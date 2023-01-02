История жизни Надежды Румянцевой: несгибаемая Тося

Но при этом, несмотря на полное погружение Надежды Васильевны в семью - детей у них не было. Муж признавался, что в этом большая часть его вины: "Единственное, о чем мы с Надей жалели - о том, что опоздали с детьми. В этом я, честно говоря, виню себя. Ведь у меня уже была дочка, и хотелось, чтобы Кариночке доставалось побольше внимания, чтобы она не чувствовала себя обделенной.

Я просил Надю подождать. И вот мы ждали, ждали, а время-то и ушло… Сейчас понимаю: в таких случаях нельзя ничего ждать, нужно сразу заводить детей, несмотря ни на какие обстоятельства".