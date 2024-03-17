Почему солдаты испанского легиона носят такую причудливую униформу

Фотографии солдат испанского легиона, также известного как «Женихи смерти», стали вирусными по всему миру сразу после того, как пользователи социальных сетей обратили внимание на их причудливую униформу.
Если вы очень внимательно взглянете на официальную униформу солдат испанского иностранного легиона, то можете задаться вполне логическим вопросом: "обтягивающие штаны с массивными черными кожаными ремнями и заправленные рубашки с V-образным вырезом - это точно нормальная военная униформа, а не сходка каких-нибудь cтриптизёpoв?"
И да, если вы всё ещё сомневаетесь, то именно так выглядят элитные войска испанского легиона.
Но почему?
На самом деле испанский иностранный легион - это очень серьезное воинское подразделение с давними традициями
В конце XIX века Испания потеряла последние заморские территории, такие как Куба и Филиппины, лишившись статуса великой империи. Однако годы спустя Испания получила в своё владение северное Марокко, где установила протекторат со столицей в Тетуане.
В 1920 году Испания столкнулась с крупным восстанием в Испанском протекторате Марокко, которое возглавил способный лидер рифских племён по имени Абд аль-Крим
На тот момент колониальные амбиции Испании в Марокко росли, и правые силы стремились восстановить имперскую славу страны через победоносную войну в пустыне. Однако, эта война вскоре выявила одну из проблем испанской армии — плохую подготовку войск. Непрерывные поражения и создание регулярных групп казались недостаточными для решения этого конфликта.
2 сентября 1920 года король Альфонсо XIII передал командование новым полком подполковнику пехоты Хосе Мильяну Астрай Терреросу, главному стороннику создания элитного испанского Иностранного легиона по французскому образцу. И уже 20 сентября легион был официально сформирован.
Влияние Мильяна Астрая было очевидно с первого момента создания Легиона. Он хотел создать подразделение, которого боялись за рубежом, сформировав военную силу, состоящую из героических и храбрых солдат, которые, если необходимо, отдали бы свои жизни за Испанию.
Эти солдаты должны были быть способны выполнить любую поставленную задачу участвуя в колониальных кампаниях Испании в Северной Африке вместо призывных частей, которые на тот момент оказались неэффективными.
Мильян Астрай также создал жестокие традиции и правила в легионе, стараясь набирать в него самых "отрешенных" и сильных солдат, дабы психологически отделить их от своих прошлых мирных жизней и связать их друг с другом в братстве и смерти. Вдохновленный Кодексом Бусидо японских самураев, Мильян-Астрай написал «Кредо легионера» о неутомимом долге, физической твердости, безусловной дружбе и борьбе до смертельного конца.
С его точки зрения самурайская культура была достаточно воинственной, простой, с глубоким культом предков и религиозным почитанием своего правителя, который представляет для них Бога и Страну.
С самого начала Мильян Астрай задумывал легион как объединение испанцев и иностранцев. Место, которое также давало возможность сделать военную карьеру и даже стать офицером любому желающему.
Легионеры поклялись стать «женихами Смерти» (фразы из популярной испанской песни о жертвоприношении легионера в Рифе), отказавшись от семейных и романтических уз и сублимировав их в преданность друг другу и флагу Легиона.
Если вы посмотрите французский фильм 1935 года, который называется «Батальон иностранного легиона» с Жаном Габеном и позабытой актрисой Аннабеллой в главных ролях, вы увидите, что униформа испанского Иностранного легиона и была примерно такой, разве что тогда не было чрезмерно сильных V-образных вырезов и слишком обтягивающих рубашек.
Но с момента своего создания легион отличался простым и бюджетным стилем одежды, в отличие от красочной парадной формы, которую носили полки испанской армии до свержения монархии в 1931 году.
Подобная одежда была принята из-за строгой экономии Мильяна Астрая, ему нужно было уложиться в срок и создать наиболее эффективное подразделение, которое было бы готово выполнять любой приказ, но при этом без серьезных финансовых затрат (так как на тот момент у короны были проблемы с деньгами и золотом).
Открытая рубашка, которая вызвала так много комментариев в социальных сетях, была создана майором Адольфо Вара дель Рей, чтобы солдатам было комфортнее воевать в душной и засушливой пустыне. Тем временем шалфейно-зеленый цвет униформы стал первой адаптацией испанских войск к только появляющимся стандартам камуфляжа.
Для отличия легиона от других подразделений на рукавах рубашек у них имелись специальные значки и нагрудные знаки (пепитос).
Поэтому подобная униформа сохранилась до сих пор, как дань уважения прошлому.
В современной демократической Испании испанский Иностранный легион превратился в мотопехотное формирование, которое сейчас составляет значительную часть сил быстрого реагирования Испании. С 1999 года он также начал принимать в свои ряды женщин.
Источник:
- А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв
- Заложники цивилизации: они не могут сами перейти дорогу, но добрые люди им помогают
- Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке
- 12 необычных соревнований, которые реально проводятся
- El Caganer – как появилась забавная испанская традиция делать какающих человечков