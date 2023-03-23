Поклонники Месси окружили ресторан, где он ужинал

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После ужина в одном из ресторанов Буэнос-Айреса футболист Лионель Месси был встречен толпой болельщиков. Пробираться к машине ему пришлось с помощью полиции.
Какой прекрасный способ выразить свою любовь к Месси!)
Вот это уважение к фанатам!
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Он подарил телефоны команде. Тут в коментах сразу слёзы. "Лучше бы он оплатил учёбу и т.д." С какого, простите, перепугу? Он сделал ребятам подарок. Я думаю, что братва довольна. Нахрен лезть куда не надо? Он крутой чувак. Как и Киану, как и ещё много кто. Зачем ху&сосить то, что сделано с добром?
Я вроде все понятно написал, что тяжело ему живется с такой популярностью, ну его накуй, не завидую))