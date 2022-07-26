В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо

Фермер увидел эту змею на своем участке в городе Байрон-Бей, Австралия. Оказалось, она пробралась к курятнику и проглотила керамическое яйцо, подумав, что оно настоящее. Хозяин фермы рассказал, что поместил в гнездо керамическое яйцо, чтобы стимулировать куриц откладывать больше яиц - но такого исхода не ожидал. Он не хотел, чтобы змей пострадал - поэтому связался с ветеринарами.