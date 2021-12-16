Чистое надувательство: в Киев ввели танки

И к главным новостям. В Киев наконец-то ввели танки, о которых столько говорят в последнее время. Правда, они украинские и надувные.
Частный предприниматель Назар Дибров устроил одиночную акцию протеста возле станции метро "Арсенальная" в центре Киева, выставив на всеобщее обозрение надувную "военную технику" в натуральную величину.
Дополняет картину плакат: "Я надул танки, а военные меня".
Как сообщает украинское издание "Вести", протест вызван отказом воинской части принимать "технику" на своё вооружение. Ранее данная воинская часть разместила тендер на закупку таких макетов для обучения разведки, и предприниматель его выиграл. Он изготовил заказ, потратив 1,2 млн гривен (более 3,2 миллиона рублей) личных денег, а военные, увидев макеты, отказались их забирать: "Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар. Сказали, что непохоже", — пожаловался предприниматель.
Что теперь делать с надувными танками, предприниматель не знает. По его словам, эти танки больше никому не нужны. За указанную в тендере оплату сейчас идет судебный процесс.
Напомним, в конце ноября 2020 года Министерство обороны Украины провело презентацию надувного макета САУ "Акация". Как заявили в ВСУ, основное предназначение надувного танка - введение в заблуждение противника. "У меня для вас есть невероятная новость. Сегодня на полигоне Широкий Лан мы презентовали очередную техническую разработку, которая без преувеличений сделает нашу армию сильнее", - написал в Фейсбук волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, заявив, что новым оснащением ВСУ "будут вводить в заблуждение разведку противника".
Источник:
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Тут надувные макеты сшиты по мотивам как бы...
Хотя сам виноват. ТЗ надо было, схемы, рисунки. А то, похоже не похоже. Так в договоре написано что-ли!? Оплата по договору, если похоже?
А может у них вна украине уже так в договорах пишут или на словах договариваются как на древней Руси было? )))
А вот в надувных макетах нет ничего странного или смешного. Макеты - надувные, фанерные, соломенные и прочие - используются уже не одну сотню лет. Прочитайте про Вторую Мировую войну, Первую Мировую и другие войны-сражения.