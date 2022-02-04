Австралийка заметила за детской кроваткой питона

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Жительница австралийского города Брисбен собралась укладывать маленького сына спать, как вдруг заметила змею за его кроваткой. Комментаторы в сети назвали инцидент "ночным кошмаром любой матери".
Жительница австралийского города Брисбен по имени Табита Беннетт собиралась укладывать годовалого сына спать, как вдруг заметила за его кроваткой что-то странное. Это оказалась змея - метровый ковровый питон. "Муж спал в другой комнате с нашими тремя собаками и двумя кошками, и никто из животных не заметил змею," - рассказала женщина.
После нескольких неудачных попыток убрать питона, женщина связалась со специалистами по отлову змей Brisbane North Snake Catchers, которые сразу приехали. Профессионалы быстро убрали змею. В последние несколько дней у специалистов было много вызовов, так как из-за сильного дождя многие питоны ищут сухое укрытие, и заползают в дома. Они порекомендовали держать двери и окна закрытыми, а также ставить специальную защиту и сетки от змей.
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Комментаторы в сети назвали инцидент "ночным кошмаром любой матери". Ковровые питоны могут достигать 3 метров в длину. Обитают в основном в Австралии, Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на северных Соломоновых островах. Это неядовитые змеи, но они могут проявлять агрессивное поведение.
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