15 крутых идей того, как можно использовать старый ковер времён СССР, который уже собирались выбросить

2037
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Раньше иметь в квартире ковер было престижно. Сегодня и ковры уже другие, да и интерьер жилья поменялся. Но не всегда нужно избавляться от старого, ведь можно адаптировать под новые реалии и даже в быту использовать.
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Даже своими руками можно сделать что-то в стиле пэчворк - лоскутное шитье из разных материалов
После этого кадра фото из СССР, когда на стене и на полу был ковер уже не кажутся такими уж нелепыми
А у вас есть дома ковер?
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