30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа

Модерн середины века — это направление в дизайне, архитектуре и градостроении середины 20-го века. На Reddit даже есть целое сообщество «энтузиастов модерна середины века». В основаном более 11 лет назад сабреддите можно найти настоящие шедевры этого стиля: от скульптур и мебели до интерьеров и целых домов.
1. "Коктейльный столик Lane Acclaim 1959 года, до и после. Бедолага пережил 60 лет плохого обращения, прежде чем нашел меня. Это вдвое дольше, чем я живу. Подумать только!"
2. "Я долгие годы собирал вещи, таскал их из одной съемной квартиры в другую или держал на складе. Наконец-то они все вместе в моем первом доме"
3. "Купил сегодня винтажное радио. Отлично смотрится с фигуркой лошади, которую я добыл в комиссионке"
6. "Полностью отреставрированный буфет Brasilia II Petite с новыми коническими ножками. Чудесное преображение!"
7. "Добыла вчера это платье эдвардианской эпохи. Оно слишком красивое, чтобы не поделиться"
9. "Мой винтажный наряд для катания на велосипеде и сам винтажный велосипед (1958), который я восстановил своими руками"
12. "Проехала пять часов, чтобы забрать эти потрясающие розовые хромированные стулья и стол в стиле 50-х годов"
17. "Мне привалила нереальная удача. Комплект Broyhill Brasilia. Пара купила дом и хотела избавиться от мебели «не в их стиле». 100 долларов за всё"
21. "Нашел набор Giovanni Travasa Eva 1960-х годов и привез в Портленд. Другого такого набора я не нашел во всём мире. Я заплатил 500 долларов и теперь боюсь на них садиться!"
22. "Нашел это кресло на обочине 4 года назад, и у меня наконец-то появились средства, чтобы перетянуть его. Сделано в Дании Madsen & Schubell, откидное :)"
23. "Купил эту стенку Ladderax с 3 опускающимися столиками, отделкой из латуни, стеклянным шкафчиком и ящиком по цене 40 долларов. Кричу, мне больше никогда так не повезет"
24. "Полностью восстановленный тиковый комод! Не представляю, кто мог намазать 2 толстых слоя краски на этого красавца"
28. "Моя крутецкая лампа в стиле модерна середины века, купила за 10 долларов на торговой онлайн-площадке. Одна из моих любимых находок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В музей - да
Пользоваться, потому что ещё работает, а на новое денег нет - понятно
Но восхищаться старой мебелью только потому, что её сделали раньше вас - не понимаю.
Большинство мебели сейчас совершенно не смотрится, жабо и причёска "пизанская башня"