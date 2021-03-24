Розыгрыш удался. Шутникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Веселые московские пранкеры решили угнать такси бизнес-класса и посмеяться над реакцией владельца дорогого авто, но в итоге все закончилось арестом и уголовным делом.
Трое молодых людей из ближнего зарубежья (откуда именно не уточняется) вызвали элитное такси на Пресненскую набережную. На вызов приехал шофер на BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Блогеры сели в салон и попросили водителя открыть багажник и положить туда их покупки. Когда таксист начал выполнять их просьбу, один из молодых людей с пассажирского сиденья пересел на водительское место, вдавил газ в пол и уехал.
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Угонщики вернулись через несколько минут и объяснили водителю, что это был такой розыгрыш. Однако мужчина шутки не понял и обратился в полицию. Пранкеров задержали в тот же день и предъявили обвинение в неправомерном завладении автомобилем по предварительному сговору (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.
Блогера, который сел за руль чужого автомобиля, отправили в СИЗО, двое других находятся под подпиской о невыезде
Видео без комментариев представителя МВД Ирины Волк:
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На 3 долбодятла меньше будет.
блогеры куевы.
а если бы у водилы инфаркт случился от шока? это тоже "ну мы типа пошутили"....
пи...расы сцук.
"из ближнего зарубежья"
У нас во дворе такие "пранкеры" снег убирают и макулатуру из помойки собирают... только одеты немного по-другому.
Теперь и нам можно над их шуткой посмеяться.
Но то, что будут сраться от страха какое-то время уже радует.
Пускай теперь пранки супротив паханов устраивают,те обожают чувство юмора и безобидные подколы с продолжением........
Его обступают блатные.
- Ну чё дед, за что посадили?
- За шуточки. Шутить люблю.
- А ну ка пошути.
- Не, вы потом меня убьёте.
- Да ладно, дед, пошути.
- Ну ладно.
Дед берёт веник, макает его в парашу, стучит в окошко. В окно заглядывает надзиратель. Дед мгновенно втирает веник ему в лицо. Окошко закрывается. Все в камере хохочут. Через минуту в коридоре слышен топот. Открывается дверь на пороге толпа здоровенных космонавтов в полной амуниции, с щитами и палками. Осмотрели камеру взглядом.
- А ну ка, дедуля, отойди в сторонку, сейчас мы с этими беседовать будем.
за тунеядство