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Россияне стали получать письма с «инструкцией» сдачи в плен

Россияне стали получать письма с «инструкцией» сдачи в плен

Автор:
27 января 2023 15:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Украина   ЦИПсо   атака   письмо   провокация   
1277
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Похоже на очередную провокацию от ЦИПСО.

На почту наших граждан стали поступать такие вот «письма». Автор анонимен, в тексте полно ошибок.

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Вероятно, очередная информационная атака. Их было столько за прошедший год, что и не сосчитать. На эти послания обратили внимание и в Госдуме. Замглавы комитета по информполитике, технологиям и связи Александр Ющенко назвал это информационной провокацией:

«В украинских каналах размещаются провокационные вещи. Они пытаются компенсировать грязными и абсолютно циничными публикациями. Они уже давно поменяли реальность на Зазеркалье. На самом деле не надо, что бы кто ни получал, обращать внимание на это и внимательно это читать, потому что основано это всё на провокационной деятельности. Бессмысленно отвечать, любая переписка, диалог не нужен. Не помешает обратиться в правоохранительные органы».

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Метки: Госдума   Украина   ЦИПсо   атака   письмо   провокация   
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13  комментариев
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Денис Федотов 53 минуты назад
Учитывая как они с пленными обращались и как мы, кому в плен сдаваться лучше ответ очевиден.
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17k
Виталий Касандров 11 минут назад
Ну да у нас пленных более чем в 20 раз больше чем у них .
Вот и пытаются добирать что бы хотя бы до 10 раз сохратить.
СБУ мирных жителей в заложники захватывает. Не желающих умирать за гейпарады и макдаки украинцев туда же .
Особенно доставляет что скоро в плен брать не будут. мол поторопитесь как гос-ву 404 осталось недолго кому тогда сдаваться то будете даже если захотите.
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6k
rutt 11 минут назад
Русские не сдаются!
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13k
Antique computer 20 минут назад
Пусть тренируются, потом останется перевести на мову и разослать украинцам.
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16k
Дядюшка Ау 20 минут назад
Все-то говно тащат на фишки. Короче, лично мне на почту африканский миллиардер наследство присылает, сейчас вот заплачу 30 баксов за комиссионный сбор и пойду получать. А вы тут с хохлами переписывайтесь.
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47k
Андрей 22 минуты назад
Для начала это зверьё отрежет пленным всё то, что по их меркам им может сгодиться в их хозяйстве - пальцы, уши, носы, языки, ну самое у них любимое - это детородный орган с семенниками. Затем они начнут не пытать, а истязать. А через две недели они позвонят родным и предложат выкупить то что ещё осталось от человека за 25 тыс. долларов.
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6k
VL Полчаса назад
одним словом -укрорейх.
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4k
Frank Borman 38 минут назад
Рус, сдавайс! В плену тебе будет хорошо! Сало, горилка, ну и гарна дивчина тебе обеспечены!
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7k
Copycat 53 минуты назад
ну это я считаю классика - немцы тоже листовки всякие сбрасывали во время войны
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7k
Том Сойер 55 минут назад
Хер вам в рот и зад, мрази каклятские!
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1k
ChePaev 56 минут назад
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August

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