В крыше дома в Австралии нашли множество змей

У коричневых бойг слабый яд — они не считаются опасными для взрослого человека. Только если бойга укусит маленького ребёнка, у него может возникнуть реакция. Смертельных случаев от укусов этих змей не зарегистрировано. Коричневая бойга обычно встречается на севере, востоке и юге Австралии, вдоль побережья до Сиднея. Их можно встретить на крышах домов или в сараях, а на открытом воздухе — на деревьях или на террасах.