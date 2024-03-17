Почему солдаты испанского легиона носят такую причудливую униформу

В конце XIX века Испания потеряла последние заморские территории, такие как Куба и Филиппины, лишившись статуса великой империи. Однако годы спустя Испания получила в своё владение северное Марокко, где установила протекторат со столицей в Тетуане.

В 1920 году Испания столкнулась с крупным восстанием в Испанском протекторате Марокко, которое возглавил способный лидер рифских племён по имени Абд аль-Крим

На тот момент колониальные амбиции Испании в Марокко росли, и правые силы стремились восстановить имперскую славу страны через победоносную войну в пустыне. Однако, эта война вскоре выявила одну из проблем испанской армии — плохую подготовку войск. Непрерывные поражения и создание регулярных групп казались недостаточными для решения этого конфликта.

2 сентября 1920 года король Альфонсо XIII передал командование новым полком подполковнику пехоты Хосе Мильяну Астрай Терреросу, главному стороннику создания элитного испанского Иностранного легиона по французскому образцу. И уже 20 сентября легион был официально сформирован.