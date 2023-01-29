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Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом

Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом

Автор:
29 января 2023 15:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   вороны   город   знамение   киев   примета   
3094
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Киевлян последнюю неделю регулярно пугают огромные стаи ворон над городом. Кадрами "налета" активно делятся местные жители, они пишут в комментариях, что ранее никогда не видели подобного. Кроме того, многие называют явление очень плохим предзнаменованием.

Славяне всегда считали ворона зловещим знаком и предвестником беды. Телеканал 5-tv.ru попросил прокомментировать явление таролога Марианну Абравитову.

По словам эксперта, ворон — удивительная мистическая птица. Во всех эпосах мира о нем говорится, как о птице, наделенной сверхспособностями. Разные народы в своей культуре сошлись в едином мнении и назвали ворона предвестником беды.

«Люди на протяжении тысячелетий наблюдают за миром вокруг себя, видят, что определенные вещи складываются в какую-то систему. Например, на полях сражений даже до того, как произошло сражение уже будет кружиться воронье. Или над кладбищами будет кружиться воронье», - прокомментировала таролог. Более того, отмечает Абравитова, вороны будут кружиться над трубой, когда в доме находится человек присмерти. По ее словам, ворон воспринимает определенные энергетические потоки смерти, как на энергетическом уровне, так и на биохимическом.

«Поэтому он будет там кружить. Его интересует падаль. Его интересует мертвечина. Не зря народ все это подмечает. И когда мы видим ворона, мы даже бессознательно немножко напрягаемся, особенно если он сидит и каркает где-то перед вашим окном на ветках. Генетическая память поколений в нас заложена», — объяснила Марианна Абравитова.

Инцидент прокомментировал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский: "Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников".

Сами киевляне в комментариях к видео в разных соцсетях отмечают, что никогда не видели в городе столько черных птиц. В основном все называют это плохой приметой, предупреждающей о надвигающихся бедствиях - войне, голоде или эпидемии.

«Над Киевом уже третий день летают огромные стаи ворон... Такого явления местные жители еще не помнят! В славянской народной традиции ворона – «вестник зла» и сбивает людей с толку! » - написала под роликом", - подтвердила пользователь Катя Лычева.

«Значит, много мусора и падали, раз такое количество», «Неспокойно птичкам», «Это души умерших о чем-то предупреждают», – комментировали люди.

Были и те, кто согласился с мнением Дмитрия Полянского. «Как можно в церквях устраивать пляски и песни посвящённые »смерти москалям«.Тут все очевидно, они продали душу дьяволу», «Конечно это дурной знак для них, потому что вороньё со всего мира стягивает свою злобу с поставками оружия. Но это обернется против них», - отмечали комментаторы.

«Эксперты могут говорить что угодно но кресты с храмов просто так не падают, а на Украине их упала, два так точно! А теперь воронье!сатана собирает свою дань! Это знак страшной, надвигается беды!Жаль украинский народ, которому промыли мозг ненавистью и убийством! Закрыл Боженька программу этой страны!», - высказал предположение один из пользователей.

Обозреватель КП Александр Гамов обратился за комментарием на эту тему к академику РАН, бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко:

"Я не буду ни комментировать, ни оспаривать позицию господина Полянского, но выскажу более такую прагматическую версию этих событий, - ответил Онищенко. - Наличие данных птиц всегда свидетельствует о том, что на том месте, куда они слетаются, у них есть большая откормочная база. То есть, это грязный город, который не убирается, который не ухожен, в котором накапливаются твердые бытовые отходы. И это - индикатор того, что власть, которая сегодня находится в Киеве, - она ничем не управляет, даже элементарным обеспечением жизнедеятельности".

Орнитологи тоже не видят в кружении ворон над украинской столицей ничего необычного. Они объясняют такое нашествие вполне естественным. Такое поведение пернатых называется мурмурацией и возникает при перемене погоды, утверждают специалисты.

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Метки: Украина   вороны   город   знамение   киев   примета   
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22  комментария
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1k
Alex 3 часа назад
>В основном все называют это плохой приметой, предупреждающей о надвигающихся бедствиях - войне, голоде или эпидемии.

Они эстонцы что ли? Война вовсю идет уже.
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1k
Литоффчег Минуту назад
Людская логика - вороны стаями это к беде
Логика вороны - а давайте соберёмся стаей в каком нибудь безопасном местечке
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8k
Vалѣнтиныч 18 минут назад
Да какая мистика? ВорОны это не вОроны. ВорОны - мусорщики. Скопление ворон означает, что киев превратился в гигантский мусорный полигон. Нашим войскам будет противно туда заходить. На это бандеровцы и рассчитывают...
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586
Бывалый 58 минут назад
По словам эксперта, ворон удивительная мистическая птица. Киевлян последнюю неделю регулярно пугают огромные стаи ворон над городом...

Так вОроны или ворОНы? Всё в кучу.
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3k
александр Час назад
это не вороны, а грачи
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2k
Кот Полуночный Час назад
Так стаи ворон или воронов?? Это разные птицы...
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284
Alex Час назад
вообщем ,вся статья полное словоблудие, и реальное здравое возможное объяснение в последнем абзаце...)
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122
Евгений Давыдов Час назад
Вороны дерьмо почуяли. вот и слетаются!
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23k
Евгений Час назад
Над Киевом кружат тучи ворон
-----
Славяне всегда считали ворона зловещим знаком и предвестником беды
-----
Так вОроны кружат или ворОны?
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1k
Василич 2 часа назад
А еще лягушки с неба, и молоко прокисло
Все в курсе)
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2k
веселый просто 2 часа назад
Они просто прилетели на концерт
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
на самом деле нет ни какой мистики в этом событии, все объясняется просто. Вороны считаются в основном падальшиками, и они остро чувствуют запах разложения. Господам руководителям страны ошибки остро требуется спрятать большое количество погибших, поэтому тела усопших не отдают на захоронение а прячут в контейнерах. И даже спокойно можно объяснить почему именно в Киеве, в любом другом месте эти контейнеры могут попасть в руки Русских или реально независимых журналистов. а в куеве они могут быть найденный только при здаче куева, и тогда уже этим господам будет плевать, ибо они будут либо в этих же контейнерах либо у своих кураторов в сшп
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31
paulgr Опиум для народа 44 минуты назад
В демократической западной стране Германии это утверждение уголовно наказуемо. Это утверждение неправда априори.
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31
paulgr Добрый Алабай 2 минуты назад
По названию - да, а по факту ни одна из них демократической (в классическом понимании этого слова) не являлась (и не является). Это я с сарказмом про "демократическую" Германию написал.
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72k
Доктор Джонс 2 часа назад
Альфред Хичкок одобряет...
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1k
Kristine Broka 2 часа назад
Преступление и наказание. Пусть в полной мере прочувствуют на себе то, что они творили все эти годы на Донбассе.
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10k
Shtoppi 3 часа назад
Ну так правильно, все так и должно быть над кладбищем.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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