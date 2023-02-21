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30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа

30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа

Автор:
21 февраля 2023 21:00
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: винтаж   дизайн   дизайн интерьера   мебель   модерн середины века   находки   старые вещи   
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Модерн середины века — это направление в дизайне, архитектуре и градостроении середины 20-го века. На Reddit даже есть целое сообщество «энтузиастов модерна середины века». В основаном более 11 лет назад сабреддите можно найти настоящие шедевры этого стиля: от скульптур и мебели до интерьеров и целых домов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   дизайн   дизайн интерьера   мебель   модерн середины века   находки   старые вещи   
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5  комментариев
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17k
Bill 12 минут назад
Продам дедушкино пальто и зубочистки. Еще могу предложить часы "Монтана" и винтажный Спектрум-М.
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65k
Татьяна Юсова 7 минут назад
Комментарий к фото
У нас на даче был похожий холодильник Юрюзань. В возрасте 55 лет, он ещё прекрасно работал.
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30k
Андрей Иванов 11 минут назад
Не понимаю я такого
В музей - да
Пользоваться, потому что ещё работает, а на новое денег нет - понятно
Но восхищаться старой мебелью только потому, что её сделали раньше вас - не понимаю.
Большинство мебели сейчас совершенно не смотрится, жабо и причёска "пизанская башня"
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