В Киеве пенсионер создал "дворец" в подъезде

До выхода на пенсию Владимир работал мастером в столичном метрополитене, потом перешел в депо на Оболони и занимался ремонтом зданий и сооружений. Там и познакомился с мастером по лепке, который показал, как отливать разные фигуры, и подарил ему свои формы для отливки лепнины.