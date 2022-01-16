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В Киеве пенсионер создал "дворец" в подъезде

В Киеве пенсионер создал "дворец" в подъезде (11 фото + 3 видео)

Автор:
16 января 2022 12:20
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Украина   видео   дизайн   киев   лепнина   подъезд   чайка   
2149
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Есть в Киеве на улице Радужной ничем не примечательный девятиэтажный дом 1980 года постройки. И живет там удивительный человек, Владимир Чайка.

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Метки: Украина   видео   дизайн   киев   лепнина   подъезд   чайка   
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21  комментарий
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13k
Вася 2 часа назад
охренеть, вот у мужика сила воли и руки прямые
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773
олег 12 минут назад
Не дело ,нету портьеров с бубенцами.
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1k
Миша 14 минут назад
Как по мне с позолотой и лепниной перебор. Может быть свои 5 минут славы откусит, только киевскому пенсионеру явно некуда деньги и время девать, в подъезд он вложился, а кто будет ремонт лет через 5 делать... Умно. Может повезёт мужику, и какой кошелёк увидит случайно эту работу, и закажет нечто подобного стиля...
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6k
Думай о хорошем! 16 минут назад
цыганстайл. прикольно, мужик молодец! но в своём подьезде такого не хочу
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1k
Stranger2018 23 минуты назад
Мужику конечно Респект!

Но этой "новости" уже два года как минимум...
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69k
Пётровыч Полчаса назад
Иногда с женой в театр сходим, так мысль приходит, почему люди не могут всегда ходить красивыми и культурными.
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222
Сергей 51 минуту назад
Ожидание, реальность.
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21
Грышя Германович Сергей 40 минут назад
дядя Петя ты дурак?
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815
игорь 53 минуты назад
Ну красиво и что дальше вы что этот пост будете через день выкладывать, про этого пенсионера на Троещине уже не один год говорят.
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2k
Sergius SPb 58 минут назад
Почувствуй себя Дюком.
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6k
SR Час назад
Цыганщина.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
kleyman Час назад
Походу и жильцам и УК похер, что их подъезд зациганил старый маразматик.
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Круто. Снимаю шляпу
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39k
Alex 2 часа назад
Художнику конечно уважение, но я бы не хотел жить в таком подъезде.
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Этот подъезд надо с собаками и автоматами охранять от вандалов, коих там сейчас с избытком.
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