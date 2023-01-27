Экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко потребовали выгнать со всех постов из-за видео с отдыха в Дубае

На этом же пляже заметили украинских депутатов Наталью Королевскую, её мужа Юрия Солода, а также Вадима Столара, Суто Мамояна и мужа Тимошенко. Теперь журналисты в шутку называют их «батальон Дубай».

Но самой Тимошенко не до шуток: выступила зампред комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — Марьяна Безуглая. Она потребовала исключить Тимошенко из фракции и партии, и вообще убрать из политического пространства. Основание - ранее Зеленский запретил госслужащим Украины выезжать из страны не с государственной целью.