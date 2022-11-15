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Чем сейчас занимаются короли диско

Чем сейчас занимаются короли диско

Автор:
15 ноября 2022 19:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   биография   зарубежная музыка   интересное   история   
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Под их песни отрывались миллионы людей, стаптывая танцполы и ботинки. Сотни светодиодов на дискотеках 80-х, электронный бит и голоса культовых исполнителей, плакаты с которыми украшали стены подростковых комнат.

Источник:

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Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   биография   зарубежная музыка   интересное   история   
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4  комментария
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2k
fraxinus Полчаса назад
"Сотни светодиодов" в 1980-х

Светодиодов.

В 1980-х.

Вы, батенька, мажор.
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841
Александр Maтвийка Полчаса назад
Томас Андерс - ЛУЧШИЙ

Как говорится - ФОРЕВЕР !
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3k
Трям Полчаса назад
Их всего 3 штуки было?
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3k
Сергей Семенов 40 минут назад
Так, по приколу: Рик Эстли снялся в рекламе страховой компании CSAA с этом году.
Отлично выглядит!
Эх, гд мои 17 лет, когда под оригинальную версию отрывались....

Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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