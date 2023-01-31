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Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты

Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты

Автор:
31 января 2023 19:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жизнь   Музыка   биография   и такое бывает   интересное   память   человек   
2005
5
Бывший британский музыковед, тенор, дирижёр, клавишник. Он страдал от хронической антероградной и ретроградной амнезии. Он не помнит факты из прошлого и не может формировать новые воспоминания. Из-за этого феномена двойной ретроградно-антероградной амнезии его даже называют "30-секундным Клайвом".
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Метки: Жизнь   Музыка   биография   и такое бывает   интересное   память   человек   
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2  комментария
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10k
Shtoppi 46 минут назад
<<Хорошая болезнь склероз: Ничего не болит, и каждый день новости>>
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А у этого чела и то чаще ))))
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4k
Трям Час назад
В аквариум его - за своего сойдет.
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