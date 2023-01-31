Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты

2005
5
Бывший британский музыковед, тенор, дирижёр, клавишник. Он страдал от хронической антероградной и ретроградной амнезии. Он не помнит факты из прошлого и не может формировать новые воспоминания. Из-за этого феномена двойной ретроградно-антероградной амнезии его даже называют "30-секундным Клайвом".
Веаринг родился 11 мая 1938 года. А 27 марта 1985 года, будучи успешным и признанным экспертом в области музыки, в самом разгаре своей карьеры на ВВС Radio 3, заболел герпесвирусным энцефалитом. Была поражена вся центральная нервная система и с этого момента он не мог хранить новые воспоминания и не мог ассоциировать воспоминания или же контролировать свои эмоции.
Это случай тяжёлой полной амнезии из-за повреждения области гиппокампа, которая как раз должна переносить воспоминания из кратковременной памяти в долговременную. Память длится от 7 до 30 секунд.
Это случай тяжёлой полной амнезии из-за повреждения области гиппокампа, которая как раз должна переносить воспоминания из кратковременной памяти в долговременную. Память длится от 7 до 30 секунд.
Ежедневно он просыпается каждые 20 секунд, "перезапуская" своё сознание каждый раз, когда истекает промежуток времени его краткосрочной памяти (примерно 30 секунд). В течение этих секунд он задаётся вопросом, почему же он не посещал врача и Клайву всегда кажется, что он только что очнулся от коматозного состояния.
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Веаринг не может поддерживать разговор больше чем в нескольких предложениях. Когда его спрашивают о нынешнем состоянии, он очень расстраивается, потому что не может его объяснить и из-за этого чувствует себя очень неловко.
Из своей жизни до 1985 года Клайв помнит немногое: у него есть дети от более раннего брака, но имена музыкант не помнит. Любовь ко второй жене, Деборе, на которой Клайв женился за год до болезни, не изменилась. Он всегда очень рад её видеть и думает, что либо не видел её годами, либо, что они никогда раньше не встречались.
Клайв помнит названия некоторых блюд.
Из своей жизни до 1985 года Клайв помнит немногое: у него есть дети от более раннего брака, но имена музыкант не помнит. Любовь ко второй жене, Деборе, на которой Клайв женился за год до болезни, не изменилась. Он всегда очень рад её видеть и думает, что либо не видел её годами, либо, что они никогда раньше не встречались.
Клайв помнит названия некоторых блюд.
Доктор предложил Веарингу записывать в дневник свои мысли. Вот так выглядят типичные записи:
"8:31 утра: Теперь я действительно, полностью проснулся.
9:06 утра. Теперь я совершенно проснулся.
9:34 утра: Теперь я в высшей степени, на самом деле проснулся."
Ранние записи обычно вычёркиваются, потому что Клайв не знает кем они были написаны, хоть и узнаёт свой почерк.
"8:31 утра: Теперь я действительно, полностью проснулся.
9:06 утра. Теперь я совершенно проснулся.
9:34 утра: Теперь я в высшей степени, на самом деле проснулся."
Ранние записи обычно вычёркиваются, потому что Клайв не знает кем они были написаны, хоть и узнаёт свой почерк.
Веаринг способен научиться новым действиям и даже запомнить какие-то факты через повторение. К примеру, посмотрев некую видеозапись несколько раз подряд, то он не помнил, чтобы смотрел видео, но мог предвидеть события на экране, не помня, откуда он их знает.
И при всём при этом Веаринг сохранил способность дирижировать, играть сложные пьесы для органа и фортепиано и читать ноты.
Жена Клайва Веаринга Дебора написала книгу про своего любимого мужчину назвав её "Навсегда сегодня".
И при всём при этом Веаринг сохранил способность дирижировать, играть сложные пьесы для органа и фортепиано и читать ноты.
Жена Клайва Веаринга Дебора написала книгу про своего любимого мужчину назвав её "Навсегда сегодня".
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А у этого чела и то чаще ))))