Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом

«Люди на протяжении тысячелетий наблюдают за миром вокруг себя, видят, что определенные вещи складываются в какую-то систему. Например, на полях сражений даже до того, как произошло сражение уже будет кружиться воронье. Или над кладбищами будет кружиться воронье», - прокомментировала таролог. Более того, отмечает Абравитова, вороны будут кружиться над трубой, когда в доме находится человек присмерти. По ее словам, ворон воспринимает определенные энергетические потоки смерти, как на энергетическом уровне, так и на биохимическом.

«Поэтому он будет там кружить. Его интересует падаль. Его интересует мертвечина. Не зря народ все это подмечает. И когда мы видим ворона, мы даже бессознательно немножко напрягаемся, особенно если он сидит и каркает где-то перед вашим окном на ветках. Генетическая память поколений в нас заложена», — объяснила Марианна Абравитова.