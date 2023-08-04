Упоротый антиквариат, которые стоит больших денег

Если вам кажется, что современный дизайн - это трэш, то предлагаем полюбоваться на работы мастеров из прошлого. Антиквариатные штуковины могут удивить чудаковатостью не меньше. Причём стоить они со временем начинают ещё больше, так как это уже винтаж.