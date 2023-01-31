Клайв Веаринг: человек, который помнит лишь последние полминуты

Веаринг не может поддерживать разговор больше чем в нескольких предложениях. Когда его спрашивают о нынешнем состоянии, он очень расстраивается, потому что не может его объяснить и из-за этого чувствует себя очень неловко.

Из своей жизни до 1985 года Клайв помнит немногое: у него есть дети от более раннего брака, но имена музыкант не помнит. Любовь ко второй жене, Деборе, на которой Клайв женился за год до болезни, не изменилась. Он всегда очень рад её видеть и думает, что либо не видел её годами, либо, что они никогда раньше не встречались.

Клайв помнит названия некоторых блюд.