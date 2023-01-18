Секретные места на Земле, куда нельзя заходить обычным людям

В 2007 году бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев на вопрос: «Существует ли Метро-2», – ответил: «Я бы удивился, если бы его не существовало». В самом деле, ведь под столицей США существует система правительственного метро. Оно давно рассекречено, и о нем многое известно. Это три линии, шесть станций и семь поездов. А еще оно в очень хорошем состоянии и его не стесняются показывать публике. Да и в самой Москве тайные подземные тоннели появились не в XX веке. Упоминания о первых подземных ходах датируются XVIII веком. К примеру, подземный ход между Таганской тюрьмой и Новоспасским монастырем, вырытый на глубине 12 метров. Нет ничего удивительного в том, что советские руководители озаботились строительством подземных коммуникаций. Называются они Метро-2, однако посетить это место не сможет ни один человек, даже самый любопытный российский житель. Есть версия, что секретный подземный тоннель появился ещё до становления Москвы. Метро-2 настолько закрытое место, что данные о нём собирали не один год. Вся доступная информация взята из новостей СМИ, секретных переписок и незаконных данных из телефонных переговоров. Тайна метро стала активно обсуждаться уже в начала 90-ых годов. Больше информации удалось получить из интервью начальника штаба Гражданской Обороны Москвы. Оказалось, что Метро-2 служит неким передатчиком информации обо всех событиях, которые происходят в городе. Именно там расположены кабинеты для людей, которые будут участвовать в спасательных операциях в случае масштабной угрозы. Вход в Метро-2 посторонним лицам строго запрещен.



