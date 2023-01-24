Для чего корейцы ставят палатки в своих же домах

И тут надо пояснить: несмотря на высокий рост технологий и в целом относительное благополучие Республики, в Южной Корее все еще остается немало бедняков, многие из которых живут буквально в подвальных помещениях, которые строились как бункеры на случай конфликта с Севером. Финансово неблагополучные слои населения оказались перед настоящей дилеммой: греться или есть.

К счастью, они нашли гениальное решение — те самые палатки. Ставя их прямо посреди квартиры. корейцы начали переезжать из холодной кровати в теплый спальный мешок (а иногда и на теплый матрас). Это оказалось намного экономнее. Во-первых, на обогрев палатки надо намного меньше энергии, чем на обогрев всей комнаты. Во-вторых, палатка лучше держит тепло, чем та же комната.