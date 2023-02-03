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Зачем поставили памятник лошади на берегу знаменитого "Озера над океаном"

Зачем поставили памятник лошади на берегу знаменитого "Озера над океаном"

Автор:
03 февраля 2023 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Озера над океаном   в мире   интересно   памятник лошади   факты   фото   
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Озеро (самое глубокое и большое на Фарерах, кстати) вытянуто к центру острова Воар (тянется аж на 6 километров, кстати) и на его дальнем от океана берегу находится необычный памятник. Нет, ничего особого – это скульптура, изображающая лошадь, выскакивающую из воды. Однако эта лошадь – не совсем лошадь, это Никс из древних фарерских легенд!


Надо сказать, что с этой стороны озера есть пара поселений – небольшая деревня Ватнсойрар, появившаяся только в 1921-м году, и более крупное и старое поселение Сёрвагур, в честь которого озеро и получило своё название.

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По идее, действия, которые происходят в легенде о Никсе, происходят с древними жителями этих мест, поскольку действие происходит именно на озере Сёрвогсватн.

А вот сам незамысловатый памятник создан скульптором по имени Пол Скарденни, который как раз живёт в деревне Ватнсойрар, который установил своё творение в ноябре 2017-го года.

Судя по всему, сама сказка не очень известна за пределами Фарерских островов, но при этом считается достаточно старой. Начнём с того, что Никс (Nix) или Нюкурин (Nykurin), как его ещё здесь называют, это не лошадь, это некое волшебное существо (вообще их в местных легендах встречается несколько).

Существо это чаще всего появляется на глаза людям в виде красивой лошади, а чары Никса заставляют людей желать обязательно желать прокатиться верхом.

Но проблема в том, что стоит к этому существу прикоснуться – то отцепиться от него уже невозможно, и оно утаскивает своего седока вглубь озера.

Однажды у берега озера играли дети, среди которых было два брата, старший Никласс и младший Ганус, которому было всего 2-3 года. Дети увидели красивую лошадь, которая мирно пьёт воду, и очень захотели её погладить. Лошадь оказалась очень миролюбивой и дети полезли к ней на спину.

Никс был существом хитрым, поэтому спокойно ждал, когда несколько детей удобно усядутся, а потом сорвался и поскакал к центру озера. Только маленький Ганус, будучи не очень расторопным в силу возраста, сесть на лошадь не успел и с испугу стал кричать вслед брату: "Брат Никласс, подожди меня!"

Счастливая развязка этой истории заключается в том, что ребёнок ещё и говорил не очень хорошо, поэтому у него получилось сказать "Брат Никс" вместо "Никласс".

Оказалось, что у этого волшебного существа есть одно слабое место – стоит назвать вслух его имя, как его чары рассеиваются.

В итоге дети спрыгнули с лошади в тот самый момент, как та нырнула в самую глубину. Счастливое спасение всех обрадовало, но сама история, конечно, напугала взрослых.

И те попросили местного волшебника (обычно рассказывают, что это был священник, просто священники тогда обладали силой изгонять злых духов) что-нибудь предпринять, чтобы избавиться от Нюкурина.

Однажды этот священник шёл вдоль озера и увидел существо в виде прекрасной девушки, расчёсывающей свои волосы золотым гребнем. Далее история гласит, что священник взял камень и бросил его в воду – из него выросла большая скала.

А существу он стал говорить приятные слова и как-то уболтал его зайти в эту скалу, после чего запер его в ней. С тех пор Никса никто не видел и местных жителей больше никто не утаскивал.

Вот, только в 21-м веке их потомки решили, что древнее существо Нюкурин должно снова появиться на берегу их озера.

Так и стоит в виде проволочного каркаса, наполненного камнями, недалеко от берега – к нему даже провели электричество и сделали подсветку, смотрится красиво.

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Метки: Озера над океаном   в мире   интересно   памятник лошади   факты   фото   
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