Депутат Госдумы предложил перестать называть спецоперацию спецоперацией

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы».

Это было связано, в том числе, с будущими поставками западных танков и других вооружений для ВСУ.

На заявление Шеремета оперативно среагировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что это пока не планируется: