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Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих

Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих

Автор:
14 декабря 2023 10:54
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   люди   мужчина   отношение   русские мужчины   уживительно   филиппинки   фото   
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Слухи о готовых на всё девушках с Филиппин ходят довольно давно. Об этом и простые туристы рассказывают, и блогеры. Русские мужчины нашли там чуть ли не райское место, где можно найти молодую жену... и даже две.


Из этой статьи вы узнаете причины столь удивительного феномена и, скорее всего, захотите побывать на Филиппинах.

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Почему русские выбирают филиппинок?

Начнем мы, пожалуй, с этого. Во-первых, множество туристов выбирает эту страну для отдыха и жизни из-за простых условий въезда и продления пребывания вплоть до 3-х лет.

То есть, въезжаешь по бесплатному штампу на 30 дней, а затем без выезда продлеваешь за небольшую сумму многократно в течение трёх лет. Затем можно вылететь и прилететь обратно – срок обнуляется. Удобно, хоть и придется заниматься этим каждый месяц.

Филиппины дешевая страна в сравнении со многими соседями в Юго-Восточной Азии. Несмотря на нищету и преступность в некоторых регионах, это отличный вариант для многих людей с удалённой работой. Райские пляжи, красивые женщины – не жизнь, а сказка.

Да в этой сказке еще и возраст согласия долгое время был всего... 12 лет. Звучит, не очень нравственно и дико для современного мира. Но увы, это реальность, а любители "помоложе" воплощали там свои желания. Сейчас возраст повышен до 16 лет. Одумались.

Внешность местных девушек тоже имеет далеко не последнее значение, а что еще более приятно для многих – филиппинок не волнует возраст мужчины.

К теме выбора филиппинок русскими мы еще вернемся в несколько другом контексте, но сначала рассмотрим обратное.

Почему филиппинки выбирают русских мужчин?

Тут стоит сказать, что в общем-то не только русских, а вообще любых мужчин с европейской внешностью, куда относятся и русские. Для них это экзотика и интересный опыт, но главное – шанс выбраться из бедной среды.

Разумеется, куда же без этого? Филиппины – страна далеко не богатая, а значит люди цепляются за все возможности повысить свой уровень жизни. И тут прямо джекпот – красивый мужчина, да еще не бедный... Ну, как правило.

Поэтому русский, канадец, француз – да не особо важно, ведь шансы на хорошую жизнь уже выше, чем с филиппинцем. А так как женщины в этой стране ориентированы на создание семье, то главное для них – дать детям самое лучшее. Несмотря на желание многих иностранцев приударить за филиппинкой, это большая удача найти себе мужа из развитой страны. Конкуренция очень уж большая!

Даже делить своего мужа с другой филиппинкой. Многоженство там не является общепринятой нормой, но практикуется среди мусульман и разрешено Шариатом. Поэтому ничего сверхъестественного. И надо сказать, редкий мужчина из России будет недоволен этим фактом, ведь в нашем обществе такое не принято, а тут можно со спокойной душой жить более... разнообразно.

Не знаю насколько в реальности придерживаются именно мусульманских законов, но я слышал множество историй о таких семьях в этой стране. Правда мужчине придется доказать свою состоятельность и возможность полностью обеспечивать двух жен.

Как бы там ни было, филиппинская женщина реально готова на многое, в том числе, на различные эксперименты. Ну и конечно она даст столько заботы, сколько мужчина обычно не получает от женщины в своей стране – всё ради того, чтобы не упустить свой шанс лучшей жизни. И это является еще одним из главных факторов, почему русским так нравятся филиппинки.

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Метки: в мире   люди   мужчина   отношение   русские мужчины   уживительно   филиппинки   фото   
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11  комментариев
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2k
Илья 48 минут назад
Филиппинки это азиатские Хохлушки.
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−3
Ли Харви Освальд 8 минут назад
Не хватает фоток настоящих филиппинок
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23k
sanchesS80 9 минут назад
Зачем автор про мусульман сюда вкрутил? Там 80% населения католики, всего христиане 89%. Мусульман всего 5% и живут компактно своими поселениями на юге страны.
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18k
Мистер Фикс 14 минут назад
Да ну, мартышки.
Отдыхали в Маниле в 18 году.
Из 10 одна, дай бог, с пивом потянет, остальные пугала.
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8k
Invertor Полчаса назад
Интересно, откуда такая уверенность что русским нравятся филиппинки?
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17k
Марина Полчаса назад
Ещё лет двадцать назад подобное писали и о россиянках.
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28k
Lehoia 46 минут назад
Тот, к сожалению уже частый случай, когда по одному заголовку видно, что пост-очередное говнище с дзена.
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276
ruslan d 48 минут назад
Вот , надо брать
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276
ruslan d Сергей 19 минут назад
Тебе и мне , или каждому по 2 ?
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