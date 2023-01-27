Россияне стали получать письма с «инструкцией» сдачи в плен

Похоже на очередную провокацию от ЦИПСО.
На почту наших граждан стали поступать такие вот «письма». Автор анонимен, в тексте полно ошибок.
Вероятно, очередная информационная атака. Их было столько за прошедший год, что и не сосчитать. На эти послания обратили внимание и в Госдуме. Замглавы комитета по информполитике, технологиям и связи Александр Ющенко назвал это информационной провокацией:
«В украинских каналах размещаются провокационные вещи. Они пытаются компенсировать грязными и абсолютно циничными публикациями. Они уже давно поменяли реальность на Зазеркалье. На самом деле не надо, что бы кто ни получал, обращать внимание на это и внимательно это читать, потому что основано это всё на провокационной деятельности. Бессмысленно отвечать, любая переписка, диалог не нужен. Не помешает обратиться в правоохранительные органы».
Источник:
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Вот и пытаются добирать что бы хотя бы до 10 раз сохратить.
СБУ мирных жителей в заложники захватывает. Не желающих умирать за гейпарады и макдаки украинцев туда же .
Особенно доставляет что скоро в плен брать не будут. мол поторопитесь как гос-ву 404 осталось недолго кому тогда сдаваться то будете даже если захотите.