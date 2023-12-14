Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих

Почему русские выбирают филиппинок?

Начнем мы, пожалуй, с этого. Во-первых, множество туристов выбирает эту страну для отдыха и жизни из-за простых условий въезда и продления пребывания вплоть до 3-х лет.

То есть, въезжаешь по бесплатному штампу на 30 дней, а затем без выезда продлеваешь за небольшую сумму многократно в течение трёх лет. Затем можно вылететь и прилететь обратно – срок обнуляется. Удобно, хоть и придется заниматься этим каждый месяц.