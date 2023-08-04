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Упоротый антиквариат, которые стоит больших денег

Упоротый антиквариат, которые стоит больших денег

Автор:
04 августа 2023 17:55
Метки: антиквариат   винтаж   дизайн прошлого   интересно   статуэтки   фото   
1457
15

Если вам кажется, что современный дизайн - это трэш, то предлагаем полюбоваться на работы мастеров из прошлого. Антиквариатные штуковины могут удивить чудаковатостью не меньше. Причём стоить они со временем начинают ещё больше, так как это уже винтаж.

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Есть тут ценители антиквариата, что скажете?

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Метки: антиквариат   винтаж   дизайн прошлого   интересно   статуэтки   фото   
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3k
· · 55 минут назад
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2k
Геннадьич 15 минут назад
А что у автора с русским языком?
"Упоротый антиквариат, которыЙ ..."
"Антиквариатные штуковины" - антикварные.
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sssss3 Час назад
е.б.О.т.и.н.а.
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Спелая кукурузинка

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