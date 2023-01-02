История жизни Надежды Румянцевой: несгибаемая Тося

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Самый милый повар и самая очаровательная заправщица советского экрана. Её называли "русская Джульетта Мазина", "Чарли Чаплин в юбке". Одна из самых ярких актрис 1960-х.
Надя Румянцева родилась в Смоленской области, в селе Потапово. Был непростой 1930-й год - Гражданская война позади, а впереди Великая Отечественная. Семья Румянцевых вскоре после рождения дочери перебралась в подмосковные Жаворонки.
Как только Германия напала на СССР отец девочки ушёл на войну. А 11-летняя Надя вместе с мамой и братом осталась в близости от линии фронта.
Как только Германия напала на СССР отец девочки ушёл на войну. А 11-летняя Надя вместе с мамой и братом осталась в близости от линии фронта.
Уже в тот момент Надежда, которая с детства занималась в художественной самодеятельности, вместе с одноклассниками выступала перед ранеными в госпитале. В школе бойкая девочка успевала всё - училась на пятёрки, занималась художественной гимнастикой, пела в школьном хоре, стала комсоргом класса. Жила максимально активно и очень расстраивалась, что её не хотят отправлять на фронт.
Как и многие девочки тех лет, она хотела быть похожей на Любовь Орлову, но думала, что из-за маленького роста ей никогда не стать актрисой.
Как и многие девочки тех лет, она хотела быть похожей на Любовь Орлову, но думала, что из-за маленького роста ей никогда не стать актрисой.
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Травести
Когда Румянцева окончила школу, то настало время определяться с будущим. Надежда хорошо училась, но её не привлекали точные науки. Вот поэтому и решила поступать в театральный - там не надо было сдавать ни физику, ни математику.
Девушка поступила в студию при Центральном детском театре. Там она начала с первого курса играть на сцене, а когда студия закрылась, то Румянцева стала студенткой ГИТИСа. Её главным педагогом в те времена была Ольга Ивановна Пыжова.
Когда Румянцева окончила школу, то настало время определяться с будущим. Надежда хорошо училась, но её не привлекали точные науки. Вот поэтому и решила поступать в театральный - там не надо было сдавать ни физику, ни математику.
Девушка поступила в студию при Центральном детском театре. Там она начала с первого курса играть на сцене, а когда студия закрылась, то Румянцева стала студенткой ГИТИСа. Её главным педагогом в те времена была Ольга Ивановна Пыжова.
Вот в те годы учёбы и сложилось одно из главных амплуа Румянцевой - травести. Первой серьёзной ролью стал образ Иры Соколовой в спектакле "Я хочу домой". Спектакль получил государственную премию, а игру Надежды отдельно отметил сам Лев Кассиль в рецензии для "Литературной газеты".
Потом Румянцева регулярно играла детские, подростковые и юношеские роли.
Когда она снималась в роли 17-летней Людмилы Добрыйвечер ей ведь было уже 32 года!
Потом Румянцева регулярно играла детские, подростковые и юношеские роли.
Когда она снималась в роли 17-летней Людмилы Добрыйвечер ей ведь было уже 32 года!
Ещё пока она училась в ГИТИСе, то получила предложение сниматься в кино, причём ей сразу хотели дать главную роль. В фильме "Навстречу жизни" она сыграла роль токаря Маруси Родниковой. И ради этой работы Надежда месяц изучала токарное дело. Во время съёмок она побоялась сказать режиссёру, что не умеет управлять моторной лодкой, из-за чего перевернулась и чуть не утонула.
Да, Румянцева отдавала себя полностью каждой роли, полностью соответствуя фразе "Актёр - это не профессия, это диагноз".
Да, Румянцева отдавала себя полностью каждой роли, полностью соответствуя фразе "Актёр - это не профессия, это диагноз".
А вот дебют в кино не прошёл для начинающей актрисы бесследно. В те годы (да частенько и сейчас) руководство ГИТИСа были категорически против съёмок в кино своих студентов, а Надежда пропустила целый год учёбы, так как снимали кино в Ленинграде. Встала угроза отчисления и нужно было срочно сдать все пропущенные экзамены. Но вместо этого Румянцева перевелась во ВГИК, сделав выбор в пользу именно кинокарьеры.
Практически сразу же Румянцева стала очень востребованной актрисой. "Морской охотник", Алёша Птицын вырабатывает характер", "Мексиканец" - новый фильм каждый год. Но настоящую, всенародную славу ей принесла Тося Кислицына в "Девчатах".
Фильм вышел на экраны в 1961 году и если советское руководство было довольно сдержанным в его отношении, то вот зрители полюбили его мгновенно. После премьеры Румянцева стала не только известна на весь СССР, но и за рубежом. Международный кинофестиваль в Аргентине наградил "русскую Джульетту Мазину" призом за лучшую женскую роль.
Фильм вышел на экраны в 1961 году и если советское руководство было довольно сдержанным в его отношении, то вот зрители полюбили его мгновенно. После премьеры Румянцева стала не только известна на весь СССР, но и за рубежом. Международный кинофестиваль в Аргентине наградил "русскую Джульетту Мазину" призом за лучшую женскую роль.
Следующий год только закрепил успех, когда вышла "Королева бензоколонки". Тося Кислицына и Людмила Добрыйвечер в сущности были очень похожи - добрые, наивные, смешные и целеустремлённые.
Именно эти две роли стали самыми яркими в карьере Надежды Румянцевой и они максимально полно соответствовали и её характеру тоже. Все, кто были знакомы с ней в один голос говорили о её несгибаемой жизнерадостности, оптимизме и умении быть настоящей душой компании.
Именно эти две роли стали самыми яркими в карьере Надежды Румянцевой и они максимально полно соответствовали и её характеру тоже. Все, кто были знакомы с ней в один голос говорили о её несгибаемой жизнерадостности, оптимизме и умении быть настоящей душой компании.
Но Румянцева осталась в истории кино не только как актриса любимых советских комедий, но и как актриса озвучивания. Впервые она начала работать в этой области ещё с 1950-х, с зарубежными фильмами. Потом пошли советские картины и мультфильмы, а с конца 1980-х голосом Надежды Васильевны стали говорить актёры популярных зарубежных сериалов.
Именно она озвучила роль Натальи Варлей в "Кавказской пленнице" и "12 стульях", Гюльчатай в "Белом солнце пустыни". Её голос можно услышать в тридцати зарубежных фильмах, в том числе "Терминатор", "Унесённые ветром", "Твин Пикс", "Джен Эйр", "Рабыня Изаура", "Тропиканка".
Также она озвучила Мартышку в "38 попугаев" и утёнка Билли в "Утиных историях".
Именно она озвучила роль Натальи Варлей в "Кавказской пленнице" и "12 стульях", Гюльчатай в "Белом солнце пустыни". Её голос можно услышать в тридцати зарубежных фильмах, в том числе "Терминатор", "Унесённые ветром", "Твин Пикс", "Джен Эйр", "Рабыня Изаура", "Тропиканка".
Также она озвучила Мартышку в "38 попугаев" и утёнка Билли в "Утиных историях".
Карьера актрисы активно продолжалась до конца 1960-х. С годами она всё меньше снималась, осознанно выбирая роль жены дипломата. Это был второй её брак, а первое студенческое замужество длилось совсем недолго.
Актриса быстро набирала популярность и после окончания ВГИКа отказалась уезжать из Москвы вместе с мужем-сокурсником Владимиром Шуруповым. После развода она познакомилась с сотрудником Министерства внешней торговли Вилли Хштояном. И этот союз оказался на всю жизнь. Румянцева прожила с Вилли 42 года, до самой смерти. И фактически, именно ради него Надежда Васильевна отказалась от актёрской карьеры, так как практически 15 лет прожила с ним за границей.
Актриса быстро набирала популярность и после окончания ВГИКа отказалась уезжать из Москвы вместе с мужем-сокурсником Владимиром Шуруповым. После развода она познакомилась с сотрудником Министерства внешней торговли Вилли Хштояном. И этот союз оказался на всю жизнь. Румянцева прожила с Вилли 42 года, до самой смерти. И фактически, именно ради него Надежда Васильевна отказалась от актёрской карьеры, так как практически 15 лет прожила с ним за границей.
Египет, Малайзия - Румянцева везде сопровождала Вилли: "Мой главный долг - быть рядом с мужем. Я хорошо усвоила, кто у нас глава семьи (для армянина это особенно важно). Он не должен говорить: "Я муж Нади Румянцевой". Это я должна говорить: "Я жена Вилли Вартановича", – говорила Румянцева.
Но при этом, несмотря на полное погружение Надежды Васильевны в семью - детей у них не было. Муж признавался, что в этом большая часть его вины: "Единственное, о чем мы с Надей жалели - о том, что опоздали с детьми. В этом я, честно говоря, виню себя. Ведь у меня уже была дочка, и хотелось, чтобы Кариночке доставалось побольше внимания, чтобы она не чувствовала себя обделенной.
Я просил Надю подождать. И вот мы ждали, ждали, а время-то и ушло… Сейчас понимаю: в таких случаях нельзя ничего ждать, нужно сразу заводить детей, несмотря ни на какие обстоятельства".
Я просил Надю подождать. И вот мы ждали, ждали, а время-то и ушло… Сейчас понимаю: в таких случаях нельзя ничего ждать, нужно сразу заводить детей, несмотря ни на какие обстоятельства".
8 апреля 2008 года Надежды Васильевны не стало в возрасте 77 лет. Хштоян с тяжёлым сердцем похоронил любимую на Ваганьковском кладбище. Румянцева просила его продолжать жить после её смерти, и Хштоян вернулся к работе, стал чаще общаться с дочерью и внуком. Вечера дипломат любил проводить в гостиной, где когда-то сидел со своей Надей.
"Здесь все осталось точно так же, как было при Наде. Ни одна вещь не передвинута с тех пор! Мне кажется, что Надина душа обитает где-то здесь. Я постоянно чувствую связь с женой. Я слышу её голос, мысленно советуюсь с ней. И благодарю Бога, что в моей жизни была и остается Надежда - эта удивительная женщина!".
"Здесь все осталось точно так же, как было при Наде. Ни одна вещь не передвинута с тех пор! Мне кажется, что Надина душа обитает где-то здесь. Я постоянно чувствую связь с женой. Я слышу её голос, мысленно советуюсь с ней. И благодарю Бога, что в моей жизни была и остается Надежда - эта удивительная женщина!".
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