Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами

Кенгуру дрались в течение примерно 10 минут, и в один момент в порыве драки "врезались" в палатку, где спали четверо детей. Мать сразу закричала, и по словам автора видео, бросилась разнимать животных - но муж её остановил. К счастью, дети никак не пострадали от разъярённых кенгуру. Через пару минут драка закончилась, и самцы удалились в лес.