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Украинцы смеются над своими «пунктами несокрушимости»

Украинцы смеются над своими «пунктами несокрушимости»

Автор:
28 ноября 2022 16:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   буржуйка   днепропетровск   киев   кличко   палатка   политика   пункты несокрушимости   свет   тепло   
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Палатка, буржуйка и отсутствие электричества. Как-то так.

Недавно на Украине объявили о создании «пунктов несокрушимости». По задумке - это места, где люди могут согреться и подзарядить телефон. Примерно так это должно было выглядеть:

А в реальности несколько иначе: часть заявленных пунктов вообще закрыта, другие не очень-то и согревают.

За что граждане и раскритиковали мэра Киева Кличко.

Он же заявил, что «власти перевели вопрос этих пунктов в столице в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по данной теме».

По его словам, вопросу «уже придали политический окрас». Градоначальник рассказал, что представители правящей партии «Слуга народа», раскритиковавшей киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.

Ну а глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил мэру Киева Виталию Кличко, обвинившему политсилу в манипуляциях, в течение недели наладить работу пунктов обогрева в украинской столице, а затем провести совместно их инспекцию.

«Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских "пунктов несокрушимости" <…>. У меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций».

А вот так выглядят «пункты несокрушимости» в Днепропетровске. И комментарии местных жителей:

Несмотря на заявления украинских властей, проблемы со светом, теплом и остальными вопросами до сих пор не решены.

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Метки: Украина   буржуйка   днепропетровск   киев   кличко   палатка   политика   пункты несокрушимости   свет   тепло   
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20  комментариев
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1k
AGold Час назад
жаль, конечно, обычных людей...
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17k
Дмитрий 8 минут назад
ПО аналогии с открытыми в стране "пунктами несокрушимости", верховная рада предложила переименовать электроподстанции, нефтеперегонные заводы и железнодорожные узлы в "пункты сокрушимости".
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4k
Евгений Д 12 минут назад
Как они любят громкие названия и термины придумывать для своих никчемных побед и событий
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1k
Андрей Кузнецов 23 минуты назад
у хохлов новый "пунктик" ?.. лишь бы заморочиться над чем
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2k
Pioner76 56 минут назад
Тупость хохлов уже не удивляет.
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16k
Александр Час назад
Куда интересно дым будет выходить?
Явно собрали для фотки
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1k
Шершень 2 часа назад
Пункт незалупностi
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
К середине зимы наши добьют электросети Украины до состояния "малый пи.дец", Постоянно поддерживать вышки мобильной связи на аварийных генераторах - ни топлива, ни ресурса генераторов и автозаправщиков. То есть гражданской связи кирдык. Так что подзарядка телефонов неактульна
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<...За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию...>>
За неделю на неделю, пока инспекторы не уедут, а дальше все пойдет по накатанной.
-------------
<<Несмотря на заявления украинских властей, проблемы со светом, теплом и остальными вопросами до сих пор не решены.>>
И не будут, пока вся нацистская мразь не будет уничтожена. Так что граждане каклы, устраивайтесь поудобнее - это у вас такая жизнь теперь на некоторое неопределенное время.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
пусть..Кличок..собственным примером покажет..тоже заселится в такую палатку...рядом даже под тип спортзала по более палатку поставить...тренинги по боксу можно давать....в боксе как раз скакалки используются...на пот прошибает))
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26k
albedo 2 часа назад
Назвав пункты обогрева пунктами несокрушимости - автоматически означает политическую плоскость.
Фарисействуют свидомые.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
И вот эти дебильные морды управляют страной во главе с шутом ? Кто их выбирал ? Как они оказались у власти ?
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August

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