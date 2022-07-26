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В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо

В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо

Автор:
26 июля 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории спасения   история спасения   природа   фото   фотографии   
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Фермер из Австралии нашёл этого несчастного питона возле своего участка. Оказалось, тот проглотил керамическое яйцо, приняв его за настоящее. Видя, что рептилия нуждается в помощи, фермер решил спасти её.

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   истории спасения   история спасения   природа   фото   фотографии   
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1  комментарий
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SinigamiRuuk 21 минуту назад
Фермер для того яйца и раставлял, что бы куриц своих спасти.
Странный гуманизм.
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