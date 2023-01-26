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Почему в Венеции все гондолы чёрные

Почему в Венеции все гондолы чёрные

Автор:
26 января 2023 09:53
Сообщество : Факты
Метки: в мире   гондолы   интересно   факты   фото   черный цвет   
266
5

На примере венецианских гондол можно рассказывать о многообразии городских мифов, отслеживая их от самых реалистичных до самых сказочных. Кстати, вы знали, что почти все гондолы в Венеции имеют чёрный цвет? Этому факту есть несколько объяснений.

Начнём с того, что если исторические свидетельства, что когда-то все гондолы – а ими уже в 11-12 веке владел почти каждый житель – разукрашивались в яркие цвета, обивались всякими тканями вроде бархата и шёлка, в общем, своё транспортное средство каждый украшал кто во что горазд.

Задача понятна – хотелось казаться самым крутым или хотя бы не хуже многих, выделиться из толпы. Вот именно это желание, согласно одной из городских легенд, и стало причиной нынешней традиции делать гондолы чёрными. И необычность в том, что как раз чёрная гондола очень сильно выделялась.

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В то время жил некий дож (то есть глава республики, между прочим) – не очень молодой. А вот жена у него была – юная красавица. И повадился к ней ездить некий любовник, причём приезжал он на чёрной гондоле, в чёрном плаще и наверняка в чёрной маске. В общем, пошли нехорошие слухи.

Вот как бы вы поступили? Послали бы охрану подкараулить изменницу с её хахалем, всех бы наказали... Дож поступил иначе.

Он издал приказ, чтобы все гондолы в Венеции перекрасили в чёрный цвет и убрали с них все эти побрякушки и разноцветности.

Как итог – любовник продолжает приезжать, но по гондоле уже и не определить, что это не сам дож. Видимо, он пустил слух или просто сделал вид, что приплывает к жене самолично – такой вот романтичный человек вами правит, голосуйте за меня снова (дож – выборная должность, кстати). Что стало с женой и настоящим любовником – история умалчивает.

Остальные версии, конечно, блекнут на фоне этой чудесной сказки. Есть вариант, что местным властям просто надоела эта "цветовая дифференциация штанов", возникающие проблемы на "дорогах" и т.д. В общем, просто сказали, чтоб все гондолы стали чёрными с минимальными украшательствами.

Отчасти схожая теория – смена технологии производства гондол, когда их начали промазывать чёрной смолой, которая заметно повышала водонепроницаемость плавательного средства. Лодки получались чёрными, всем это так понравилось, что понемногу стало нормой.

Ну и самая грустная версия говорит о том, что когда в 1575-м году в Венеции пронеслась чума и погибло около полусотни тысяч человек, в городе все были в трауре. Но дело даже не столько в трауре, сколько в том, что на разноцветных игривых гондолах по всему городу возили трупы, что выглядело как минимум кощунственным. Поэтому лодки и перекрасили в чёрный траурный цвет.

Эту версию, правда, сильно критикуют историки, которые заявляют, во-первых, что чёрные гондолы в венецианских каналах появились гораздо раньше, а во-вторых, что траурным цветом в Венеции тогда считался красный или лиловый, но никак не чёрный.

Впрочем, какие-то иные цвета сейчас можно использовать вполне – чтобы они выглядели всё-таки не такими мрачными и привлекали туристов.

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Метки: в мире   гондолы   интересно   факты   фото   черный цвет   
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4  комментария
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567
Вася 22 минуты назад
"Гондолы красят в черный цвет потому, что, когда Венеция была в зените своего великолепия, пышность гондол перешла все границы, и сенат издал закон, запрещавший подобную роскошь и предписывавший делать все гондолы черными и без всяких украшений. Если бы мы смогли докопаться до истинной причины этого постановления, то несомненно оказалось бы, что богатые плебеи, разъезжая по Большому Каналу, слишком уж явно старались выдать себя за патрициев, и понадобились твердые меры, чтобы поставить их на место."
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5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
У нас тоже , все гондолы - чёрные ...
Как что то случиться так обязательно чёрный гондол присутствует .
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1k
Lexx 48 минут назад
Хорошую лодку гондолой не назовут.
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2k
poбт 49 минут назад
есть версия поинтересней
когда плаваешь грязи лучше быть с ней одного цвета

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