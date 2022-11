Чем сейчас занимаются короли диско

Молодого и красивого, относительно известного музыканта в начале 80-х заметил продюсер Дитер Болен. К тому моменту Бернд Вайдунг, под псевдонимом Томас Андерсон, уже записал свой первый сингл, выступил на радио, дебютировал на телевидении и даже вскочил на 16 строчку в немецком хит-параде. Первый же совместный трек Андерса и Болена My Heart, You're My Soul стал культовым. За ними пошли альбомы The 1st Album, Let’s Talk About Love, Ready for Romance и In the Middle of Nowhere, которые музыканты выпустили всего за два года. Каждый из них стал мультиплатиновым и это рекорд для музыкального бизнеса.

2022-11-15T19:29:15+03:00