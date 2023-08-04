Упоротый антиквариат, которые стоит больших денег

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Если вам кажется, что современный дизайн - это трэш, то предлагаем полюбоваться на работы мастеров из прошлого. Антиквариатные штуковины могут удивить чудаковатостью не меньше. Причём стоить они со временем начинают ещё больше, так как это уже винтаж.
1. Винни-Пух. Цветное стекло, автор В.А. Гинзбург, Львовское стекольное ПО «Радуга», СССР (УССР), 1970-е годы
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6. Это одна из множеств моделей чугунных механических копилок, которые производились в США с 1870-х годов
9. Кукуруза и патиссон. Статуэтка, фарфор. Минский фарфорово-фаянсовый завод, СССР (БССР), 1950-1960-е годы
10. Пепельница/тарелочка для украшений, тип фарфора «гостинец с ярмарки» (fairing), Германия, конец XIX — начало XX века
Есть тут ценители антиквариата, что скажете?
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"Антиквариатные штуковины" - антикварные.