Посол Украины потребовал выгнать отца теннисиста Новака Джоковича с турнира Australian Open за поддержку России

Он фотографировался с россиянами, у которых были флаги и Z-символика. Это и стало причиной скандала.
Сердан Джокович приехал на теннисный турнир поддержать сына Новака.
После матча он повстречался с болельщиками из России. Те держали флаги нашей страны и изображением президента Владимира Путина. Еще у них были футболки с буквой «Z».
Сердан пожал им руки, сфотографировался и сказал по-сербски: «Да здравствует Россия». И началась суета.
Его обвинили в поддержке России, СВО и потребовали извинений. А посол Украины заявил, что теперь и его сын должен «извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России на Украину».
После этого посол потребовал, чтобы отца теннисиста немедленно выгнали с турнира. Видимо, чтобы не создавать проблем Новаку, Джокович-старший нейтрально ответил, что «желает всем только мира» и собрался обратно в Сербию.
Но эти скандалы не помешали Новаку Джоковичу выйти в финал Australian Open, обыграв американца Томми Пола - 7:5, 6:1, 6:2.
Сербу остался один шаг до рекордного 10-го титула в Мельбурне и до 22-й победы на турнирах Большого шлема. В финале он сыграет со Стефаносом Циципасом (Греция). Теннисисты 12 раз играли друг против друга, Джокович выиграл 10.
Его отец будет смотреть финал по телевизору.
Источник:
- Постпред Украины в ООН перекрасил американский флаг в жовто-блакитные цвета, вызвав бурю гнева
- Послом Украины в Болгарии назначили сексолога
- В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский
- Советник ОП Украины Арестович подал в отставку
- ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по футболу
Откуда столько [мат] самоуверенности?
Казалось бы - гордится надо, что ты украинец, но почему мне так хочется скрыть национальность в общении с адекватными людьми?
Теперь понятно - гоняют ЗРИТЕЛЕЙ на чужих спорт соревнованьях))))))))))))))
Эй, чубатые, вопрос риторический: НО Вам не кажется, Вас жестко на***ли со всех сторон?