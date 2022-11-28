Украинцы смеются над своими «пунктами несокрушимости»

Ну а глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил мэру Киева Виталию Кличко, обвинившему политсилу в манипуляциях, в течение недели наладить работу пунктов обогрева в украинской столице, а затем провести совместно их инспекцию.

«Мы не дадим втянуть себя в политическую борьбу на тему киевских "пунктов несокрушимости" <…>. У меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций».