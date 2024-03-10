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В Индонезии борца за супружескую верность выпороли за измену

В Индонезии борца за супружескую верность выпороли за измену

Автор:
10 марта 2024 09:26
Метки: Индонезия   в мире   измена   люди   отношение   супружескую верность   фото   
1114
6

Хорошо, когда награда находит своего героя! Практика публичной порки глазами европейца может носить сомнительный характер, как-то все это унизительно, у всех на глазах, даже если за дело…

Но в этом случае ни у кого не возникло никаких возражений. ЗА эту порку были и сторонники человека, и его противники.

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Индонезийский религиозный лидер Мухлис Мухаммад 46 лет от роду был пойман на романе с замужней женщиной. Вся суть в том, что он – чиновник и член законодательного органа индонезийской провинции Ачех.

Ачех - это уникальный в своем роде регион Индонезии, тут практикуются самые строгие нормы шариата, а главный орган управления тут - Совет улемов Ачеха.

Он тщательно следит за соблюдением законов шариата. А пойманный с поличным Мухаммад работал сам над главным законом о целомудрии и супружеской верности. А еще нередко читал наставления в мечети для верующих.

И внезапно – его поймали сидящим в припаркованном к обочине автомобиле на заднем сидень с замужней женщиной! За это избивать не стали, но начали допрос и выявили, что у Мухаммада роман с этой женщиной.

Его приговорили к 28 ударам палками, а женщину – к 23. Но ее имя не разглашается для защиты семьи и детей, ведь она замужняя. А Мухаммаду пришлось уйти из совета.

Так сказать, в его советах больше не нуждаются!

Чаще всего этот метод применяется именно в Ачехе, так как это традиционный религиозный способ наказания в исламе, а регион крайне верующий.

Публичную порку ввели в 2005 году, чаще всего к ней приговаривают за однополый секс и внебрачные связи. Но вот что выпороли религиозного деятеля – это впервые.

В Совете улемов нисколько не смутились. Даже с гордостью прокомментировали случай:

- Это показывает, что в законах шариата нет дискриминации. За проступок каждый будет наказан, как все равны перед богом.

Но, по сути, эти законы направлены на то, чтобы лезть в чужую личную жизнь. Они ограничивают, что людям носить, с кем спать, кого любить и прочие вещи на личном уровне. Но они никак не помогают исправить крупные социальные вопросы.

Ачех вообще «жесткий» регион даже для в целом религиозной Индонезии, о нем стоит поговорить отдельно. В последние годы он все больше становится похожим на воплощение «Рассказа служанки» в реальной жизни, о чем я уже говорила.

А этому чиновнику так и надо, за что боролся, на то и напоролся!

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Метки: Индонезия   в мире   измена   люди   отношение   супружескую верность   фото   
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Кистень Полчаса назад
Такому гаду надо и голову снести! Или не блуди, или других не прижимай! Цволачь!
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Thor Steiner Полчаса назад
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