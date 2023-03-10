Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так

Ольге было 20 лет, когда она познакомилась с Михаилом и она была полной противоположностью Анфисе. Начать стоит с того, что она никогда не была поклонницей "Короля и Шута", а ещё она и близко не подходила к наркотикам. Горшок с Ольгой познакомились совершенно случайно, когда девушка обедала с подругой в ресторане и там же оказался Михаил.

Девушка с первых же минут знакомства была поражена откровенностью и искренностью Горшенёва, который при всей своей эпатирующей и отталкивающей внешности был очень умён и добр. Вскоре после знакомства между молодыми людьми завязались романтические отношения, которые очень хорошо повлияли на певца.