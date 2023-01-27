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Экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко потребовали выгнать со всех постов из-за видео с отдыха в Дубае

Экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко потребовали выгнать со всех постов из-за видео с отдыха в Дубае

Автор:
27 января 2023 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дубаи   Украина   отдых   отпуск   пляж   рада   скандал   юлия тимошенко   
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Там она загорала на пляже, а потом отправилась на свою виллу.

Юлия Тимошенко уже не первый год входит в политическую элиту Украины. Поддерживала Виктора Ющенко, была премьер-министром, сама баллотировалась на президентский пост. Нашим гражданам она тоже хорошо известна. В первую очередь - причёской.

В данный момент она глава партии «Батькивщина», но теперь это под вопросом. Появилась запись, на которой Тимошенко отдыхает на пляже в Дубае. Когда её стали снимать, партийный лидер попыталась спрятать лицо, а потом ушла с пляжа. Как утверждает комментатор - на свою виллу. К сожалению, озвучка только на мове.

На этом же пляже заметили украинских депутатов Наталью Королевскую, её мужа Юрия Солода, а также Вадима Столара, Суто Мамояна и мужа Тимошенко. Теперь журналисты в шутку называют их «батальон Дубай».

Но самой Тимошенко не до шуток: выступила зампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — Марьяна Безуглая. Она потребовала исключить Тимошенко из фракции и партии, и вообще убрать из политического пространства. Основание - ранее Зеленский запретил госслужащим Украины выезжать из страны не с государственной целью.

Так что угроза вполне реальная.

Источник:

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Метки: Дубаи   Украина   отдых   отпуск   пляж   рада   скандал   юлия тимошенко   
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17k
Роберт Шекли Полчаса назад
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4
MAX Минуту назад
Толстая старуха злая
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792
Mrak OBOY 9 минут назад
хрена она кабан стала!!!
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9k
GROMOZEKA 10 минут назад
Знатно она разожралась.
А где же инвалидное кресло, в котором эту тетю вывозили на трибуну и она с нее вещала, «що помирает прям»?
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
Менталитет не изменить...
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1k
ChePaev 22 минуты назад
Юля походу от климакса расплылась в стороны так, что и вблизи даже не узнаешь, жопа , ляжки, как у свиньи.
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
выгонят из батькивщины, так она новую партию создаст - МАТЬКИВЩИНА
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7k
Slowly 45 минут назад
Какая же она хабалка, селюха *баная.
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27k
Ваня 54 минуты назад
бублик свой съела и раскабанела...
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17k
Александр 55 минут назад
Жабогадюкинг.
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10k
Shtoppi 58 минут назад
жабы и гадюки продолжают свои игрища )))))))))))
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александр 59 минут назад
хорошо устроились, суки.
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