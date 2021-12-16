FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8169 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Чистое надувательство: в Киев ввели танки

Чистое надувательство: в Киев ввели танки (3 фото)

Автор:
16 декабря 2021 16:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Надувные танки   Украина   киев   обман   предприниматель   тендер   
2056
3

И к главным новостям. В Киев наконец-то ввели танки, о которых столько говорят в последнее время. Правда, они украинские и надувные.

Частный предприниматель Назар Дибров устроил одиночную акцию протеста возле станции метро "Арсенальная" в центре Киева, выставив на всеобщее обозрение надувную "военную технику" в натуральную величину.

Дополняет картину плакат: "Я надул танки, а военные меня".

Как сообщает украинское издание "Вести", протест вызван отказом воинской части принимать "технику" на своё вооружение. Ранее данная воинская часть разместила тендер на закупку таких макетов для обучения разведки, и предприниматель его выиграл. Он изготовил заказ, потратив 1,2 млн гривен (более 3,2 миллиона рублей) личных денег, а военные, увидев макеты, отказались их забирать: "Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар. Сказали, что непохоже", — пожаловался предприниматель.

Что теперь делать с надувными танками, предприниматель не знает. По его словам, эти танки больше никому не нужны. За указанную в тендере оплату сейчас идет судебный процесс.

×
×

Напомним, в конце ноября 2020 года Министерство обороны Украины провело презентацию надувного макета САУ "Акация". Как заявили в ВСУ, основное предназначение надувного танка - введение в заблуждение противника. "У меня для вас есть невероятная новость. Сегодня на полигоне Широкий Лан мы презентовали очередную техническую разработку, которая без преувеличений сделает нашу армию сильнее", - написал в Фейсбук волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, заявив, что новым оснащением ВСУ "будут вводить в заблуждение разведку противника".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Надувные танки   Украина   киев   обман   предприниматель   тендер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Sasa Час назад
И правда - не похоже. Он хоть раз видел, как выглядят пушки и танки?
Тут надувные макеты сшиты по мотивам как бы...
Хотя сам виноват. ТЗ надо было, схемы, рисунки. А то, похоже не похоже. Так в договоре написано что-ли!? Оплата по договору, если похоже?
А может у них вна украине уже так в договорах пишут или на словах договариваются как на древней Руси было? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−17
Александр Гуревич 7 минут назад
В России министр обороны Табуреткин давно такую технику закупал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт Полчаса назад
забавно
помню как хохлы в темах про наши надувайки пердаки надрывали аля "у ваты даже танков нет одни муляжи", а тут смотри ка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
Да пусть тренируются... воевать то с убогими никто не хочет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
<name> 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
Mixan 54 минуты назад
Эх Украина ,надули тебя с цэ европой и натой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кенвуд Час назад
Идея хороша, а вот реализация подкачала. Такой макет от танка даже слепой с горизонта отличит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Насчёт надули его военные или нет - пусть суд разбирается.

А вот в надувных макетах нет ничего странного или смешного. Макеты - надувные, фанерные, соломенные и прочие - используются уже не одну сотню лет. Прочитайте про Вторую Мировую войну, Первую Мировую и другие войны-сражения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−33
На хер ЗАПАД! Час назад
Какой президент,такие и танки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 2 часа назад
весьма распространенная практика:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самые уважаемые люди 2021 года: кто эти мужчины и женщины Самые уважаемые люди 2021 года: кто эти мужчины и женщины В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" В Киеве ЛГБТ-активисты вывесили радужный флаг на монументе "Родина-мать" Первый раз в Киеве: впечатления фотографа Первый раз в Киеве: впечатления фотографа В голове не укладывается: Украина В голове не укладывается: Украина Опасная посадка: cамолет развернуло и вынесло с мокрой полосы Опасная посадка: cамолет развернуло и вынесло с мокрой полосы Прогулки по окраинам Киева Прогулки по окраинам Киева
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16637



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
200
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
1
305
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
Набирающие популярность в сообществах
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
0
9
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
Причины покраснения кожи лица
0
5
Причины покраснения кожи лица
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#интересное#люди#история#новости#Жизнь#автомир#новый год#сарказм
#Юмор#интересно#факты#приколы#дтп#СССР#аварии#в мире#Россия#Разное
#животные#прикол#картинки#Ynews#кино#юмора#авто аварии#автомобили#забавно#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться