Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за поддержку России

После матча он повстречался с болельщиками из России. Те держали флаги нашей страны и изображением президента Владимира Путина. Еще у них были футболки с буквой «Z».

Сердан пожал им руки, сфотографировался и сказал по-сербски: «Да здравствует Россия». И началась суета.