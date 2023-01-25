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Куда пропала Людмила Барыкина

Куда пропала Людмила Барыкина

Автор:
25 января 2023 18:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   СССР   биография   интересное   певицы   
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Человек по имени Александр Барыкин был известен многим, а вот имя Людмилы всегда в тени, несмотря на то, что её песни до сих пор на слуху. За всю свою жизнь она не дала ни одного интервью, нет съёмок с её участием. Но популярность была на всю страну.

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Метки: Жизнь   Музыка   Прошлое   СССР   биография   интересное   певицы   
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8  комментариев
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30k
АнтонПолднев 3 часа назад
Так а где песни, которые на слуху?
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Андрей Крылов 52 минуты назад
Кстати. тода много из каких републик и стра улислись тогда в СПИ (нывнче СевГТУ). олжет кто и спомнит. как полупьяные лабухи крутых рестаранов просто приехали поздним вечером полд окна общаг и... Нас не закидали гнилыми помидорами, а уши развесили в стиле. До сих пор помню. :) А многие (почти все) забыли...А был замечательный спонтанный кураж! :) Бесплатный концерт лучших исполнителей Севсстополя под 1-2 кормус общаги СПИ в "Стрелке".... Не за деньги, а от души! Эх.. Почему пишу. Модет тут есть, что помнит? Ну а если и нет, то.... Это было примерно так. Кабацкаф группа просто "По приколу" приехала в студгородок. . 9-тые. Бухло на каждом углу. деньги есть. И начали пать и вычтупать ПРосто так... Даром. Под окнами общаги. Даже опасались. что будет плозхая реакция. а результат - полная поддержка и замечательная реакция вусех слушателецй. ЧТо пели? разное. Поплса."Воскресенье", "ДДТ" и всякое... Но пели от души и студентнты были в восторге. Ни когда не забуду.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Мне сейчас 54. Я был довольно интересующийся эстрадой "тех" времён. Но с трудом понял о ком разговор. Популярной эта певица не была ни когда. Воообще. Это ни как не принидает достоинства и не говорит о недостаткахж ПРосто эот - не звезда. и даже не рядом. Давайте лучше обсудим судьбу группы (не помню как называлась) что пер\ла в конце 80-тах и в начеле 90-тых в кабаках Севестополя. типа "Шайба" и "Бригантина"? ТОгда ещё в Севастополе не сгорел кораблик потешный на пирсе в Артбухте.... Я с теми рябатаи однажды давал бесплатный концерт около общяг студенчестких в "Стрелка". Вот был фурор! :)
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21k
babuby Час назад
Как там говорят, КГ/АМ? Вот автор самое оно и состряпал!
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4k
Трям 2 часа назад
Я подкмал это Анжела Девис...
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