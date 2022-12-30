Человек vs. полиграф: можно ли обмануть детектор лжи?

Все мы видели так называемые детекторы лжи в кино и на телевидении. Они представляют из себя загадочные устройства, служащие для того, чтобы определять, правду говорит человек или нет.
Уверен, что многие из вас задавались вопросом: можно ли обмануть детекторы лжи, чтобы получить желаемый результат? В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос и раскрою несколько интересных фактов об этих любопытных устройствах.
Как работает детектор лжи?
Первый детектор лжи был создан в 1921 году Уильямом Марстоном, когда он взялся за написание диссертации. Он собрался доказать существование связи между эмоциями человека и лживостью его высказываний.
Марстон даже взял кредит и обустроил лабораторию, где работал вместе с супругой. Кстати, именно она обратила внимание на тот факт, что в тот момент, когда Уильям говорил неправду, его давление поднималось.
Интересно, что помимо работы психологом и преподавателем Марстон еще писал комиксы. Это он создал известного персонажа для вселенной DC - Чудо-женщину. И совсем не случайно её главным оружием было "лассо правды", идея которого была навеяна созданным им полиграфом.
По своей сути современный полиграф - это медицинский прибор, вроде аппарата ЭКГ. Но если электрокардиограф показывает работу сердца, то полиграф измеряет сразу несколько физиологических реакций (до 50), основными из которых являются:
- Частота сердцебиения
- Кровяное давление
- Частота дыхания
- Электрическая активность кожи (потливость и дрожание)
Интерпретация результатов
Датчики считывают показания и передают результат на устройство, которое когда-то записывало данные на бумагу. Теперь же полиграфологи работают в специальных компьютерных программах и видят все показатели сразу в цифровом виде.
Если говорить буквально, то ложь обнаруживает не полиграф, а полиграфолог, от квалификации которого и будет зависеть результат. Именно он находит закономерности в показаниях прибора и ответах испытуемого, после чего выносит свой вердикт.
Например, если сильно упростить: увеличение частоты сердечных сокращений или частоты дыхания является признаком того, что человек нервничает, а это может означать, что он лжёт. Другими словами, считается, что каждая эмоция вызывает в нашем организме определенную физиологическую реакцию, и именно эту реакцию полиграфологи и пытаются измерить и оценить.
Насколько полиграф точен?
Научное сообщество много спорило о детекторе лжи и продолжает это делать по сей день. Многие эксперты говорят, что полиграф не может быть эффективен, поскольку научно не доказано, что существует прямая связь между ложью и реакциями, происходящими в нашем теле.
Более того, также научно не доказано, что эту связь можно измерить. В качестве доказательства они приводят эксперименты, когда после многих тренировок испытуемые обманывали полиграф (вернее сказать полиграфолога).
С другой стороны, есть эксперты, которые уверяют, что, пусть полиграф точен не на 100%, в большинстве случаев результаты оказываются верны. Но они ставят во главу угла профессионализм полиграфолога: его умение задавать вопросы и обнаруживать мельчайшие детали в показателях опрашиваемого человека.
Как видите, эффективность детектора лжи - вещь довольно спорная, поэтому сегодня использование полиграфа не имеет широкого распространения. Хотя и в наши дни есть страны, которые принимают его показания как действительное доказательство в суде.
В России, как и в Соединенных Штатах Америки, например, суд учитывает результаты исследования на полиграфе, но считает их лишь косвенными доказательствами, на основании которых не может быть вынесено окончательное решение суда.
Как обмануть полиграф?
Но если считать, что полиграф эффективен, и что он действительно с высокой вероятностью выявляет правду, то у человека возникает логичный вопрос: можно ли обмануть детектор лжи?
Будем надеяться, что вам никогда не придётся проходить проверку на полиграфе (если только это не развлечение). Но, как показывает практика, в последние годы этой услугой стали пользоваться многие отечественные работодатели, проверяя будущего сотрудника на надёжность.
Если вам всё же придётся проходить через такую проверку, и вам есть, что скрывать, вы можете воспользоваться советами Олдрича Эймса - двойного агента, проработавшего более 20 лет на ЦРУ и 9 лет - на КГБ. Удивительно, но ему удалось перехитрить полиграф дважды.
Вот его советы:
- Хорошо выспитесь накануне вечером, идите на тест отдохнувшим и расслабленным. Будьте вежливы с экзаменатором, сотрудничайте с ним и всегда сохраняйте спокойствие. Нет никакого волшебного трюка, чтобы пройти полиграф, вы должны быть уверены в себе и найти контакт с экзаменатором... вы должны заставить его думать, что он вам нравится.
В интернете можно найти множество советов, которые якобы позволяют обмануть полиграф: принять успокоительное или даже алкоголь, прийти на опрос сильно уставшим, думать во время вопросов о постороннем. Кто-то даже рекомендует подложить кнопку в обувь или выпить много воды.
Но, как показывает практика, без многолетних тренировок обмануть опытного полиграфолога практически невозможно, если только вы не обладаете врождённым умением контролировать весь свой организм.
А что вы думаете о полиграфе? Вам приходилось сталкиваться с детектором лжи?
Источник:
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Раньше верили астрологам, теперь психологам на полиграфе.
Достоверность одинаковая.
Помните сыщик считал что мадам врет ему ,а у той всего лишь был не припудрен носик .
Но как косвенная улика весьма распространен в современной следственной практике .Прокуратура просто так ордер на обыск не даст, а вот при наличии заключения психолога на основе исследования на полиграфе вполне и в 90 % случаев (курсовая сестры в волгоградской академии МВД) оправдывает ожидания следователя .
Я вполне самовнушением обманывал юную мадам таки окончившую медвуз .
Хотя вы правы большинство почему то из пед, хотя есть такая специальность и в юридических вузах .
По сравнению с дактилоскопией - фигня полная, но до папиллярных линий относительно успешно использовали методы Бертильона .
Так что как изобретут миелофон,- откажутся от полиграфа ,как в свое время от антропометрии Бертильона, а пока за неимением лучшего только так.
А вот работодателям я бы на законодательном уровне запретил проверять работников при трудоустройстве с помощью полиграфа.
Нет, в России результаты исследования на полиграфе судами вообще не учитываются, судьи отказывают сторонам в представлении суду этих "доказательств".
Ну и всё это можно вызвать искусственно при определённой подготовке. Или наоборот - притушить реакцию спецпрепаратами или той же подготовкой
В целом - аппарат работает с лохами с хорошим здоровьем в ясный день и со строжайшим соблюдением достаточно сложных правил операторами