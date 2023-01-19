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13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами

13 случаев, когда люди столкнулись с загадочными предметами

Автор:
19 января 2023 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадка   Предметы   в мире   для чего это нужно?   интересно   люди   фото   
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Как хорошо, что в интернете всегда найдутся знатоки, которые опознают всё и предложат решения!

Люди создают различные предметы, чтобы решить такие проблемы, о которых некоторые даже не догадываются. Но вместе с этими созданными предметами возникают новые проблемы: не сразу и поймёшь, что и для чего используется.


1. Странный кошелёк из металла и бархата с клеткой внутри и вентиляционными отверстиями

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Старинная переносная грелка для рук и ног

2. Резиновая штука, прикреплённая внутри лыжной куртки

Это держатель для телефона.


Вот как он работает:

3. Золотое кольцо с тонким пластиком. Примерно 1 см

Это диафрагма наушников.


4. Сфера на четырёх телескопических ножках

Было выяснено, что это держатель для телефона.


Вот как это работает

Выглядит точно так же, как штука на изначальном фото, за исключением магнита, на котором держится телефон. Видимо, либо его не видно, либо он потерян.


5. Что это за овальная металлическая штука в пластиковом держателе прикреплена рядом с раковиной?

Комментаторы определили, что это стальное мыло. Оно нужно, чтобы удалять с рук неприятные запах, например, лука или чеснока.


6. Бронзовый артефакт, найденный у берегов северо-восточной Бразилии. Хранится в семье много лет

На многих старых кораблях использовались подставки для компасов с ножками в форме дельфинов. Могу поспорить, что изначально таких штук было три, как в примере ниже.

Пример подобного компаса

7. Деревянная штука примерно 180 см в высоту

Это пресс для белья. Там можно хранить домашний текстиль, а пресс нужен, чтобы ткань была аккуратно сложена и оставалась разглаженной.


8. Что это за точка на зеркале в отеле? Они как будто за стеклом

Так происходит, когда серебрение зеркала портится. Это могло произойти от каких-либо химических веществ или от нагревания.


9. Для чего используется эта ёмкость с петухом на печи

Комментаторы выяснили, что это увлажнитель воздуха. Такие печи очень иссушают воздух в помещении. В ёмкость наливается вода, она испаряется и увлажняет его.


10. Штука из поролона от местного управления водоснабжения

Это водный наблюдатель, который напоминает детям экономить воду.

Крепится на кран

Это безумно умно. Эффект Хоторна — это когда люди ведут себя по-другому, когда знают или чувствуют, что за ними наблюдают — выбирают более здоровую еду за обедом со своими спортивными друзьями или становятся более продуктивными на работе, когда вы сидите рядом с офисом босса.

11. Твёрдая латунная штука

Номеронабиратель для дискового телефона. Вы вставляете шарик в нужную цифру на диске, вместо того, чтобы сделать это кончиком пальца, и поворачиваете.

12. Кто-нибудь знает, для чего использовалось это овальное стеклянное блюдо?

Комментаторы сообщили, что это винтажная обеденная тарелка, а круглое углубление нужно для того, чтобы поставить туда кружку или стакан.


13. Что да деревяшка с числами на ней

Это часть набора фокусника, их должно быть около 6, используются в фокусе с угадыванием чисел.


Вот как выглядит весь набор:

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Метки: Вещи   Загадка   Предметы   в мире   для чего это нужно?   интересно   люди   фото   
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