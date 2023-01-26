Почему в Венеции все гондолы чёрные

Начнём с того, что если исторические свидетельства, что когда-то все гондолы – а ими уже в 11-12 веке владел почти каждый житель – разукрашивались в яркие цвета, обивались всякими тканями вроде бархата и шёлка, в общем, своё транспортное средство каждый украшал кто во что горазд.

Задача понятна – хотелось казаться самым крутым или хотя бы не хуже многих, выделиться из толпы. Вот именно это желание, согласно одной из городских легенд, и стало причиной нынешней традиции делать гондолы чёрными. И необычность в том, что как раз чёрная гондола очень сильно выделялась.