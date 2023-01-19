Реальность взрослой жизни, к которой нас не готовили с детства

2034
15
После 30 жизнь тоже есть. И после 40. И порой только к такому возрасту что-то начинаешь понимать о себе, да и о реальности вокруг. Мы собрали рассуждения людей из соцсетей, которые столкнулись с миром - и попробовали получить всё и сразу.
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