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Для чего корейцы ставят палатки в своих же домах

Для чего корейцы ставят палатки в своих же домах

Автор:
24 января 2023 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дома   корейцы   люди   палатки   фото   
1503
5

В каждой избушке свои погремушки.

А в некоторых избушках и вовсе — палатки. И я сейчас не шучу: по сети уже несколько лет гуляют фотографии того, как жители Южной Кореи ставят у себя в домах самые настоящие походные палатки разных цветов и размеров. Под такими фото обычно разворачиваются настоящие баталии на тему того, зачем и как это делается: кто-то предполагает, что так сушат палатку; кто-то, что так развлекают детей (мы ведь тоже делали шалаши из подручных средств); а кто-то и вовсе говорит о курсах молодых скаутов.

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Только вот правда куда интереснее любых предположений: южные корейцы живут в своих палатках, которые находятся, да, внутри их собственных квартир. И причина тому не какое-то ментальное расстройство, а банальная экономия: живя в палатке можно здорово экономить деньги на отоплении в зимний период.

Все дело в том, что цены на энергоносители в Южной Корее высоки, а в последние годы и вовсе — для многих неподъемны. А причина тому кроется в закрытии ядерных реакторов, спровоцировавших резкий рост цен обогрев дома (вообще на электричество, ведь относительно теплая Южная Корея зачастую согревается именно обогревателями, центрального отопления во многих районах просто нет). Люди просто не смогли и дальше тянуть такую финансовую нагрузку.

И тут надо пояснить: несмотря на высокий рост технологий и в целом относительное благополучие Республики, в Южной Корее все еще остается немало бедняков, многие из которых живут буквально в подвальных помещениях, которые строились как бункеры на случай конфликта с Севером. Финансово неблагополучные слои населения оказались перед настоящей дилеммой: греться или есть.

К счастью, они нашли гениальное решение — те самые палатки. Ставя их прямо посреди квартиры. корейцы начали переезжать из холодной кровати в теплый спальный мешок (а иногда и на теплый матрас). Это оказалось намного экономнее. Во-первых, на обогрев палатки надо намного меньше энергии, чем на обогрев всей комнаты. Во-вторых, палатка лучше держит тепло, чем та же комната.

Впрочем, если внимательно изучить вопрос, можно понять, что корейцы были первыми палаточными жителями, но именно они превратили такой способ жизни в тренд. И это в очередной раз доказывает: человек может приспособиться к любым условиям.

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Метки: в мире   дома   корейцы   люди   палатки   фото   
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3  комментария
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1k
Максим Макашев 42 минуты назад
ХА! Корейцы.... В Монголии, когда там советские строители строили дома и в них заселяли жителей, то жители в обязательном порядке в самой большой комнате ставили юрту.
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22k
Mike Miller 10 минут назад
Комментарий к фото
Бедняк.. в подвальном помещении...
А паркет из натурального дерева, дизайнерская деревянная мебель да и дорогущая мягкая игрушка в человеческий рост в кадре случайно.

Для справки - стоимость киловатта электроэнергии для домохозяйств в Южной Корее около 6 рублей на наши деньги.
ШЕСТИ, МАТЬ ЕГО, РУБЛЕЙ. При среднем доходе в почти 200 тысяч рублей. Налоги, жилье, и прочее все равно оставляют эту сумму более чем в два раза выше, чем средний доход в РФ.
Вы серьезно думаете, что именно стоимость электроэнергии отпугивает корейцев от использования электрообогревателей?
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53k
Олег 54 минуты назад
А либералы нам говорят, что там все миллионеры....
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