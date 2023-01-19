Люди, которые хитроумно отомстили своим соседям

Ведь стоит насолить обидчивому соседу, тот встаёт на "тропу войны" и начинает мстить. Да так, что иногда мало не покажется...

Заборные войны

Везде есть люди, которые неусыпно следят за районом, в котором живут. Если они видят нарушение, будь то шум, мусор на участке или забор, превышающий допустимую высоту, эти законопослушные граждане тут же сообщат, куда нужно.

Именно с такими соседями столкнулась Донна Пол из округа Ньютон американского штата Джорджия, когда захотела немного уединения и установила глухой забор по периметру своего участка.

Но пожилой паре, жившей рядом, не понравился столь высокий забор. Они обратились в суд, чтобы Донна его понизила. Женщина выполнила решение суда, сделав ограждение ниже, но внесла в забор небольшое изменение.