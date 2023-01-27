Экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко потребовали выгнать со всех постов из-за видео с отдыха в Дубае

Там она загорала на пляже, а потом отправилась на свою виллу.
Юлия Тимошенко уже не первый год входит в политическую элиту Украины. Поддерживала Виктора Ющенко, была премьер-министром, сама баллотировалась на президентский пост. Нашим гражданам она тоже хорошо известна. В первую очередь - причёской.
В данный момент она глава партии «Батькивщина», но теперь это под вопросом. Появилась запись, на которой Тимошенко отдыхает на пляже в Дубае. Когда её стали снимать, партийный лидер попыталась спрятать лицо, а потом ушла с пляжа. Как утверждает комментатор - на свою виллу. К сожалению, озвучка только на мове.
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На этом же пляже заметили украинских депутатов Наталью Королевскую, её мужа Юрия Солода, а также Вадима Столара, Суто Мамояна и мужа Тимошенко. Теперь журналисты в шутку называют их «батальон Дубай».
Но самой Тимошенко не до шуток: выступила зампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — Марьяна Безуглая. Она потребовала исключить Тимошенко из фракции и партии, и вообще убрать из политического пространства. Основание - ранее Зеленский запретил госслужащим Украины выезжать из страны не с государственной целью.
Так что угроза вполне реальная.
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А где же инвалидное кресло, в котором эту тетю вывозили на трибуну и она с нее вещала, «що помирает прям»?