Зачем поставили памятник лошади на берегу знаменитого "Озера над океаном"

Судя по всему, сама сказка не очень известна за пределами Фарерских островов, но при этом считается достаточно старой. Начнём с того, что Никс (Nix) или Нюкурин (Nykurin), как его ещё здесь называют, это не лошадь, это некое волшебное существо (вообще их в местных легендах встречается несколько).

Существо это чаще всего появляется на глаза людям в виде красивой лошади, а чары Никса заставляют людей желать обязательно желать прокатиться верхом.

Но проблема в том, что стоит к этому существу прикоснуться – то отцепиться от него уже невозможно, и оно утаскивает своего седока вглубь озера.

Однажды у берега озера играли дети, среди которых было два брата, старший Никласс и младший Ганус, которому было всего 2-3 года. Дети увидели красивую лошадь, которая мирно пьёт воду, и очень захотели её погладить. Лошадь оказалась очень миролюбивой и дети полезли к ней на спину.