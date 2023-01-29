Дурное знамение? Тучи ворон кружат над Киевом

Киевлян последнюю неделю регулярно пугают огромные стаи ворон над городом. Кадрами "налета" активно делятся местные жители, они пишут в комментариях, что ранее никогда не видели подобного. Кроме того, многие называют явление очень плохим предзнаменованием.
Славяне всегда считали ворона зловещим знаком и предвестником беды. Телеканал 5-tv.ru попросил прокомментировать явление таролога Марианну Абравитову.
По словам эксперта, ворон — удивительная мистическая птица. Во всех эпосах мира о нем говорится, как о птице, наделенной сверхспособностями. Разные народы в своей культуре сошлись в едином мнении и назвали ворона предвестником беды.
«Люди на протяжении тысячелетий наблюдают за миром вокруг себя, видят, что определенные вещи складываются в какую-то систему. Например, на полях сражений даже до того, как произошло сражение уже будет кружиться воронье. Или над кладбищами будет кружиться воронье», - прокомментировала таролог. Более того, отмечает Абравитова, вороны будут кружиться над трубой, когда в доме находится человек присмерти. По ее словам, ворон воспринимает определенные энергетические потоки смерти, как на энергетическом уровне, так и на биохимическом.
«Поэтому он будет там кружить. Его интересует падаль. Его интересует мертвечина. Не зря народ все это подмечает. И когда мы видим ворона, мы даже бессознательно немножко напрягаемся, особенно если он сидит и каркает где-то перед вашим окном на ветках. Генетическая память поколений в нас заложена», — объяснила Марианна Абравитова.
Инцидент прокомментировал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский: "Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников".
Сами киевляне в комментариях к видео в разных соцсетях отмечают, что никогда не видели в городе столько черных птиц. В основном все называют это плохой приметой, предупреждающей о надвигающихся бедствиях - войне, голоде или эпидемии.
«Над Киевом уже третий день летают огромные стаи ворон... Такого явления местные жители еще не помнят! В славянской народной традиции ворона – «вестник зла» и сбивает людей с толку! » - написала под роликом", - подтвердила пользователь Катя Лычева.
«Значит, много мусора и падали, раз такое количество», «Неспокойно птичкам», «Это души умерших о чем-то предупреждают», – комментировали люди.
Были и те, кто согласился с мнением Дмитрия Полянского. «Как можно в церквях устраивать пляски и песни посвящённые »смерти москалям«.Тут все очевидно, они продали душу дьяволу», «Конечно это дурной знак для них, потому что вороньё со всего мира стягивает свою злобу с поставками оружия. Но это обернется против них», - отмечали комментаторы.
«Эксперты могут говорить что угодно но кресты с храмов просто так не падают, а на Украине их упала, два так точно! А теперь воронье!сатана собирает свою дань! Это знак страшной, надвигается беды!Жаль украинский народ, которому промыли мозг ненавистью и убийством! Закрыл Боженька программу этой страны!», - высказал предположение один из пользователей.
Источник:
Обозреватель КП Александр Гамов обратился за комментарием на эту тему к академику РАН, бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко:
"Я не буду ни комментировать, ни оспаривать позицию господина Полянского, но выскажу более такую прагматическую версию этих событий, - ответил Онищенко. - Наличие данных птиц всегда свидетельствует о том, что на том месте, куда они слетаются, у них есть большая откормочная база. То есть, это грязный город, который не убирается, который не ухожен, в котором накапливаются твердые бытовые отходы. И это - индикатор того, что власть, которая сегодня находится в Киеве, - она ничем не управляет, даже элементарным обеспечением жизнедеятельности".
Орнитологи тоже не видят в кружении ворон над украинской столицей ничего необычного. Они объясняют такое нашествие вполне естественным. Такое поведение пернатых называется мурмурацией и возникает при перемене погоды, утверждают специалисты.
Источник:
- Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- Чистое надувательство: в Киев ввели танки
- "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси
- Украинцы смеются над своими «пунктами несокрушимости»
- В Киеве пенсионер создал "дворец" в подъезде
Они эстонцы что ли? Война вовсю идет уже.
Логика вороны - а давайте соберёмся стаей в каком нибудь безопасном местечке
Так вОроны или ворОНы? Всё в кучу.
-----
Славяне всегда считали ворона зловещим знаком и предвестником беды
-----
Так вОроны кружат или ворОны?
Все в курсе)