13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами

Это безумно умно. Эффект Хоторна — это когда люди ведут себя по-другому, когда знают или чувствуют, что за ними наблюдают — выбирают более здоровую еду за обедом со своими спортивными друзьями или становятся более продуктивными на работе, когда вы сидите рядом с офисом босса.