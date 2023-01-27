Россияне стали получать письма с «инструкцией» сдачи в плен

«В украинских каналах размещаются провокационные вещи. Они пытаются компенсировать грязными и абсолютно циничными публикациями. Они уже давно поменяли реальность на Зазеркалье. На самом деле не надо, что бы кто ни получал, обращать внимание на это и внимательно это читать, потому что основано это всё на провокационной деятельности. Бессмысленно отвечать, любая переписка, диалог не нужен. Не помешает обратиться в правоохранительные органы».