Украинцы смеются над своими «пунктами несокрушимости»

Палатка, буржуйка и отсутствие электричества. Как-то так.
Недавно на Украине объявили о создании «пунктов несокрушимости». По задумке - это места, где люди могут согреться и подзарядить телефон. Примерно так это должно было выглядеть:
А в реальности несколько иначе: часть заявленных пунктов вообще закрыта, другие не очень-то и согревают.
За что граждане и раскритиковали мэра Киева Кличко.
Он же заявил, что «власти перевели вопрос этих пунктов в столице в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по данной теме».
По его словам, вопросу «уже придали политический окрас». Градоначальник рассказал, что представители правящей партии «Слуга народа», раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.
Ну а глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил мэру Киева Виталию Кличко, обвинившему политсилу в манипуляциях, в течение недели наладить работу пунктов обогрева в украинской столице, а затем провести совместно их инспекцию.
«Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских "пунктов несокрушимости" <…>. У меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций».
А вот так выглядят «пункты несокрушимости» в Днепропетровске. И комментарии местных жителей:
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Несмотря на заявления украинских властей, проблемы со светом, теплом и остальными вопросами до сих пор не решены.
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Явно собрали для фотки
За неделю на неделю, пока инспекторы не уедут, а дальше все пойдет по накатанной.
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<<Несмотря на заявления украинских властей, проблемы со светом, теплом и остальными вопросами до сих пор не решены.>>
И не будут, пока вся нацистская мразь не будет уничтожена. Так что граждане каклы, устраивайтесь поудобнее - это у вас такая жизнь теперь на некоторое неопределенное время.
Фарисействуют свидомые.