Названы самые выдающиеся спортсменки 2023 года по итогам всемирного голосования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подвела итоги года и объявила финалисток конкурса «Спортсменка 2023 года». В голосовании принимали участие Всемирный совет лёгкой атлетики и неравнодушные болельщики. Список номинанток был объявлен ещё 11 октября после всех основных соревнований, в частности наиболее значимого — чемпионата мира в Будапеште. 11 декабря комитет объявил пятерых финалисток — женщин, которые достигли наибольших успехов в спорте за этот год. Многие из них побили не только личные, но и мировые рекорды, что стало одним из важнейших критериев отбора.