Куда пропала Людмила Барыкина

Человек по имени Александр Барыкин был известен многим, а вот имя Людмилы всегда в тени, несмотря на то, что её песни до сих пор на слуху. За всю свою жизнь она не дала ни одного интервью, нет съёмок с её участием. Но популярность была на всю страну.

0 В городе Бельцы (Молдавия) 21 января 1953 года родилась Людмила Барыкина. Мама воспитывала девочку одна и работала в доме культуры. Чтобы выучиться играть на фортепиано Людмила нарисовала клавиши на бумаге и по ним беззвучно отбивала мелодии. Но ещё больше ей нравилось петь. Барыкина была амбициозна и поехала покорять своего зрителя в Ленинград.

В 1975 году она познакомилась с ВИА "Добры молодцы", что стало решающим шагом в её карьере.

Уже в следующем году вокалистка начинает работу в ансамбле Юрия Антонова "Магистраль". Как раз во время перерыва в гастролях она и записала "Смятения" (на стихи Анны Ахматовой). После "Магистрали" Людмила перешла в ВИА "Надежда" , где пробыла меньше года, но свой голос в записи оставить успела. 2023-01-25T18:48:49+03:00 Уже в следующем году вокалистка начинает работу в ансамбле Юрия Антонова "Магистраль". Как раз во время перерыва в гастролях она и записала "Смятения" (на стихи Анны Ахматовой). После "Магистрали" Людмила перешла в ВИА "Надежда" , где пробыла меньше года, но свой голос в записи оставить успела.

0 Источник: По рекомендации Давида Тухманова Барыкину в 1977 году пригласил в ВИА "Весёлые ребята" Павел Слободкин. Вот так Людмила стала четвёртой и последней солисткой-женщиной известного коллектива, чем очень гордилась. Это была её минута славы.

На фестивале "Братиславская лира" 1977 года Барыкина вместе с "Весёлыми ребятами" спела "Куклу". Именно здесь ВИА познакомились с Boney M, которые совершенно не возражали, если они возьмут в свой репертуар несколько песен звёзд диско. Вот отсюда и взялся кавер "Никогда не поверю" с альбома "Музыкальный глобус". 2023-01-25T18:48:49+03:00 На фестивале "Братиславская лира" 1977 года Барыкина вместе с "Весёлыми ребятами" спела "Куклу". Именно здесь ВИА познакомились с Boney M, которые совершенно не возражали, если они возьмут в свой репертуар несколько песен звёзд диско. Вот отсюда и взялся кавер "Никогда не поверю" с альбома "Музыкальный глобус".

0 Источник: В "Весёлых ребятах" Людмила снова пересеклась с музыкантом Александром Бырыкиным. Да, вот такие похожие фамилии. Слободкин решил для благозвучности переделать фамилию Александра в Барыкина и вот так у Людмилы и Александра, никак не связанных родственными узами, появилась одна и та же фамилия.

0 Источник: В 1980 году Барыкина родила двойню - Ивана и Марию. Уже в следующем году гастроли пришлось прервать и вернуться в Москву, потому что заболел сын. Слободкин такого не терпел с апреля 1983 года Людмила Барыкина уже официально не работала в его ансамбле.

0 Источник: После того, как Людмила оставила "Весёлых ребят", то устроилась на работу в варьете при Московском объединении музыкальных ансамблей и пела в ресторанах самые популярные западные хиты. Но из-за проблем, связанных с криминалом, работу в питейных заведениях пришлось оставить.