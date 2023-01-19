Нейросеть изобразила никогда не существовавших людей

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может помогать людям подделывать их социальную жизнь! Компьютер научился создавать фотографии с вечеринок, которых никогда не было, с людьми, которые не существуют.
Пользователь @mileszim Майлз создал реалистичную коллекцию фото с помощью системы искусственного интеллекта Midjourney, которая сгенерировала изображения женщин, улыбающихся в камеру, и мужчин, поднимающих свои бокалы для тоста.
Изображения кажутся обычными снимками друзей на вечеринке, но при если начать присматриваться к деталям, они могут показаться немного жуткими. «Люди» улыбаются с полными зубов ртами, их руки растут из бедер, а татуировки выглядят как плесень на коже.
Однако наибольшее внимание людей привлекло чрезмерное количество пальцев! Один пользователь сети сказал, что они выглядят как «гнездо инопланетных придатков, прорастающих наружу, чтобы пожрать своего хозяина».
Midjourney — это программа искусственного интеллекта, которая создает изображения из текстовых описаний. Пользователи вводят ключевые слова того, что они хотят сделать, и искусственный интеллект генерирует фотографии на основе темы.
Майлз поделился темой с ИИ «party images» (картинки вечеринки). Система выдала ему фото, на которой были показаны только женщины. На двух картинках видно, что женщины фотографируются, глядя в зеркало — одна из них держит в руках что-то похожее на фотоаппарат.
Эти «зеркальные фотографии» сразу же выдают ИИ, так как у людей, держащих камеру, на руке больше стандартных пяти пальцев. Пользователи социальных сетей прокомментировали это так: «Довольно скоро единственным способом определить это [настоящее фото или нет] будет сосчитать пальцы. 5 — реально, 6 — сомнительно, 7 — определенно сгенерировано искусственным интеллектом».
Наряду со слишком большим количеством пальцев, у женщин также слишком много зубов. А фотографии мужчин — это просто семейный праздник «тройняшек». Увы, но искусственный интеллект выдавал лишь одинаковых мужчин на своих картинках.
Источник:
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На любой селебрити вечеринке именно такие существа и собираются, так что не надо говорить о том что таких не существует.
Идеально чтобы проржаться.
К фоткам с мобилки привык и они мне уже давно казались классными...
Недавно я достал 5д марк2 с полтийником 50мм1,2 и сделал несколько снимков.
Я о%уел я от качества и картинки. Никакая мобила никогда в жизни не сравнится.
Но к чему я... Я же к мобильным фоткам смог привыкнуть на несколько лет)))
который генерирует лица людей при каждой загрузке, с которого к слову часто берут фото вебмастера для фэйковых отзывов