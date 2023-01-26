Почему в Венеции все гондолы чёрные

На примере венецианских гондол можно рассказывать о многообразии городских мифов, отслеживая их от самых реалистичных до самых сказочных. Кстати, вы знали, что почти все гондолы в Венеции имеют чёрный цвет? Этому факту есть несколько объяснений.
Начнём с того, что если исторические свидетельства, что когда-то все гондолы – а ими уже в 11-12 веке владел почти каждый житель – разукрашивались в яркие цвета, обивались всякими тканями вроде бархата и шёлка, в общем, своё транспортное средство каждый украшал кто во что горазд.
Задача понятна – хотелось казаться самым крутым или хотя бы не хуже многих, выделиться из толпы. Вот именно это желание, согласно одной из городских легенд, и стало причиной нынешней традиции делать гондолы чёрными. И необычность в том, что как раз чёрная гондола очень сильно выделялась.
В то время жил некий дож (то есть глава республики, между прочим) – не очень молодой. А вот жена у него была – юная красавица. И повадился к ней ездить некий любовник, причём приезжал он на чёрной гондоле, в чёрном плаще и наверняка в чёрной маске. В общем, пошли нехорошие слухи.
Вот как бы вы поступили? Послали бы охрану подкараулить изменницу с её хахалем, всех бы наказали... Дож поступил иначе.
Он издал приказ, чтобы все гондолы в Венеции перекрасили в чёрный цвет и убрали с них все эти побрякушки и разноцветности.
Как итог – любовник продолжает приезжать, но по гондоле уже и не определить, что это не сам дож. Видимо, он пустил слух или просто сделал вид, что приплывает к жене самолично – такой вот романтичный человек вами правит, голосуйте за меня снова (дож – выборная должность, кстати). Что стало с женой и настоящим любовником – история умалчивает.
Остальные версии, конечно, блекнут на фоне этой чудесной сказки. Есть вариант, что местным властям просто надоела эта "цветовая дифференциация штанов", возникающие проблемы на "дорогах" и т.д. В общем, просто сказали, чтоб все гондолы стали чёрными с минимальными украшательствами.
Отчасти схожая теория – смена технологии производства гондол, когда их начали промазывать чёрной смолой, которая заметно повышала водонепроницаемость плавательного средства. Лодки получались чёрными, всем это так понравилось, что понемногу стало нормой.
Ну и самая грустная версия говорит о том, что когда в 1575-м году в Венеции пронеслась чума и погибло около полусотни тысяч человек, в городе все были в трауре. Но дело даже не столько в трауре, сколько в том, что на разноцветных игривых гондолах по всему городу возили трупы, что выглядело как минимум кощунственным. Поэтому лодки и перекрасили в чёрный траурный цвет.
Эту версию, правда, сильно критикуют историки, которые заявляют, во-первых, что чёрные гондолы в венецианских каналах появились гораздо раньше, а во-вторых, что траурным цветом в Венеции тогда считался красный или лиловый, но никак не чёрный.
Впрочем, какие-то иные цвета сейчас можно использовать вполне – чтобы они выглядели всё-таки не такими мрачными и привлекали туристов.
Источник:
- Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип
- 7 фотографий НЛО, сделанных до появления фотошопа
- 10 секретных операций, которые недавно рассекретили
- А why бы и not? Американский город с очень странным названием из трёх букв
- 12 причудливых видов бананов, которые поразят своим цветом и вкусом
Марк Твен - Простаки за границей (1869)
Как что то случиться так обязательно чёрный гондол присутствует .