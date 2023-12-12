Названы самые выдающиеся спортсменки 2023 года по итогам всемирного голосования

Список не является рейтингом, в нём перечислены номинанты и победители и их заслуги.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций подвела итоги года и объявила финалисток конкурса «Спортсменка 2023 года». В голосовании принимали участие Всемирный совет лёгкой атлетики и неравнодушные болельщики. Список номинанток был объявлен ещё 11 октября после всех основных соревнований, в частности наиболее значимого — чемпионата мира в Будапеште. 11 декабря комитет объявил пятерых финалисток — женщин, которые достигли наибольших успехов в спорте за этот год. Многие из них побили не только личные, но и мировые рекорды, что стало одним из важнейших критериев отбора.
В этом году спортсменка, которая специализируется на беге с препятствиями, завоевала 4 золотые медали: на Арабских играх в Алжире, на Азиатских играх в Китае (1500 и 3000 м) и на чемпионате мира в Будапеште.
25-летняя метательница копья завоевала золотую медаль на мировом чемпионате в Будапеште в этом году. Атлетка улучшила свой результат 66,73 метра увеличив свой бросок до 67,38 метров на соревнованиях Бриллиантовой лиги.
На финальном этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США) она установила новый мировой рекорд на дистанции 5000 м со временем 14:00:21.
Последняя победа атлетки — мировой рекорд по спортивной ходьбе на Командном чемпионате Европы (35 км за 2:37:15).
Эта модница выиграла забег на 100 метров среди женщин на чемпионате США по лёгкой атлетике, пробежав дистанцию за 10,82 секунд. А на чемпионате мира она побила собственный рекорд, взяв золото, — забег на 100 метров за 10,65 секунд.
Прыгунья в высоту завоевала золото на чемпионате Европы в помещении, на чемпионате мира в Будапеште и в Бриллиантовой лиге в США.
Спортсменка взяла золото на чемпионате мира, совершив тройной прыжок на 15,08 м, побив свой рекорд предыдущего года. Она стала четырёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике.
Легкоатлетка выиграла золото на чемпионате мира в беге на 400 метров с барьерами и результатом 51,70 сек. А также поставила рекорд на дистанции 400 метров на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле с результатом 49.85.
Тагист побила мировой рекорд на Берлинском марафоне, став первой женщиной, которая пробежала дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды.
Шерика завоевала золотую медаль на чемпионате мира в беге на 200 м. В этом году она также стала победителем Бриллиантовой лиги на дистанции 100 и 200 м.
На мировом чемпионате она взяла золото на дистанциях в 1500 и 5000 м, установив этими победами мировые рекорды.
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