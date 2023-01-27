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Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за поддержку России

Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за поддержку России

Автор:
27 января 2023 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: final   Болельщики   Украина   новак джокович   посол   скандал   теннис   турнир   флаг   
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Он фотографировался с россиянами, у которых были флаги и Z-символика. Это и стало причиной скандала.

Сердан Джокович приехал на теннисный турнир поддержать сына Новака.

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После матча он повстречался с болельщиками из России. Те держали флаги нашей страны и изображением президента Владимира Путина. Еще у них были футболки с буквой «Z».

Сердан пожал им руки, сфотографировался и сказал по-сербски: «Да здравствует Россия». И началась суета.

Его обвинили в поддержке России, СВО и потребовали извинений. А посол Украины заявил, что теперь и его сын должен «извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России на Украину».

После этого посол потребовал, чтобы отца теннисиста немедленно выгнали с турнира. Видимо, чтобы не создавать проблем Новаку, Джокович-старший нейтрально ответил, что «желает всем только мира» и собрался обратно в Сербию.

Но эти скандалы не помешали Новаку Джоковичу выйти в финал Australian Open, обыграв американца Томми Пола - 7:5, 6:1, 6:2.

Сербу остался один шаг до рекордного 10-го титула в Мельбурне и до 22-й победы на турнирах Большого шлема. В финале он сыграет со Стефаносом Циципасом (Греция). Теннисисты 12 раз играли друг против друга, Джокович выиграл 10.

Его отец будет смотреть финал по телевизору.

Источник:

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Метки: final   Болельщики   Украина   новак джокович   посол   скандал   теннис   турнир   флаг   
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11  комментариев
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30k
Ashabad Час назад
А не посол бы этот посол?
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8k
Владимир 6 минут назад
Хохлам че раздают читать это?
Откуда столько [мат] самоуверенности?
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978
Просто прохожий 7 минут назад
Что эти хохлотвари себе позволяют, да еще в чужой стране? И почему подонок не работает, а тусуется на разных спортивных мероприятиях? Они уже в недостране 404 забыли что такое свобода и люди имеют право высказывать своё мнение.
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848
Станислав Килин 19 минут назад
Укры себя возомнили приближенными к ж.пе императора
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1k
Виталий 24 минуты назад
Ответ послу.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Vampire Полчаса назад
Украинцы запросто могут оскорбить канцлера Германии, могут с любой международной площадки сказать миру: "Вы нам должны", так же могут заявить: "Этого мало. Хочу больше."
Казалось бы - гордится надо, что ты украинец, но почему мне так хочется скрыть национальность в общении с адекватными людьми?
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6k
М С 56 минут назад
Лучше выгнать посла 404. Страны нет, а послы есть?
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10k
Shtoppi Час назад
С каких пор послы могут что-то требовать?
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15k
Совранский Час назад
Раньше терзали смутные сомненья - Что РЕАЛЬНО делает послы 404 в других странах?
Теперь понятно - гоняют ЗРИТЕЛЕЙ на чужих спорт соревнованьях))))))))))))))
Эй, чубатые, вопрос риторический: НО Вам не кажется, Вас жестко на***ли со всех сторон?
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August

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