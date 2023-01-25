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Упоротые антикварные вещи из прошлого, назначение которых угадывается не сразу

Упоротые антикварные вещи из прошлого, назначение которых угадывается не сразу

Автор:
25 января 2023 15:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   антиквариат   винтаж   дизайн   забавно   старые вещи   фото   
2047
15

Если вам кажется, что сейчас дизайнеры создают странные вещи, то давайте посмотрим, как в прошлом выглядели люстры, подсвечники и другие статуи для интерьера. Упоротого много!

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Метки: Прикол   антиквариат   винтаж   дизайн   забавно   старые вещи   фото   
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7  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
Большинство всё же спокойно угадывается, точнее просто понятно. Дизайн странный, но и только
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Выставка "ночного" кошмара.
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10k
Евгений Час назад
Прищепка внизу как на ёлочных игрушках. Хотя для рождественской ёлки, как бы не подходит по сюжету.

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