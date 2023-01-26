Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией

Он считает, статус СВО пора поменять.
«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы».
Это было связано, в том числе, с будущими поставками западных танков и других вооружений для ВСУ.
На заявление Шеремета оперативно среагировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что это пока не планируется:
«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета».
Вчера правительство ФРГ заявило, что передаст Украине немецкие танки Leopard 2. А Белый дом отправит 31 танк M1 Abrams. Как они утверждают, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Киеву направят восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
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Воровать будет спокойнее и проще, а че военные рельсы разбомбили и эшелон ушел в карман))) Сарказм, если что)))
Юридически то нет оснований никаких у нашей стороны, а введение сразу потребует огромных бабок, которые не вывезет бюджет. Счета у всех заморозить могут, невыезд сделать, лям - два мобилизуют, экономика колом встанет...
Сейчас или эти танки еще на "подлете" выносить надо, или Киев брать любой ценой за февраль.
Надо было сразу лям мобилить, чтобы показать что к чему, а сейчас уже только радикально решать, мне кажется
Мы же в международное право играем!
"Богатейший депутат Пермской думы Владимир Плотников является настоящим патриотом нашей страны. Изо всех сил этот человек любит родину, в связи с чем даже хочет ввести больше цензуры, чтобы правильно «воспитать идеологию». Ну и конечно, дабы этот процесс проходил также правильно, нужны такие же патриоты, которые не смотрели бы на Запад.
«В свое время мы упустили воспитание идеологии. Чтобы его проводить и даже каких-то руководителей ставить, нужна цензура. ... Нам нужны такие активисты, у которых голова заточена именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы «за забор», как там американцы живут или европейцы. Мы сейчас все увидели. Спецоперация показала нам, куда мы шли и чего добились», - сказал слуга народа 24 января на пленарном заседании городской думы.
Вскоре СМИ узнали, отчего у Плотникова такая неприязнь к странам Запада - он вдоволь на них насмотрелся. Фото из «Инстаграма» (признан экстремистским в РФ) жены и дочери депутата показали, что с апреля 2022 года (в разгар спецоперации) он отдыхал в вещах «Луи Виттон» на курортах Италии (Венеция), Хорватии, Австрии и даже Мальдив. Но не стоит спешить с выводами! Наверняка это была рабочая командировка, в ходе которой парламентарий лично убедился, что зарубежная культура чужда россиянам."
Они больше этого не скрывают. Война с Украиной - это плохо, а война с Россией - это хорошо.