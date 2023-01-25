Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами

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Два самца кенгуру устроили драку на территории кемпинга в Австралии. Они начали крушить всё вокруг - от столиков до навесов, а в один момент даже повредили палатку, где спали четверо детей.
Ранним утром туристов в кемпинге Trial Bay, Новый Южный Уэльс, Австралия, разбудили странные звуки. Оказалось, это были кенгуру, которые зашли на территорию кемпинга - а двое из них начали драться и крушить всё вокруг, включая столики и навесы. Один из туристов, Ларри Уайтмен, заснял происходящее.
Кенгуру дрались в течение примерно 10 минут, и в один момент в порыве драки "врезались" в палатку, где спали четверо детей. Мать сразу закричала, и по словам автора видео, бросилась разнимать животных - но муж её остановил. К счастью, дети никак не пострадали от разъярённых кенгуру. Через пару минут драка закончилась, и самцы удалились в лес.
Скорее всего, причиной драки было соперничество за самку. Здешние кенгуру (вида гигантские кенгуру) могут устраивать такие драки круглый год, потому что у них нет определённого брачного периода. Специалисты советуют ни в коем случае не подходить близко к дерущимся кенгуру.
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