Австралийка заметила за детской кроваткой питона

После нескольких неудачных попыток убрать питона, женщина связалась со специалистами по отлову змей Brisbane North Snake Catchers, которые сразу приехали. Профессионалы быстро убрали змею. В последние несколько дней у специалистов было много вызовов, так как из-за сильного дождя многие питоны ищут сухое укрытие, и заползают в дома. Они порекомендовали держать двери и окна закрытыми, а также ставить специальную защиту и сетки от змей.