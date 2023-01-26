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На украинском Авито продают попугая, который не говорит на мове

На украинском Авито продают попугая, который не говорит на мове

Автор:
26 января 2023 20:48
Сообщество : Животные
Метки: Украина   авито   мова   попугай   продажа   русский язык   
1109
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Житель Украины выставил на интернет-сервисе «Авито» объявление о продаже попуга, отказывающегося говорить на мове.

Согласно публикации, хозяин готов отдать птицу даром. В качестве причины он назвал нежелание попугая учить мову. В описании лота также указано, что животное говорит исключительно на русском языке.

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Перевод: Отдам даром пернатую гниду. Все время вылезает из клетки и оставляет свое дерьмо повсюду. Постоянно п*** (говорит) на мове оккупантов, украинский язык не учит принципиально. Клетка и корм есть.

... Агент Кремля?

Источник:

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Метки: Украина   авито   мова   попугай   продажа   русский язык   
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6  комментариев
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4k
Dmitry_61rus 53 минуты назад
Тот момент, когда попугай умнее хозяина.
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14k
Ничоси Полчаса назад
А я бы не продавал. Попугай потом хохлов будет русскому языку учить
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29k
Владимир 40 минут назад
Даже папуги отказываются на телячьем размовлять.
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22k
Слепой Пью 53 минуты назад
Так он еще и голосом ВВП разговаривает... абыдна, да?
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94k
parallax 57 минут назад
Купить, научить петь гимн России и продать назад чубатым.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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