Полчаса назад
Хорошо, пусть посидят. А потом домой
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21k
Юрьевич Полчаса назад
"Веселые московские пранкеры"
"из ближнего зарубежья"

У нас во дворе такие "пранкеры" снег убирают и макулатуру из помойки собирают... только одеты немного по-другому.
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12k
Toxictofa Полчаса назад
Три веселых га.н.д.о.н.а повеселились.
Теперь и нам можно над их шуткой посмеяться.
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13k
Роман 37 минут назад
Сомневаюсь, конечно, что их посадят.
Но то, что будут сраться от страха какое-то время уже радует.
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2k
foggen2 49 минут назад
Поделом.Недоумки.
Пускай теперь пранки супротив паханов устраивают,те обожают чувство юмора и безобидные подколы с продолжением........
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489
KevinSmith foggen2 40 минут назад
Тюрьма. В камеру заводят старенького дедушку.
Его обступают блатные.
- Ну чё дед, за что посадили?
- За шуточки. Шутить люблю.
- А ну ка пошути.
- Не, вы потом меня убьёте.
- Да ладно, дед, пошути.
- Ну ладно.
Дед берёт веник, макает его в парашу, стучит в окошко. В окно заглядывает надзиратель. Дед мгновенно втирает веник ему в лицо. Окошко закрывается. Все в камере хохочут. Через минуту в коридоре слышен топот. Открывается дверь на пороге толпа здоровенных космонавтов в полной амуниции, с щитами и палками. Осмотрели камеру взглядом.
- А ну ка, дедуля, отойди в сторонку, сейчас мы с этими беседовать будем.
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3k
Владимир 51 минуту назад
не пойму,у них что сейчас спор,кто больше срок поднимет на пустом месте?
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135
Andrey Владимир 45 минут назад
Походу)))
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15
Юрий 53 минуты назад
Посадить на бутылку их, потом снять их с бутылки и сказать что это розыгрыш! Вот этот пранк им понравился бы!
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8k
Vlad Час назад
пранкер теперь будет развлекать сокамерников. Только ему это вряд ли понравится.
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21k
Сибиряк Час назад
я бы всех таких "закрыл"
за тунеядство
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