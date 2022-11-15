Чем сейчас занимаются короли диско

Modern Talking распались в конце 80-х. Хорошие отношения дуэту сохранить не удалось. Томас предпочёл сепарироваться, но в тени новых молодых звёзд его песни не были такими же успешными. Но он был не против отдохнуть от внимания фанатов и папарацци:

"Нет, такая популярность не нужна никому. Потому что с ней ты не можешь нормально жить. Это сумасшедшая жизнь. Не жизнь даже, выживание."

Сегодня ему 60 лет и он очень ценит семейный уют. К сожалению, первый его брак распался из-за ревности супруги.

"В воображении моей жены шоу-бизнес выглядел так: все развлекаются с «лёгкими» девушками и купаются в шампанском. Нора решила, что женщины станут для неё безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять."

А вот с Клаудией Хесс Томас абсолютно счастлив уже 20 лет.