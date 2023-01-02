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История жизни Надежды Румянцевой: несгибаемая Тося

История жизни Надежды Румянцевой: несгибаемая Тося

Автор:
02 января 2023 17:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актрисы   биография   знаменитости   интересное   память   советские актрисы   
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Самый милый повар и самая очаровательная заправщица советского экрана. Её называли "русская Джульетта Мазина", "Чарли Чаплин в юбке". Одна из самых ярких актрис 1960-х.
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Метки: Жизнь   актрисы   биография   знаменитости   интересное   память   советские актрисы   
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9  комментариев
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Тордион Час назад
От чего же несгибаемая? Армян ее согнул. Ни кино ни детей....
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1k
Олег 22 минуты назад
Да сколько можно проводить эти аналогии! Джульета Мазина, Чарли Чаплин в юбке и т.д.! Румянцева она и есть Румянцева, единственная и неповторимая. Эта унизительная привычка ровнять наших выдающихся актеров под кого то из западных само по себе унижение этих людей и их творчества. А Надежда великолепна не только как актриса но и как человек. Никак не походит под определение шут и паяц которыми характеризуют нынешних деятелей.
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