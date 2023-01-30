Пьяный парень кричал в поддержку Украины и за это пришлось ответить

Не успел открыть рот, а уже пришлось извиняться.
Этиловый «боец» решил покуролесить в чат-рулетке, но слегка не рассчитал силы. Он вышел на мужика, который вежливо спросил его: зачем материться? И парня понесло - показал собеседнику запрещённую в РФ символику, потом пообещал поразвлекаться с его дочерью.
Сказочный «воин»:
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И вскоре его настигла расплата:
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Как думаете, куда его отправят?
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Вякнул, что за фашистов-измена Родине!
Хотя таких чмырей хватит нормально отпи.здить, и язык в жопу до конца жизни засунет
ПМСМ, все эти извинения не стоят ломанного гроша: никогда не надо задумываться, что человек имел в виду или какой смысл вкладывал в свой поступок, если он так поступил - значит, хотел этого. А на такие хотелки должна быть статья УК или, на край, КоАП. Не извиняйся - присядь.