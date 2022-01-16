В Киеве пенсионер создал "дворец" в подъезде

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Есть в Киеве на улице Радужной ничем не примечательный девятиэтажный дом 1980 года постройки. И живет там удивительный человек, Владимир Чайка.
Уже более 10 лет киевский пенсионер своими руками превращает свой подъезд в подобие Версаля.
А началось все с того, что он решил сделать ремонт в своей квартире и украсить ее в духе Людовика XIV. Но его супруга была не в восторге от такого увлечения.
Владимир не растерялся и, заручившись согласием соседей по подъезду, начал творить красоту.
До выхода на пенсию Владимир работал мастером в столичном метрополитене, потом перешел в депо на Оболони и занимался ремонтом зданий и сооружений. Там и познакомился с мастером по лепке, который показал, как отливать разные фигуры, и подарил ему свои формы для отливки лепнины.
Для картин были отобраны репродукции знаменитых портретов, в том числе Джоконда и жена Пушкина Наталья Гончарова. Кое-где в ход пошли фотообои.
Мастерская пенсионера находится прямо в подъезде, на шестом этаже возле мусоропровода, который был превращен в античную колонну и украшен Атлантами.
В 2018 году в удивительном подъезде побывали вандалы, которые украли фигурки ангелов, совы, журавля и льва. Но мастер уже все восстановил.
Ему неоднократно поступали заказы на подобный декор для частных клиентов, но каждый раз он отказывался, утверждая, что хочет творить только для всеобщего обозрения.
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