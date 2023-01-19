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Реальность взрослой жизни, к которой нас не готовили с детства

Реальность взрослой жизни, к которой нас не готовили с детства

Автор:
19 января 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   заметки о жизни   о жизни   рассуждения   смешно   филососфия   фото   
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После 30 жизнь тоже есть. И после 40. И порой только к такому возрасту что-то начинаешь понимать о себе, да и о реальности вокруг. Мы собрали рассуждения людей из соцсетей, которые столкнулись с миром - и попробовали получить всё и сразу.

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Метки: Прикол   забавно   заметки о жизни   о жизни   рассуждения   смешно   филососфия   фото   
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3  комментария
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Евгений 41 минуту назад
Как "где"? Потрачены на орешки, конфеты, сухарики и всё то, на чём люди с больными зубами экономят, чтоб лечить свои зубы.

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Aqueronte 12 минут назад
А всего то надо было получить диплом с актуальной и прибыльной профессией а не диплом для корочки и работать хз кем в ипотечной квартире, чтобы этуисамую ипотеку платить.
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