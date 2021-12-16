Чистое надувательство: в Киев ввели танки

Частный предприниматель Назар Дибров устроил одиночную акцию протеста возле станции метро "Арсенальная" в центре Киева, выставив на всеобщее обозрение надувную "военную технику" в натуральную величину.

Дополняет картину плакат: "Я надул танки, а военные меня".

Как сообщает украинское издание "Вести", протест вызван отказом воинской части принимать "технику" на своё вооружение. Ранее данная воинская часть разместила тендер на закупку таких макетов для обучения разведки, и предприниматель его выиграл. Он изготовил заказ, потратив 1,2 млн гривен (более 3,2 миллиона рублей) личных денег, а военные, увидев макеты, отказались их забирать: "Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар. Сказали, что непохоже", — пожаловался предприниматель.

Что теперь делать с надувными танками, предприниматель не знает. По его словам, эти танки больше никому не нужны. За указанную в тендере оплату сейчас идет судебный процесс.