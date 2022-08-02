12 необычных соревнований, которые реально проводятся

Пчелиный конкурс в Китае — опасное мероприятие, согласиться на участие в котором могут только редкие смельчаки. Суть соревнования в том, чтобы приманить на себе наибольшее количество пчёл. Но как сосчитать точное количество насекомых, севших на человека? Всё очень просто. Измерение происходит при помощи весов. Так, один из участников смог привлечь на себя целых 26 килограммов пчёл и, разумеется, он одержал заслуженную победу.

Соревнование по переносу горящих бочек, Великобритания