В крыше дома в Австралии нашли множество змей

Такое бывает только в Австралии! Жители австралийского штата Квинсленд заметили странный шум, который доносился с потолка. Змееловы нашли там несколько "сюрпризов".
Змеелов из штата Квинсленд, Австралия, сделал шокирующую находку в одном из жилых домов. Изначально Брэндона Троя Гиффорда вызвали хозяева дома в районе Моретон-Бей — они слышали странный шум, доносящийся с потолка, и хотели узнать его источник. Гиффорд с командой исследовал крышу, и обнаружил там множество змей вида коричневая бойга (Boiga irregularis).
Змей нашли вдоль всего подкровельного пространства: они ползали и прятались в разных местах. Помимо этого, змеелов обнаружил много шкур змей, и даже один скелет. Всех выловленных змей собрали и отпустили в кустарниковые заросли, которые прекрасно подходят для их обитания.
У коричневых бойг слабый яд — они не считаются опасными для взрослого человека. Только если бойга укусит маленького ребёнка, у него может возникнуть реакция. Смертельных случаев от укусов этих змей не зарегистрировано. Коричневая бойга обычно встречается на севере, востоке и юге Австралии, вдоль побережья до Сиднея. Их можно встретить на крышах домов или в сараях, а на открытом воздухе — на деревьях или на террасах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ладно, раньше туда каторжников ссылали, но сейчас-то зачем?