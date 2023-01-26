На украинском Авито продают попугая, который не говорит на мове

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Житель Украины выставил на интернет-сервисе «Авито» объявление о продаже попуга, отказывающегося говорить на мове.
Согласно публикации, хозяин готов отдать птицу даром. В качестве причины он назвал нежелание попугая учить мову. В описании лота также указано, что животное говорит исключительно на русском языке.
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Перевод: Отдам даром пернатую гниду. Все время вылезает из клетки и оставляет свое дерьмо повсюду. Постоянно п*** (говорит) на мове оккупантов, украинский язык не учит принципиально. Клетка и корм есть.
... Агент Кремля?
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