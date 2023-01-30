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Пьяный парень кричал в поддержку Украины и за это пришлось ответить

Пьяный парень кричал в поддержку Украины и за это пришлось ответить

Автор:
30 января 2023 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Украина   боец   воин   извинения   парень   собеседник   чат рулетка   
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Не успел открыть рот, а уже пришлось извиняться.

Этиловый «боец» решил покуролесить в чат-рулетке, но слегка не рассчитал силы. Он вышел на мужика, который вежливо спросил его: зачем материться? И парня понесло - показал собеседнику запрещённую в РФ символику, потом пообещал поразвлекаться с его дочерью.

Сказочный «воин»:

И вскоре его настигла расплата:

Как думаете, куда его отправят?

Источник:

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Метки: Украина   боец   воин   извинения   парень   собеседник   чат рулетка   
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14  комментариев
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22k
hebpat 53 минуты назад
будущий отважный боец Вагнера
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9k
arhshed 36 секунд назад
Не поддерживает. Угу. А нашивочку просто бойфренд при расставании забыл. Нет, так то я понимаю, что такие персонажи насквозь тупые. Но что такие отмазки не работают - доходит обычно уже в старшей школе.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Минуту назад
Присядет уже раскаявшимся. Ссыкло.
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11k
Андрей А 9 минут назад
Пока вот такая петушня будет отделываться только извинениями, они будут выйобываться во всяких чат рулетках.
Вякнул, что за фашистов-измена Родине!
Хотя таких чмырей хватит нормально отпи.здить, и язык в жопу до конца жизни засунет
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2k
· · 10 минут назад
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13
Вася 11 минут назад
Что то и лицо не сильно помято... Недоработка!
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12k
Djeff 22 минуты назад
Что-то на одного ублюдка похож...
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65k
Андрей 23 минуты назад
Не понимаю, это что - новая мода пошла? Или флешмоб какой-то? Сначала нах.евертить, нефильтрованным базаром всё вокруг полить - а потом извиняться скромно, типа, бес попутал? И почему-то это прокатывает вроде как.
ПМСМ, все эти извинения не стоят ломанного гроша: никогда не надо задумываться, что человек имел в виду или какой смысл вкладывал в свой поступок, если он так поступил - значит, хотел этого. А на такие хотелки должна быть статья УК или, на край, КоАП. Не извиняйся - присядь.
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21k
ЦСКА Полчаса назад
Смотреть противно! Дешевка!
Смотреть противно! Дешевка!Посмотреть
Смотреть противно! Дешевка!
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16k
Delhana Полчаса назад
Никакого реального наказания не будет, даже на камеру не попытался изобразить раскаяние, чисто текст прочитал. Так что будет и дальше жить хорошо, а вредить осторожнее, циничнее и злее. Тут по мордочке с причесочкой видно, что лучше бы его потихому удавили, слишком дохера в будущем мерзости и погани это существо сделает.
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27k
Ваня Полчаса назад
губошлепок безмозглый...
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829
Mrak OBOY 47 минут назад
таких стоит отправлять с высокой скалы, хорошим пендалем под зад. а лучше построить огромный унитаз и спускать туда подобных выродков, генофонд улучшать надо!!!
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12k
a_komolow 54 минуты назад
Не умеешь пить - пей кефир, придурок!
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