Люди, которые хитроумно отомстили своим соседям

Худое дело - обидеть соседа, говорят в народе. Именно поэтому многие из людей, наученные горьким опытом, предпочитают оставаться с соседями в добрых отношениях.
Ведь стоит насолить обидчивому соседу, тот встаёт на "тропу войны" и начинает мстить. Да так, что иногда мало не покажется...
Заборные войны
Везде есть люди, которые неусыпно следят за районом, в котором живут. Если они видят нарушение, будь то шум, мусор на участке или забор, превышающий допустимую высоту, эти законопослушные граждане тут же сообщат, куда нужно.
Именно с такими соседями столкнулась Донна Пол из округа Ньютон американского штата Джорджия, когда захотела немного уединения и установила глухой забор по периметру своего участка.
Но пожилой паре, жившей рядом, не понравился столь высокий забор. Они обратились в суд, чтобы Донна его понизила. Женщина выполнила решение суда, сделав ограждение ниже, но внесла в забор небольшое изменение.
Соседи ссылались на старый окружной закон, предусматривающий, что заборы должны быть строго регламентированной высоты. Но соблюдают его далеко не все, поэтому Донна решила отомстить паре за инициативность весьма оригинальным способом.
Как видите, сторону забора, выходящую на соседей, Донна выкрасила в яркие цвета, которые ужасно смотрятся рядом друг с другом. Надо ли говорить, что это ещё больше разозлило пожилую пару?
Но теперь, видя этот забор каждый день, соседи ничего не могут с ним поделать. Ведь в законе нет ни слова о цвете ограждения, а значит, Донна не нарушила никаких правил.
Эта забавная история привлекла внимание нескольких телеканалов, которые сняли об этом сюжет. Когда репортёры спросили Донну о заборе, она ответила:
- Ну что вы, ни о какой мести не может быть и речи, я просто люблю яркие цвета. Мне хотелось поделиться своим хорошим настроением с любимыми соседями. Думаю, теперь каждое их утро начинается с улыбки.
Кстати, обратите внимание на бумажку, приклеенную к забору. Донна приготовила для соседей ещё один сюрприз, потому как это - сертификат качества краски, которую она использовала для забора. В нём сообщается, что она очень стойкая и прослужит не менее... 30 лет.
Недовольный миллионер
Следующую историю уже нельзя назвать такой безобидной. Она произошла в Великобритании. На отрывке из видеозаписи, снятой соседом Грэма Уилдина, видно, как тот кидается мусором и крушит его забор.
Вы, конечно, хотите знать, какая муха укусила Грэма, и что плохого сделал ему этот бедный деревянный забор?
Начать стоит с того, что Грэм Уилдин - это весьма состоятельный бизнесмен. Он водит Bentley и не разменивается на мелочи. В 2019 году пожилой британец построил роскошный дом на своём участке. Чтобы вы понимали, о чём идёт речь, только скажу, что там разместился боулинг, кинотеатр, казино, миниаквапарк и даже бар.
Ладно бы Уилдин пользовался всеми этими удобствами один, но Грэм имел привычку приглашать к себе друзей, которые веселились там почти круглые сутки, не давая соседям спать.
Может быть, позови Уилдин соседей и угости их в баре, они бы не стали на него жаловаться, но тот предпочёл не обращать на них внимания. Поэтому вскоре городским властям поступила жалоба на громкий шум. Тут-то и выяснилось, что у Грэма нет разрешения на строительство этого "развлекательного центра".
Видео, где он ломает забор соседей, было снято вскоре после того, как суд постановил, что Уилдин должен снести своё строение. Кстати, он отказался выполнять это решение и в 2021 году отправился в тюрьму на 4 месяца, после чего Грэм всё же снёс свой "центр досуга и развлечений".
Сюрприз для собачников
Бренда Маллинз - жительница города Детройт, которая терпеть не может собачников. Почему? По какой-то причине её двор очень нравится нашим хвостатым друзьям, которые любят оставлять для неё "сюрпризы".
Если женщине удаётся выследить животное, которое удобрило её газон, то она не ленится и возвращает владельцу собаки то, что та оставила на её лужайке.
Знаю, зрелище не из приятных. С одной стороны, Бренду можно понять, ведь то, что собачники не следят за своими питомцами и позволяют им делать это на лужайке Маллинз, плохо. Но можно ли назвать действия женщины соразмерными?
Представьте себе реакцию несчастного собаковода, который, вернувшись домой после тяжелого трудового дня, сталкивается с таким "сюрпризом"..
Неправильная парковка
А теперь давайте посмотрим, как поступают с некультурными автовладельцами в Поднебесной. Жители одной из многоэтажек в Китае устали от соседа, который постоянно паркует свой автомобиль на месте для инвалидов, и попросили дворника проучить его. Вот, что из этого вышло:
У дворника оказалось своеобразное видение того, как нужно воспитать водителя. Он решил обставить его машину переполненными мусорными баками.
Такое наказание нельзя назвать суровым, но, надо полагать, водитель поймёт намёк и не будет больше оставлять автомобиль в неположенных местах.
Ночной концерт
Вы когда-нибудь жили рядом с человеком, у которого есть собака? Что ж, тогда вы наверняка догадываетесь, что пришлось пережить одному англичанину, который взял отпуск и надеялся провести его в тишине.
Эндрю Никлин и не догадывался, что сделать это будет очень трудно. Он редко проводил время дома и не знал, что в отсутствии соседки её йоркширский терьер начинает выть, скулить и громко лаять.
Мужчина не мог долго выносить лай и, конечно, пожаловался соседке, Катерин Фаррел. Но это было все равно, что говорить со стеной, потому что в присутствии людей собака никогда не шумела, и женщина попросту не поверила Эндрю.
Вы думаете, что Эндрю смирился с собачьим лаем? Нет, он дал послушать Катерин, что вытворяет её собака днём. Никлин воспользовался магнитофоном и записал лай собаки Фаррел, а следующей ночью включил запись на колонках и отправился ночевать в отель.
Нет нужды описывать реакцию Катерин, когда среди ночи её разбудила запись лая её же собаки. Кстати, позже она подала на него в суд, но проиграла дело.
Месть фермера
Вы знаете, что скажет фермер, если неосмотрительный водитель посмеет проехать по его полю? Вряд ли среди его слов найдётся хоть одно цензурное выражение, и будет хорошо, если он обойдётся только словами.
Жители микрорайона Якушевец в хорватском Загребе, долго испытывали терпение одного такого фермера, паркуя свои машины на его поле без разрешения. Сначала мужчина вежливо попросил убрать автомобили, но его не послушали, подумав, что он ничего не сделает с десятком машин. Как же они ошибались.
Утром автомобилистов, которые любили экономить на парковке и оставлять машины на поле, ждал сюрприз. Фермер перепахал свой участок, чем заблокировал машины. Многие легковушки попросту не могли проехать по пашне.
В итоге водителям пришлось вызывать эвакуатор, чтобы вызволить свои машины, поскольку фермер наотрез отказался вытаскивать их автомобили.
Источник:
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