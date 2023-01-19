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Нейросеть изобразила никогда не&nbsp;существовавших людей

Нейросеть изобразила никогда не существовавших людей

Автор:
19 января 2023 10:47
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Вечеринка   будущее   люди   нейросеть   обман   прогресс   удивительно   фото   
1372
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Искусственный интеллект (ИИ) теперь может помогать людям подделывать их социальную жизнь! Компьютер научился создавать фотографии с вечеринок, которых никогда не было, с людьми, которые не существуют.

Пользователь @mileszim Майлз создал реалистичную коллекцию фото с помощью системы искусственного интеллекта Midjourney, которая сгенерировала изображения женщин, улыбающихся в камеру, и мужчин, поднимающих свои бокалы для тоста.

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Изображения кажутся обычными снимками друзей на вечеринке, но при если начать присматриваться к деталям, они могут показаться немного жуткими. «Люди» улыбаются с полными зубов ртами, их руки растут из бедер, а татуировки выглядят как плесень на коже.

Однако наибольшее внимание людей привлекло чрезмерное количество пальцев! Один пользователь сети сказал, что они выглядят как «гнездо инопланетных придатков, прорастающих наружу, чтобы пожрать своего хозяина».

Midjourney — это программа искусственного интеллекта, которая создает изображения из текстовых описаний. Пользователи вводят ключевые слова того, что они хотят сделать, и искусственный интеллект генерирует фотографии на основе темы.

Майлз поделился темой с ИИ «party images» (картинки вечеринки). Система выдала ему фото, на которой были показаны только женщины. На двух картинках видно, что женщины фотографируются, глядя в зеркало — одна из них держит в руках что-то похожее на фотоаппарат.

Эти «зеркальные фотографии» сразу же выдают ИИ, так как у людей, держащих камеру, на руке больше стандартных пяти пальцев. Пользователи социальных сетей прокомментировали это так: «Довольно скоро единственным способом определить это [настоящее фото или нет] будет сосчитать пальцы. 5 — реально, 6 — сомнительно, 7 — определенно сгенерировано искусственным интеллектом».


Наряду со слишком большим количеством пальцев, у женщин также слишком много зубов. А фотографии мужчин — это просто семейный праздник «тройняшек». Увы, но искусственный интеллект выдавал лишь одинаковых мужчин на своих картинках. 

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Метки: Вечеринка   будущее   люди   нейросеть   обман   прогресс   удивительно   фото   
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15  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
с таким количеством пальцев можно стать великолепным музыкантом.
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1k
Вольдемар Полминуты назад
Жду пост, который напишет нейросеть, о том как выглядела бы нейросеть, если бы её нарисовала нейросеть. И пусть комменты под постом напишет нейросеть))
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10k
Shtoppi 18 минут назад
<<...но при если начать присматриваться к деталям, они могут показаться немного жуткими. «Люди» улыбаются с полными зубов ртами, их руки растут из бедер, а татуировки выглядят как плесень на коже.>>
---------------------
На любой селебрити вечеринке именно такие существа и собираются, так что не надо говорить о том что таких не существует.
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4k
Александр 21 минуту назад
на половине фотографий атака клонов или близнецов)
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8k
mbr Полчаса назад
Сильная сторона синтетического идиота это ПАЛЬЦЫ!
Идеально чтобы проржаться.
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28
cmacy Полчаса назад
Сначала я надеялся что с этими картинками и картинами, созданными ИИ быстро наиграются, но вижу что дело очень-очень плохо. "Гениальные" картины и "очень забавные" рисунки будут улучшаться и прогрессировать и всегда найдутся дураки, которые будут ими восхищаться. Потом начнут меняться стандарты и подменяться понятия. Деградация спровоцированная прогрессом продолжается.
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84
Николай Пауков cmacy 8 минут назад
Я раньше увлекался фотографией, а фотки сделанные на мобилку вообще серьезно не воспринимал. Года 4 назад зачехлил фотик и положил в кладовку.
К фоткам с мобилки привык и они мне уже давно казались классными...
Недавно я достал 5д марк2 с полтийником 50мм1,2 и сделал несколько снимков.
Я о%уел я от качества и картинки. Никакая мобила никогда в жизни не сравнится.
Но к чему я... Я же к мобильным фоткам смог привыкнуть на несколько лет)))
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7k
Copycat Час назад
ну это не ново так сказать уже года 3 как минимум етсь сайт https://thispersondoesnotexist.com/https://thispersondoesnotexist.com/

который генерирует лица людей при каждой загрузке, с которого к слову часто берут фото вебмастера для фэйковых отзывов
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3k
DVPET Час назад
С пальцами беда. Но cиcьки вроде ничо так получаются. Сразу видно над чем делали акцент создатели этой "нейросети"
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Скоро нейросеть начнет создавать новости и посты про себя, и окончательно засрёт интернет.
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193
Хухрмухр сеньор Леонсио 51 минуту назад
Не дай бог покемонка начнет пользоваться.Восстания машин не избежать.
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10k
Евгений Час назад
Чот, последнее время, на фишках, слишком дохрена постов про ИИ.
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