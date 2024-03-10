В Индонезии борца за супружескую верность выпороли за измену

Индонезийский религиозный лидер Мухлис Мухаммад 46 лет от роду был пойман на романе с замужней женщиной. Вся суть в том, что он – чиновник и член законодательного органа индонезийской провинции Ачех.

Ачех - это уникальный в своем роде регион Индонезии, тут практикуются самые строгие нормы шариата, а главный орган управления тут - Совет улемов Ачеха.

Он тщательно следит за соблюдением законов шариата. А пойманный с поличным Мухаммад работал сам над главным законом о целомудрии и супружеской верности. А еще нередко читал наставления в мечети для верующих.