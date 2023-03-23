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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7391 пост • 861 подписчик подписаться
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Поклонники Месси окружили ресторан, где он ужинал

Поклонники Месси окружили ресторан, где он ужинал

Автор:
23 марта 2023 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   в мире   видео   люди   поклонники   фанаты   фото   футболист   
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После ужина в одном из ресторанов Буэнос-Айреса футболист Лионель Месси был встречен толпой болельщиков. Пробираться к машине ему пришлось с помощью полиции.

Какой прекрасный способ выразить свою любовь к Месси!)

Вот это уважение к фанатам!

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Метки: Спорт   в мире   видео   люди   поклонники   фанаты   фото   футболист   
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15  комментариев
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59k
pynh 4 часа назад
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464
Вася Васильев 48 минут назад
Так загонятся по полудурку который по газону мячик катает? Эти существа не достойны кислорода..
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8k
Copycat 58 минут назад
фанаты ужасны когда становятся фанатиками
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3
Dmitry N Час назад
Аргентинцы все, без исключения, живут футболом.
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
3,14здец больные.
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709
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Напоминает тех шизанутых фанаток Backstreet Boys, когда те были на пике славы.
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31k
АнтонПолднев 3 часа назад
Читаю комменты. Да вот, как тяжело ему несчатному, ах, какое горе. Ребят, он крутой. И молодец. Мне похрен на футбол, я не фанат, но этот чувак мне точно нравится. Все говорят "позёрство". Да мне всё равно. Если оно такие формы принимает, то и ладно. Люди получают свою долю счастья. И он тоже.
Он подарил телефоны команде. Тут в коментах сразу слёзы. "Лучше бы он оплатил учёбу и т.д." С какого, простите, перепугу? Он сделал ребятам подарок. Я думаю, что братва довольна. Нахрен лезть куда не надо? Он крутой чувак. Как и Киану, как и ещё много кто. Зачем ху&сосить то, что сделано с добром?
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9k
krivsan 3 часа назад
поужинал,надо было на" Parc des Princes" жрать,на поляне прямо
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52k
dima423 3 часа назад
Бедняга...тяжко ему живется)
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5k
jfk 4 часа назад
да, тут за пивасиком вечером не выскочишь по быстрому
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