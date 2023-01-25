Упоротые антикварные вещи из прошлого, назначение которых угадывается не сразу

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Если вам кажется, что сейчас дизайнеры создают странные вещи, то давайте посмотрим, как в прошлом выглядели люстры, подсвечники и другие статуи для интерьера. Упоротого много!
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Метки: Прикол антиквариат винтаж дизайн забавно старые вещи фото
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