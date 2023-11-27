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В крыше дома в Австралии нашли множество змей

В крыше дома в Австралии нашли множество змей

Автор:
27 ноября 2023 21:29
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   дикая природа   животные   жутко   змеи   змея   природа   рептилии   фото   
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Такое бывает только в Австралии! Жители австралийского штата Квинсленд заметили странный шум, который доносился с потолка. Змееловы нашли там несколько "сюрпризов".

Змеелов из штата Квинсленд, Австралия, сделал шокирующую находку в одном из жилых домов. Изначально Брэндона Троя Гиффорда вызвали хозяева дома в районе Моретон-Бей — они слышали странный шум, доносящийся с потолка, и хотели узнать его источник. Гиффорд с командой исследовал крышу, и обнаружил там множество змей вида коричневая бойга (Boiga irregularis).

Змей нашли вдоль всего подкровельного пространства: они ползали и прятались в разных местах. Помимо этого, змеелов обнаружил много шкур змей, и даже один скелет. Всех выловленных змей собрали и отпустили в кустарниковые заросли, которые прекрасно подходят для их обитания.

У коричневых бойг слабый яд — они не считаются опасными для взрослого человека. Только если бойга укусит маленького ребёнка, у него может возникнуть реакция. Смертельных случаев от укусов этих змей не зарегистрировано. Коричневая бойга обычно встречается на севере, востоке и юге Австралии, вдоль побережья до Сиднея. Их можно встретить на крышах домов или в сараях, а на открытом воздухе — на деревьях или на террасах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Видео   дикая природа   животные   жутко   змеи   змея   природа   рептилии   фото   
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3  комментария
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1k
... Час назад
Интересно какие на вкус?! Гадюку ел, вкусная, чем то стерлядь напоминает, правда нада надо грамотно готовить.
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6k
Атомный Крот 19 минут назад
Нахрена туда вообще ехать?

Ладно, раньше туда каторжников ссылали, но сейчас-то зачем?
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Не "в крыше", а "на крыше".
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