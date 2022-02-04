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Австралийка заметила за детской кроваткой питона

Австралийка заметила за детской кроваткой питона (6 фото)

Автор:
04 февраля 2022 12:10
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   дикая природа   животные   звери   змеи   змея   природа   фото   
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Жительница австралийского города Брисбен собралась укладывать маленького сына спать, как вдруг заметила змею за его кроваткой. Комментаторы в сети назвали инцидент "ночным кошмаром любой матери".
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Метки: Австралия   дикая природа   животные   звери   змеи   змея   природа   фото   
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8k
Hunson Abadeer 57 минут назад
Австралия просто ад какой то)))
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8k
Василенко Татьяна 3 минуты назад
Это для нас "ночной кошмар любой матери". А в Австралии, мне кажется, кошмаров не существует от слова совсем... Земля вечных монстров и неожиданностей. Три собаки и две кошки ухом не повели - о чем-то это говорит...
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Зачем Австралия если рядом есть Новая Зеландия?
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