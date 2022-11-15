Чем сейчас занимаются короли диско

1197
4
3
Под их песни отрывались миллионы людей, стаптывая танцполы и ботинки. Сотни светодиодов на дискотеках 80-х, электронный бит и голоса культовых исполнителей, плакаты с которыми украшали стены подростковых комнат.
А что же стало с ними сейчас? С теми, кто задавали тренды не только на музыку, но и на расклешённые джинсы, яркие лосины, пышную копну волос.
Томас Андерс (Modern Talking)
Молодого и красивого, относительно известного музыканта в начале 80-х заметил продюсер Дитер Болен. К тому моменту Бернд Вайдунг, под псевдонимом Томас Андерсон, уже записал свой первый сингл, выступил на радио, дебютировал на телевидении и даже вскочил на 16 строчку в немецком хит-параде.
Первый же совместный трек Андерса и Болена My Heart, You're My Soul стал культовым. За ними пошли альбомы The 1st Album, Let’s Talk About Love, Ready for Romance и In the Middle of Nowhere, которые музыканты выпустили всего за два года. Каждый из них стал мультиплатиновым и это рекорд для музыкального бизнеса.
Первый же совместный трек Андерса и Болена My Heart, You're My Soul стал культовым. За ними пошли альбомы The 1st Album, Let’s Talk About Love, Ready for Romance и In the Middle of Nowhere, которые музыканты выпустили всего за два года. Каждый из них стал мультиплатиновым и это рекорд для музыкального бизнеса.
Modern Talking распались в конце 80-х. Хорошие отношения дуэту сохранить не удалось. Томас предпочёл сепарироваться, но в тени новых молодых звёзд его песни не были такими же успешными. Но он был не против отдохнуть от внимания фанатов и папарацци:
"Нет, такая популярность не нужна никому. Потому что с ней ты не можешь нормально жить. Это сумасшедшая жизнь. Не жизнь даже, выживание."
Сегодня ему 60 лет и он очень ценит семейный уют. К сожалению, первый его брак распался из-за ревности супруги.
"В воображении моей жены шоу-бизнес выглядел так: все развлекаются с «лёгкими» девушками и купаются в шампанском. Нора решила, что женщины станут для неё безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять."
А вот с Клаудией Хесс Томас абсолютно счастлив уже 20 лет.
"Нет, такая популярность не нужна никому. Потому что с ней ты не можешь нормально жить. Это сумасшедшая жизнь. Не жизнь даже, выживание."
Сегодня ему 60 лет и он очень ценит семейный уют. К сожалению, первый его брак распался из-за ревности супруги.
"В воображении моей жены шоу-бизнес выглядел так: все развлекаются с «лёгкими» девушками и купаются в шампанском. Нора решила, что женщины станут для неё безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять."
А вот с Клаудией Хесс Томас абсолютно счастлив уже 20 лет.
Мариан Голд (Alphaville)
Мариан Голд придумал идеальное название для своей группы. Ведь в середине 20 века комиксе о вымышленном городе Альфавилле были весьма популярны. В этом городе совершались великие битвы и слово "Альфавилль" ассоциировалось не только с фантазийным миром, но и с бунтарством.
Лозунги и социально-политическая агитация зарифмованные в текстах, переплетение мечты и реальности - все это отлично отражало оппозиционные молодёжные взгляды.
"Я был без ума от экстремальных идей. Я был коммунистом, который считал, что в то время можно было совершить революцию при поддержке искусства и художников."
Но в конце 80-х группа стала терпеть неудачи. Те, кто стояли у истоков Alphaville уходили из группы, альбом "The Breathtaking Blue" не имел коммерческого успеха, а Мариан подумывал о сольной карьере. В 90-е он пишет свои собственные песни, периодически возвращаясь к тому коллективу, что сделал его популярным.
Лозунги и социально-политическая агитация зарифмованные в текстах, переплетение мечты и реальности - все это отлично отражало оппозиционные молодёжные взгляды.
"Я был без ума от экстремальных идей. Я был коммунистом, который считал, что в то время можно было совершить революцию при поддержке искусства и художников."
Но в конце 80-х группа стала терпеть неудачи. Те, кто стояли у истоков Alphaville уходили из группы, альбом "The Breathtaking Blue" не имел коммерческого успеха, а Мариан подумывал о сольной карьере. В 90-е он пишет свои собственные песни, периодически возвращаясь к тому коллективу, что сделал его популярным.
Но группа привлекают в нулевых всё меньше поклонников. Скорее всего никто не узнает в серьёзном полном мужчине бунтаря из Alphaville.
О своей личной жизни он не любит распространяться. Разные источники говорят о наличии у Голда детей от разных женщин. Иногда он может оборонить что-то подобное:
"Летим на остров со всей семьей в октябре. Бесконечные прогулки по пляжу. Без интернета. Может быть, напишу стихи."
Alphaville, кстати, продолжает выпускать альбомы раз в 2-3 года. В начале 2023 года они даже планируют тур по Германии. А Мариан недавно организовал фонд помощи детям и сейчас активно занимается благотворительностью.
О своей личной жизни он не любит распространяться. Разные источники говорят о наличии у Голда детей от разных женщин. Иногда он может оборонить что-то подобное:
"Летим на остров со всей семьей в октябре. Бесконечные прогулки по пляжу. Без интернета. Может быть, напишу стихи."
Alphaville, кстати, продолжает выпускать альбомы раз в 2-3 года. В начале 2023 года они даже планируют тур по Германии. А Мариан недавно организовал фонд помощи детям и сейчас активно занимается благотворительностью.
Рик Эстли (Rick Astley)
Этот рыжий улыбчивый скромняга обладает удивительно низким голосом и поклонницы у него появились сразу с самого начала карьеры. Он влетел в восьмидесятые с зажигательными песнями Together Forever и Never Gonna Give You Up.
Он не верил, что сможет стать героем сцены. Но его мир изменила случайная встреча на улице со своим кумиром - басистом The Smiths. Это стало поворотным моментом для Рика. Он прошёл путь от барабанщика до главного солиста и привлёк внимание продюсера Пита Уотермана. Оказавшись в лондонской студии звукозаписи он выпустил первую свою песню When You Gonna. Она не стала особенно известной, но позволила начать продвижение на радио. Его дебютный альбом в 1987 году мгновенно взлетел на первое место в чартах Австралии и Великобритании.
Алистер Норбери (президент музыкальной компании BMG) вспоминает, как услышал несколько первых демо записей на альбоме и был впечатлен. Он спросил менеджера Эстли, кто их написал. Ответ был "Рик Эстли". Он спросил, кто был соавтором? Ответ был: "Никто". Кто продюсировал? "Рик". Тогда кто играл на всех инструментах? "Он играл на всех инструментах".
Он не верил, что сможет стать героем сцены. Но его мир изменила случайная встреча на улице со своим кумиром - басистом The Smiths. Это стало поворотным моментом для Рика. Он прошёл путь от барабанщика до главного солиста и привлёк внимание продюсера Пита Уотермана. Оказавшись в лондонской студии звукозаписи он выпустил первую свою песню When You Gonna. Она не стала особенно известной, но позволила начать продвижение на радио. Его дебютный альбом в 1987 году мгновенно взлетел на первое место в чартах Австралии и Великобритании.
Алистер Норбери (президент музыкальной компании BMG) вспоминает, как услышал несколько первых демо записей на альбоме и был впечатлен. Он спросил менеджера Эстли, кто их написал. Ответ был "Рик Эстли". Он спросил, кто был соавтором? Ответ был: "Никто". Кто продюсировал? "Рик". Тогда кто играл на всех инструментах? "Он играл на всех инструментах".
Но крики толпы, бесконечные гастроли и безумие фанатов привели к тому, что Эстли захотел уйти на пенсию в 27 лет. Он женился на кинопродюсере Лене Босейджер ещё когда его карьера только-только начиналась. У них родилась дочь и они поселились неподалеку от Лондона. Они вместе и сейчас и именно жена поддержала Эстли, когда он захотел вернуться на сцену через 17 лет.
"Успех, который у меня есть, связан с ней, в этом нет никаких сомнений. Она огромная часть всего этого."
Обаятельный рыжий мальчишка стал мужественным профи, со своими амбициями и планами, которыми он делится в своих соцсетях. Поклонники конечно скучают по его причёске и коронным танцевальным па, но Эстли честно признался:
"Знаете что, мои колени больше не выдерживают. Я действительно больше не занимаюсь танцами."
"Успех, который у меня есть, связан с ней, в этом нет никаких сомнений. Она огромная часть всего этого."
Обаятельный рыжий мальчишка стал мужественным профи, со своими амбициями и планами, которыми он делится в своих соцсетях. Поклонники конечно скучают по его причёске и коронным танцевальным па, но Эстли честно признался:
"Знаете что, мои колени больше не выдерживают. Я действительно больше не занимаюсь танцами."
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами
- Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты
- Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга
- Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи
- Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка
Новости партнёров
реклама
Светодиодов.
В 1980-х.
Вы, батенька, мажор.
Как говорится - ФОРЕВЕР !
Отлично выглядит!
Эх, гд мои 17 лет, когда под оригинальную версию отрывались....