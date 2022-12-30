Человек vs. полиграф: можно ли обмануть детектор лжи?

Уверен, что многие из вас задавались вопросом: можно ли обмануть детекторы лжи, чтобы получить желаемый результат? В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос и раскрою несколько интересных фактов об этих любопытных устройствах.

Как работает детектор лжи?

Первый детектор лжи был создан в 1921 году Уильямом Марстоном, когда он взялся за написание диссертации. Он собрался доказать существование связи между эмоциями человека и лживостью его высказываний.

Марстон даже взял кредит и обустроил лабораторию, где работал вместе с супругой. Кстати, именно она обратила внимание на тот факт, что в тот момент, когда Уильям говорил неправду, его давление поднималось.

Интересно, что помимо работы психологом и преподавателем Марстон еще писал комиксы. Это он создал известного персонажа для вселенной DC - Чудо-женщину. И совсем не случайно её главным оружием было "лассо правды", идея которого была навеяна созданным им полиграфом.