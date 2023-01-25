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Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами

Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами

Автор:
25 января 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   драка кенгуру   животные   кенгуру   палатки   природа   фото   
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Два самца кенгуру устроили драку на территории кемпинга в Австралии. Они начали крушить всё вокруг - от столиков до навесов, а в один момент даже повредили палатку, где спали четверо детей.

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   драка кенгуру   животные   кенгуру   палатки   природа   фото   
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3  комментария
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веселый просто 49 минут назад
В Австралии такие же тиктокеры как у нас. Вместо того, что бы полицаям позвонить, чтобы те разняли дерущихся, они видосики снимают
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Kromvel 2 минуты назад
Даже кенгуру соблюдают негласное правило - "лежачего не бьют"
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mercure

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