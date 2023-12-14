Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих

Слухи о готовых на всё девушках с Филиппин ходят довольно давно. Об этом и простые туристы рассказывают, и блогеры. Русские мужчины нашли там чуть ли не райское место, где можно найти молодую жену... и даже две.
Из этой статьи вы узнаете причины столь удивительного феномена и, скорее всего, захотите побывать на Филиппинах.
Почему русские выбирают филиппинок?
Начнем мы, пожалуй, с этого. Во-первых, множество туристов выбирает эту страну для отдыха и жизни из-за простых условий въезда и продления пребывания вплоть до 3-х лет.
То есть, въезжаешь по бесплатному штампу на 30 дней, а затем без выезда продлеваешь за небольшую сумму многократно в течение трёх лет. Затем можно вылететь и прилететь обратно – срок обнуляется. Удобно, хоть и придется заниматься этим каждый месяц.
Филиппины дешевая страна в сравнении со многими соседями в Юго-Восточной Азии. Несмотря на нищету и преступность в некоторых регионах, это отличный вариант для многих людей с удалённой работой. Райские пляжи, красивые женщины – не жизнь, а сказка.
Да в этой сказке еще и возраст согласия долгое время был всего... 12 лет. Звучит, не очень нравственно и дико для современного мира. Но увы, это реальность, а любители "помоложе" воплощали там свои желания. Сейчас возраст повышен до 16 лет. Одумались.
Внешность местных девушек тоже имеет далеко не последнее значение, а что еще более приятно для многих – филиппинок не волнует возраст мужчины.
К теме выбора филиппинок русскими мы еще вернемся в несколько другом контексте, но сначала рассмотрим обратное.
Почему филиппинки выбирают русских мужчин?
Тут стоит сказать, что в общем-то не только русских, а вообще любых мужчин с европейской внешностью, куда относятся и русские. Для них это экзотика и интересный опыт, но главное – шанс выбраться из бедной среды.
Разумеется, куда же без этого? Филиппины – страна далеко не богатая, а значит люди цепляются за все возможности повысить свой уровень жизни. И тут прямо джекпот – красивый мужчина, да еще не бедный... Ну, как правило.
Поэтому русский, канадец, француз – да не особо важно, ведь шансы на хорошую жизнь уже выше, чем с филиппинцем. А так как женщины в этой стране ориентированы на создание семье, то главное для них – дать детям самое лучшее. Несмотря на желание многих иностранцев приударить за филиппинкой, это большая удача найти себе мужа из развитой страны. Конкуренция очень уж большая!
Даже делить своего мужа с другой филиппинкой. Многоженство там не является общепринятой нормой, но практикуется среди мусульман и разрешено Шариатом. Поэтому ничего сверхъестественного. И надо сказать, редкий мужчина из России будет недоволен этим фактом, ведь в нашем обществе такое не принято, а тут можно со спокойной душой жить более... разнообразно.
Не знаю насколько в реальности придерживаются именно мусульманских законов, но я слышал множество историй о таких семьях в этой стране. Правда мужчине придется доказать свою состоятельность и возможность полностью обеспечивать двух жен.
Как бы там ни было, филиппинская женщина реально готова на многое, в том числе, на различные эксперименты. Ну и конечно она даст столько заботы, сколько мужчина обычно не получает от женщины в своей стране – всё ради того, чтобы не упустить свой шанс лучшей жизни. И это является еще одним из главных факторов, почему русским так нравятся филиппинки.
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