Секретные места на Земле, куда нельзя заходить обычным людям

На Земле полно загадочных и интересных мест. Однако многие из них для нас, простых смертных, недоступны. Причины на то разные: некоторые являются предметом строгой секретности, другие опасны для посещения, а третьи находятся под охраной ЮНЕСКО.
Зона 51
Зона 51 — база, расположенная в США на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк. Предположительно, используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Этот объект и территория вокруг него тщательно охраняются, воздушное пространство над ним закрыто. И именно по этой причине, вокруг Зоны 51 появилась целая туча легенд и теорий. Существуют мнения, что там учёные разрабатывают секретное оружие и даже исследуют инопланетные технологии, а также жителей других планет, которые приземляются на Земле. Такие слухи появились после того, как в небе над Невадой люди стали замечать странные летающие объекты. Никому точно не известно, что происходит в Зоне 51. Но существует вполне достоверное объяснение НЛО, которые якобы видели над объектом в 50-х годах.
В то время там шло испытание самолёта-разведчика U-2, который мог подниматься на огромную высоту и развивать скорость, делающую его буквально невидимым для радаров. Пассажирские же самолёты парили на высоте 6 километров и ниже и, из-за этого, по наступлению сумерек они тоже оказывались в темноте. Самолёт-разведчик U-2 летящий на высоте 20–21 км, в сумерки всё ещё освещался солнцем, и его крылья отражали лучи. Поэтому лётчики того времени видели, как мимо молниеносно проносился сверкающий объект и тут же исчезал из поля зрения. Отслужившие пилоты знали, что современные самолёты не поднимаются выше 14 километров и не разгоняются до такой скорости. Поэтому люди стали думать, что видят в небе фантастические объекты и летающие тарелки.
Змеиный остров
Если вы любитель Бразилии, тогда стоит знать об острове, который лучше не посещать. Напомним, что змеи – не очень гостеприимные хозяева. Змеиный остров в Бразилии представляет собой скалистый берег высотой в 200 метров. Называется он Кеймада-Гранди. По подсчётам, на каждый квадратный метр острова приходится до пяти змей! Поэтому, если кто-то думает, что знакомство со змеями для него не наступит – это не так. Скорее всего, оно не настанет только потому, что на острове обитают самые ядовитые змеи. Их укус приводит к моментальной кончине.
Кстати, одной из таких змей является порода островной ботро’пс. По многим источникам, это самое опасное пресмыкающееся в мире. Однако, Ботропс помимо своей летальной силы является и крайне редким видом, из-за чего власти негативно настроены на посещение острова людьми. Одни источники заверяют, что доступ туда всё таки окончательно закрыт правительством. Другие же говорят, что поехать туда можно, но вот вряд ли кто в здравом уме на это решится. Практика подтвердила, что сосуществовать с этими пресмыкающимися просто нереально, а тем более спастись от них. Несмотря на то, что люди всегда плотно закрывали за собой двери и окна, выжить им это не помогло. Змеи, живущие на острове, весьма агрессивны и могут мастерски маскироваться и приспосабливаться к условиям окружающей среды. В ожидании жертвы они могут весьма долго находиться в неподвижном состоянии. Именно поэтому в представлении многих, Змеиный остров является истинным адом на Земле, спастись от которого поможет лишь одно место.
Хранилище судного дня
На случай внезапного нашествия змей или любого другого всемирного катаклизма есть одно местечко, которое непременно позволит спасти оставшуюся часть населения. Оно называется Хранилище Судного дня, или Всемирное семенохранилище. Находится этот тоннель на острове Шпицберген; туда для безопасного хранения помещены семена основных сельскохозяйственных культур. Место было выбрано не случайно: тектоническая активность здесь невелика, а вечная мерзлота обеспечит выживаемость семян даже при условии выхода из строя холодильного оборудования.
Все образцы хранятся в запечатанных конвертах, упакованных в специальные пластиковые пакеты, которые, в свою очередь, помещены в контейнеры. Места внутри достаточно, чтобы разместить 4,5 млн семян. «Ноев ковчег» имеет взрывоустойчивые двери и специальные шлюзовые камеры. Норвегия заплатила за проект 9 млн долларов из своего кошелька, хотя в хранилище отдельно представлена каждая из стран мира. Нужно ли говорить, что попасть в банк семян сможет далеко не каждый желающий. Зато виртуальную прогулку по Хранилищу Судного дня можно совершить прямо сейчас.
Сюртсей
Сюртсей - молодой вулканический остров на самом юге Исландии. «Рождением» острова принято считать ноябрь 1963 г. Около островов Ве’стманнаэ’йяр за почти 4 года крупных извержений подводных вулканов из воды «вышел» пока еще безымянный остров, площадью 2,7 км². Со временем водные течения и ветер естественным образом немного уменьшили остров, и к 2000-му году его площадь остановилась на отметке 1,5 км². Размытие Сюртсея сильно замедлилось после 1980-х и ученые прогнозируют, что скоро он совсем перестанет разрушаться. Практически сразу этот остров объявили заповедником. За все время право посещения было дано немногим ученым.
Единственным рукотворным объектом на Сюртсее является небольшая хижина, которая используется учеными и посетителями во время визита на остров. В хижине стоят несколько двухъярусных кроватей, радиоэлектроника и источник питания для нее на солнечных батареях. Перед посещением все посетители проверяют себя и свои вещи, чтобы гарантировать невмешательство и целостность местной экосистемы. В 2009 г. на Сюртсей была установлена метеостанция и вебкамера. Теперь у исследователей появилась возможность наблюдать за тем, как на крошечном участке суши зарождается жизнь: уже в первые часы на острое возникли микроорганизмы, затем стали появляться лишайники, мхи и растения. Сейчас на Сюртсее обитает несколько видов птиц, насекомых и червей.
Метро-2
В 2007 году бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев на вопрос: «Существует ли Метро-2», – ответил: «Я бы удивился, если бы его не существовало». В самом деле, ведь под столицей США существует система правительственного метро. Оно давно рассекречено, и о нем многое известно. Это три линии, шесть станций и семь поездов. А еще оно в очень хорошем состоянии и его не стесняются показывать публике. Да и в самой Москве тайные подземные тоннели появились не в XX веке. Упоминания о первых подземных ходах датируются XVIII веком. К примеру, подземный ход между Таганской тюрьмой и Новоспасским монастырем, вырытый на глубине 12 метров. Нет ничего удивительного в том, что советские руководители озаботились строительством подземных коммуникаций. Называются они Метро-2, однако посетить это место не сможет ни один человек, даже самый любопытный российский житель. Есть версия, что секретный подземный тоннель появился ещё до становления Москвы. Метро-2 настолько закрытое место, что данные о нём собирали не один год. Вся доступная информация взята из новостей СМИ, секретных переписок и незаконных данных из телефонных переговоров. Тайна метро стала активно обсуждаться уже в начала 90-ых годов. Больше информации удалось получить из интервью начальника штаба Гражданской Обороны Москвы. Оказалось, что Метро-2 служит неким передатчиком информации обо всех событиях, которые происходят в городе. Именно там расположены кабинеты для людей, которые будут участвовать в спасательных операциях в случае масштабной угрозы. Вход в Метро-2 посторонним лицам строго запрещен.
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это не такая большая скорость, а вот потолок высоты обнаружения для тогдашних РЛС это да.
и как могли его видеть летчики, когда они даже на эту высоту подняться не могли? ("Поэтому лётчики того времени видели, как мимо молниеносно проносился сверкающий объект и тут же исчезал из поля зрения.")....
Максимальная высота поражения комплекса С-25, стоявшего на вооружении в момент начала полётов американцев, не превышала 15 тысяч метров.
Первый пробный полёт самолёта U-2 над СССР был в 1956г . Самолёт был обнаружен советскими средствами ПВО. Но никаких попыток помешать ему не предпринималось, СССР ограничился только нотой протеста.
а уж на высоте под 20 км, при максималке +-800 км/ч) может автор крео хотел про блекбёрд написать?