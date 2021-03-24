Веселые московские пранкеры решили угнать такси бизнес-класса и посмеяться над реакцией владельца дорогого авто, но в итоге все закончилось арестом и уголовным делом.





Трое молодых людей из ближнего зарубежья (откуда именно не уточняется) вызвали элитное такси на Пресненскую набережную. На вызов приехал шофер на BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Блогеры сели в салон и попросили водителя открыть багажник и положить туда их покупки. Когда таксист начал выполнять их просьбу, один из молодых людей с пассажирского сиденья пересел на водительское место, вдавил газ в пол и уехал.



