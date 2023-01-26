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Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией

Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией

Автор:
26 января 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Дмитрий Песков   Крым   Оружие   Украина   депутат   михаил шеремет   сво   танки   
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Он считает, статус СВО пора поменять.

Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет выступил с заявлением:

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«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы».

Это было связано, в том числе, с будущими поставками западных танков и других вооружений для ВСУ.

На заявление Шеремета оперативно среагировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что это пока не планируется:

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета».

Вчера правительство ФРГ заявило, что передаст Украине немецкие танки Leopard 2. А Белый дом отправит 31 танк M1 Abrams. Как они утверждают, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Киеву направят восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.


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Метки: Госдума   Дмитрий Песков   Крым   Оружие   Украина   депутат   михаил шеремет   сво   танки   
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13  комментариев
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25k
Matrosskin 51 минуту назад
Ну и в чём Шеремет не прав ? Страшно войну войной назвать ? А поставщиков тяжёлых вооружений хохлам уже давно пора так же перестать величать "недружественными" а чётко и однозначно назвать "противниками" без всякого там "вероятный". Чтоб население стран, откуда посылают понимало - а всё, доигрались, и прилёт Сармата уже возможен не только в фантастической книжке, готовы дальше поддерживать страну, которую и на карте то не каждый сможет показать ?
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4k
Трям 16 минут назад
Этому депутарасту уже насучали по шапке.
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9k
Бритва 21 минуту назад
нужен ли специальный депутат, чтобы перестать взрыв называть хлопком?
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225
Хухрмухр 21 минуту назад
Больше сюра! Хью Джекман захлебывается от восторга после просмотра фильма про Навального. Оскар ему не забудьте дать, чтобы ваше коллективное безумие навсегда осталось в истории.
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1k
ФЫВАПРОЛ 22 минуты назад
"Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы».
Воровать будет спокойнее и проще, а че военные рельсы разбомбили и эшелон ушел в карман))) Сарказм, если что)))
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6k
Sanar 24 минуты назад
А кому объявлять войну то? не усраине же, нато сшп? Это уже совершенно другая война. Хотя эти петухи уже открыто объявили нам войну поставкой вооружения обоссаным хохлам.
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35k
Опаньки 24 минуты назад
Так , если не ошибаюсь, Украина то до сих пор нам ничего не объявила вроде ...
Юридически то нет оснований никаких у нашей стороны, а введение сразу потребует огромных бабок, которые не вывезет бюджет. Счета у всех заморозить могут, невыезд сделать, лям - два мобилизуют, экономика колом встанет...
Сейчас или эти танки еще на "подлете" выносить надо, или Киев брать любой ценой за февраль.
Надо было сразу лям мобилить, чтобы показать что к чему, а сейчас уже только радикально решать, мне кажется
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Не изменят статус. Если совсем не припрёт. Объявление войны это куча юридических тонкостей, введение военного положения, например. Дипломатам тоже придётся 24/7 пахать круглосуточно, депутатам законы переписывать.
Мы же в международное право играем!
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16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
Депутат Шеремет намахнулся на святое. В случае объявления войны (кстати, кому ее объявлять?) некоторые активы (ну, к примеру, Сургутнефтегаз) будут немедленно заморожены, а счета арестованы. А это вам не ЗВР. Лучше вот как депутат Плотников

"Богатейший депутат Пермской думы Владимир Плотников является настоящим патриотом нашей страны. Изо всех сил этот человек любит родину, в связи с чем даже хочет ввести больше цензуры, чтобы правильно «воспитать идеологию». Ну и конечно, дабы этот процесс проходил также правильно, нужны такие же патриоты, которые не смотрели бы на Запад.
«В свое время мы упустили воспитание идеологии. Чтобы его проводить и даже каких-то руководителей ставить, нужна цензура. ... Нам нужны такие активисты, у которых голова заточена именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы «за забор», как там американцы живут или европейцы. Мы сейчас все увидели. Спецоперация показала нам, куда мы шли и чего добились», - сказал слуга народа 24 января на пленарном заседании городской думы.

Вскоре СМИ узнали, отчего у Плотникова такая неприязнь к странам Запада - он вдоволь на них насмотрелся. Фото из «Инстаграма» (признан экстремистским в РФ) жены и дочери депутата показали, что с апреля 2022 года (в разгар спецоперации) он отдыхал в вещах «Луи Виттон» на курортах Италии (Венеция), Хорватии, Австрии и даже Мальдив. Но не стоит спешить с выводами! Наверняка это была рабочая командировка, в ходе которой парламентарий лично убедился, что зарубежная культура чужда россиянам."
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225
Хухрмухр 57 минут назад
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: «мы ведем войну против России, а не друг против друга».
Они больше этого не скрывают. Война с Украиной - это плохо, а война с Россией - это хорошо.
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