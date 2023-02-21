30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа

Модерн середины века — это направление в дизайне, архитектуре и градостроении середины 20-го века. На Reddit даже есть целое сообщество «энтузиастов модерна середины века». В основаном более 11 лет назад сабреддите можно найти настоящие шедевры этого стиля: от скульптур и мебели до интерьеров и целых домов.