15 крутых идей того, как можно использовать старый ковер времён СССР, который уже собирались выбросить

FISHKINET
Самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости и попал в книгу Гиннесса (видео) Самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости и попал в книгу... 10 самых забавных границ мира 10 самых забавных границ мира Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на представления о прошлом Находки, обнаружение которых может существенно повлиять на... 8 наиболее больших животных, когда-либо пойманных людьми 8 наиболее больших животных, когда-либо пойманных людьми Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января 17 ну очень странных, но забавных указателей и дорожных знаков 17 ну очень странных, но забавных указателей и дорожных знаков Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить... Необучаемый пешеход Необучаемый пешеход Парикмахер побрился налысо, чтобы поддержать больную раком клиентку Парикмахер побрился налысо, чтобы поддержать больную раком клиентку Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный пусковой комплекс Заброшенный гигант РВСН: самый большой за всю историю шахтный... Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? Мама, папа, я – несчастная семья Мама, папа, я – несчастная семья Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря... Неожиданный подарок от лесного жителя Неожиданный подарок от лесного жителя В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и... Как правильно давать кошке таблетки Как правильно давать кошке таблетки Погода, хуже которой не бывает Погода, хуже которой не бывает
15 крутых идей того, как можно использовать старый ковер времён СССР, который уже собирались выбросить

15 крутых идей того, как можно использовать старый ковер времён СССР, который уже собирались выбросить

Автор:
23 января 2023 16:29
Метки: Прикол   забавно   из ковра   интересно   ковер ссср   своими руками   фото   
2037
16

Раньше иметь в квартире ковер было престижно. Сегодня и ковры уже другие, да и интерьер жилья поменялся. Но не всегда нужно избавляться от старого, ведь можно адаптировать под новые реалии и даже в быту использовать.

×
×

А у вас есть дома ковер?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   забавно   из ковра   интересно   ковер ссср   своими руками   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
124k
DeOrio Час назад
Постели старый ковёр на землю и получи ароматизатор воздуха в подарок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Полчаса назад
Большинство картинок фотошоп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
ruslan d 43 минуты назад
А че , норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей А 48 минут назад
Кроме когтеточки-одна хрень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Можно использовать старый ковёр исключительно времён СССР? Ни более старый, ни более новый уже никак не катят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40949



Другие посты автора
Популярное
Неподнимаемый человек⁠⁠
Неподнимаемый человек⁠⁠
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 января
Набирающие популярность
На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах
На голодный желудок не смотреть: дети из разных стран показали, чем их кормят в школах
Россия просит у США ещё немного еды
Россия просит у США ещё немного еды
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#кино#удивительно#позитив#Прикол#забавно#автомир#полиция
#история#в мире#СССР#факты#подборка#Приколы#Россия#комментарии#Спорт#находка
#люди#животные#Фотографии#картинки#страна#познавательно#автомобили#улыбнуло#интересное#путешествие
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе 14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки 14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками 13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг 13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону...

На что жалуетесь?

Вернуться