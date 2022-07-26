В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо

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Фермер из Австралии нашёл этого несчастного питона возле своего участка. Оказалось, тот проглотил керамическое яйцо, приняв его за настоящее. Видя, что рептилия нуждается в помощи, фермер решил спасти её.
Фермер увидел эту змею на своем участке в городе Байрон-Бей, Австралия. Оказалось, она пробралась к курятнику и проглотила керамическое яйцо, подумав, что оно настоящее. Хозяин фермы рассказал, что поместил в гнездо керамическое яйцо, чтобы стимулировать куриц откладывать больше яиц - но такого исхода не ожидал. Он не хотел, чтобы змей пострадал - поэтому связался с ветеринарами.
Ветеринары из клиники Byron Bay Wildlife Hospital определили, что это ромбический питон, и керамическое яйцо серьезно угрожало его жизни. Им удалось установить, что сначала питон съел настоящее яйцо, и только затем - керамическое. Змее сделали эндоскопию, и вытащили яйцо через рот. Процедура прошла успешно, и змея осталась в добром здравии.
Ковровые питоны - неядовитые змеи, но всё же могут укусить человека. Их рацион состоит в основном из мелких млекопитающих, птиц и ящериц. Они встречаются в Австралии, Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на северных Соломоновых островах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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