Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так

Вряд ли в России есть человек, который не знает имени Михаила Горшенёва, Горшка. Солист группы "Король и Шут", которая стала для него практически семьёй. Эпатирующий, искренний, настоящий представитель того самого настоящего панк-рока.
Он всегда оставался преданным своей группе, несмотря на сольные проекты, где Гошок реализовал себя максимально и со всех сторон. А его личная жизнь была такой же, как и его песни - честной, на разрыв. И временами очень пугающей. Как и песни КиШа.
Очевидно, что основной проблемой Михаила был его образ жизни, который полностью соответствовал его сценическому имиджу. Его молодость пришлась на те самые "лихие девяностые", когда страну охватил кризис - её потряхивало и лихорадило, а вместе с ней лихорадило и творческую индустрию. В страну хлынули наркотики и Горшенёв надолго сел на вещества практически в самом начале карьеры.
Первую свою большую любовь Горшок встретил в 1992 году - ею оказалась молодая и красивая Анфиса. Она была фанаткой группы КиШ, между ней и музыкантом практически сразу возникла симпатия и... Анфиса оказалась зависимой от наркотиков. Поженились панки через два года после знакомства, но их семейную жизнь сложно назвать счастливой в привычном понимании слова. На кокаин они спускали почти все деньги, что со временем привело к долгам. Четыре года Горшенёв умудрялся скрывать зависимость от близких, пока Анфиса в момент ужасной ломки не позвонила своему свёкру и не попросила в долг большую сумму денег. Родители помчались на квартиру сына и там увидели все признаки употребления наркотиков.
Отец Михаила тут же отправил супругов на лечение. Но, как это часто бывает, после того как Анфиса и Михаил вышли из клиники, то продолжили употреблять. На счету Горшенёва было восемь клинических смертей... Развелась пара только в 2003 году и жизнь Анфисы так и не пришла в норму. Она перебралась на Урал, где устроилась танцовщицей, но зависимость побороть девушка так и не смогла. Итог был ожидаемым и от этого не менее печальным: первая жена Михаила Горшенёва умерла от передозировки.
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Михаил, невзирая на свои проблемы с наркотиками, успешно продолжал свою музыкальную карьеру. Именно музыка помогала ему держаться на плаву. Но внешность Горшка полностью соответствовала его сценическому образу: он мог выйти на улицу в рваной одежде, обвешанный нашивками с символикой группы. Татуировки покрывали большую часть его тела, а количество зубов стремительно уменьшалось. И несмотря на всё это, он смог встретить свою настоящую любовь.
Ольге было 20 лет, когда она познакомилась с Михаилом и она была полной противоположностью Анфисе. Начать стоит с того, что она никогда не была поклонницей "Короля и Шута", а ещё она и близко не подходила к наркотикам. Горшок с Ольгой познакомились совершенно случайно, когда девушка обедала с подругой в ресторане и там же оказался Михаил.
Девушка с первых же минут знакомства была поражена откровенностью и искренностью Горшенёва, который при всей своей эпатирующей и отталкивающей внешности был очень умён и добр. Вскоре после знакомства между молодыми людьми завязались романтические отношения, которые очень хорошо повлияли на певца.
Он впервые сделал попытку избавиться от зависимости, а в 2005 году пара поженилась. Безалкогольную свадьбу гуляли на теплоходе. Ольга смогла превратить немного оторванного от реальности, гребнястого наркомана Горшка в примерного семьянина, который был готов сложить к ногам любимой весь мир. А спустя недолгое время после свадьбы Михаил и Ольга стали родителями дочки Сашеньки. Всё свое свободное время он уделял семье, сконцентрировавшись на дочери. А ведь у Ольги уже была дочка от первого брака, для которой Михаил стал настоящим отцом.
Вот казалось бы, в жизни артиста пошли финальные титры голливудского хэппи-энда: счастливый муж и отец, избавившийся от наркотической зависимости творец, на пике своей музыкальной карьеры, обожаемый миллионами.
Несколько лет Михаил держался и не прикасался к веществам: писал новые песни для "Короля и Шута", выпустил парочку собственных сольных альбомов и записывал совместные треки с другими рок-музыкантами. И так продолжалось до постановки TODD, где Горшку пришлось примерить образ сумасшедшего парикмахера. Этот проект стал непростым испытанием для артиста, что погрузило его в тяжёлую и длительную депрессию. Он пытался справиться с помощью алкоголя, а вскоре снова обратился к наркотикам.
Ольга пыталась спасти любимого мужа. Но, к сожалению, именно она нашла тело 39-летнего Михаила. Несмотря на то, что его друзья знали о вернувшейся зависимости Горшенёва, его смерть стала настоящим шоком для всех. А через 41 день скоропостижно скончался отец Михаила, который не смог вынести горя.
До сих пор Ольга хранит память о своём любимом муже и отце её двух дочек. У могилы музыканта постоянно находятся сотни поклонников, а через год после его смерти там поставили очень красивый памятник, у которого всегда охапки свежих цветов.
Михаил Горшенёв до сих пор остаётся кумиром тысяч людей. Можно по-всякому относиться к творчеству "Король и Шут", однако их вклад в музыкальную рок-культуру России очевиден и до сих пор в рок-барах толпа взрывается при первых же строчках "с головы сорвал ветер мой колпак..."
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Горшок - алкоголик и дегенерат. Да, талантливый, своеобразный, в чём-то оригинальный. Но дегенерат, к сожалению. Это было видно из его "эпатажных" интервью.
Я слушал КиШа в начале 00ых, фанатом не был, так... с десяток песен нравятся. Но поведение Горшка перед камерой вызывало чувство отторжения.
Фанаты, пардон, не сдержался. Не надо их Горшка святого лепить.
я тут недавно вспомнила и перечитала пару книг Стогова, "Грешников" в том числе. "Мачо не плачут" тоже впечатляющая.